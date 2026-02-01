【專欄】川普重拳將至？俄油制裁轉向真正禁運與二級關稅風暴
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言：從拜登的妥協到川普的極限施壓
根據日本能源金屬礦物資源機構（JOGMEC）調査部長原田大輔於《石油和天然氣資源情報》2026年1月號發表的文章顯示，在俄烏戰爭爆發即將屆滿4週年之際，西方國家對俄羅斯的能源制裁正面臨歷史性的轉折點。回顧過去幾年，拜登政府主導的「價格上限」（Price Cap）機制，雖然試圖在維持全球石油供應與削減克里姆林宮收入之間取得平衡，但實際成效卻備受質疑。
隨著川普（Trump）政府重返白宮，美國的對俄戰略正從溫吞的「折扣策略」急劇轉向強硬的「真正禁運」。這場變革的核心武器，便是前所未見的「二級關稅」（Secondary Tariffs），這不僅將重塑全球能源版圖，更可能引發新一輪的全球貿易與通膨風暴。
「折扣策略」的幻滅與影子艦隊的崛起
在拜登政府時期，七大工業國集團（G7）與歐盟設計了一套複雜的制裁機制，即設定俄羅斯原油每桶60美元的價格上限。這項政策的初衷相當理想化：允許俄羅斯石油繼續流入市場以防止全球油價飆升，但強迫其以低價出售，從而壓縮普丁（Putin）的戰爭資金。
然而，原田大輔的報告分析顯示，這一策略在執行層面遭遇了巨大挑戰。俄羅斯迅速適應了這套規則，透過建立龐大的「影子艦隊」（Shadow Fleet）和非西方保險體系，成功繞過了西方的航運與金融服務限制。數據顯示，2023至2024年期間，儘管西方實施了禁運與價格上限，俄羅斯的石油出口量並未出現崩盤式下跌，反而透過轉向亞洲市場維持了穩定的收入流。
這種「打折但不停供」的局面，雖在一定程度上穩定了全球能源價格，卻未能達成制裁的核心目標，即耗盡俄羅斯的財政儲備。對於川普團隊而言，這種「折扣策略」被視為軟弱且無效的象徵，必須徹底推翻。
川普的王牌：轉向「真正禁運」與二級關稅
川普政府上台後，對俄制裁的邏輯發生了根本性的翻轉。新的戰略不再糾結於「價格」的微調，而是直接鎖定「數量」的削減，意圖達成「真正禁運」。為了實現這一目標，川普政府祭出了極具爭議卻殺傷力巨大的經濟武器，即「二級關稅」。
所謂二級關稅，是指美國不僅對俄羅斯產品實施制裁，更進一步針對那些「購買俄羅斯石油的第三國」實施懲罰性關稅。這標誌著制裁範圍的無限擴大。根據報告所述，川普政府已於2025年8月簽署行政命令，針對持續大量進口俄羅斯原油的印度，祭出了加徵25%關稅的手段，並威脅若不改善將進一步調升。
這一政策的邏輯簡單而粗暴：迫使這些國家在「廉價的俄羅斯石油」與「龐大的美國消費市場」之間做出單一選擇。對於川普而言，這不僅是對俄羅斯的打擊，更是重塑全球貿易規則、落實「美國優先」的手段。
中國大陸與印度的戰略兩難
這一轉向對於長期在美俄之間採取平衡策略的國家造成了巨大衝擊，首當其衝的便是中國大陸與印度。過去幾年，這兩個亞洲巨人吸收了原本銷往歐洲的絕大部分俄羅斯原油。特別是印度，不僅大量進口俄油，還將其精煉後以「非俄羅斯產油品」的名義轉賣回歐洲和美國，從中賺取巨額價差。
原田大輔指出，隨著二級關稅的大棒揮下，印度面臨著嚴峻的經濟抉擇。雖然俄羅斯原油提供了顯著的成本優勢，但美國市場對印度IT服務業、紡織業及製造業的重要性不言而喻。川普政府的強硬姿態顯示，過去那種「左右逢源」的灰色空間正在迅速消失。
對於中國大陸而言，情況則更為複雜。雖然中國大陸擁有更強大的內需市場來緩衝外部壓力，但面對美國可能將二級關稅擴大至半導體及其他高科技產品的威脅，北京當局也不得不重新評估其能源進口策略。如果中國繼續維持對俄羅斯能源的高依賴，可能招致川普政府更猛烈的貿易戰火，這對於正致力於經濟成長復甦的大陸來說，無疑是巨大的風險。
全球經濟的震盪：通膨與分裂的風險
從「折扣策略」轉向「真正禁運」與「二級關稅」，雖然可能對俄羅斯財政造成毀滅性打擊，但也伴隨著極高的全球經濟風險。報告分析，最直接的挑戰便是「通膨」的捲土重來。若美國對印度、大陸等主要製造業國家徵收高額關稅，進口商品成本的上升最終將轉嫁給美國消費者，這與川普承諾降低國內物價的目標存在潛在衝突。
此外，強行將俄羅斯石油完全踢出國際市場，勢必導致全球能源供應吃緊。雖然川普主張透過「盡情鑽探」（Drill, baby, drill）來大幅提升美國本土油氣產量以平抑油價，但產能的提升需要時間，而供應鏈的斷裂往往只在一夕之間。若油價因供給短缺而飆升，全球經濟成長將面臨停滯的風險。更深層的隱憂在於，這種極限施壓可能促使被制裁國家加速組成反美經濟聯盟，進一步推動「金磚國家」（BRICS）內部的結算體系去美元化，造成全球經濟體系的永久性分裂。
結語：在鋼索上的博弈
綜合原田大輔的報告分析，2026年的對俄制裁已進入了一個充滿不確定性的深水區。從拜登試圖用手術刀精準切割的「折扣策略」，到川普揮舞大錘進行無差別打擊的「二級關稅」，美國的戰略轉向顯示了徹底扼殺俄羅斯戰爭機器的決心。然而，這場豪賭的代價同樣高昂。它不僅考驗著美俄雙方的經濟韌性，也將逼迫全球南方國家選邊站隊。在這個轉折點上，任何一方的誤判，都可能將區域衝突升級為全球性的經濟戰。對於全球能源市場而言，真正風暴或許才正要開始。
