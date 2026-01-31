【專欄】川普鐵腕拘捕馬杜洛！拉美變局下的企業生存指南
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
2026年1月3日，美國發動了一場結合軍事與執法的混合行動，拘捕了委內瑞拉現任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並將其移送至美國，此舉瞬間引爆了拉丁美洲的地緣政治炸彈。雖然美方最初以打擊毒品犯罪為由宣稱此舉具有正當性，但川普隨後的言論卻顯示，重建石油產業及取得油田設施的完全控制權才是其優先考量。這種執法名義與資源介入實質之間的落差，不僅讓美國對委內瑞拉暫定託管的前景變得模糊不清，更為在中南美洲營運的跨國企業帶來了高度的不確定性。面對動盪局勢，企業界必須穿透政治迷霧，重新審視該區域的潛在風險。
石油詛咒與政權更迭的結構性困境
委內瑞拉擁有約3030億桶的原油儲量，佔全球總量的17%至18%，規模甚至超越沙烏地阿拉伯，然而這些豐富的資源並未轉化為實際的生產力。自1999年查維茲（Hugo Chávez）政權上台並推動外資石油企業國有化以來，該國對國營石油公司PDVSA的依賴日益加深，導致外資撤離、技術停滯及長期投資不足。即便後來委內瑞拉加強了與中國大陸的資本合作，但效果僅止於融資，未能實現技術轉移或產能改善，脆弱的產油結構始終未獲解決。加上長期的技術人員流失、基礎設施老化以及美國制裁導致的資金短缺，該國原油產量已從1990年代的高峰每日約350萬桶，暴跌至每日100萬桶以下，跌幅超過70%。
除了石油產業的崩壞，經濟結構的失衡也導致了嚴重的社會危機。自2017年以來，委內瑞拉的通膨率超過500%，美國的石油封鎖進一步縮減了外匯收入，導致物資匱乏與購買力驟降。這種經濟惡化引發了社會動盪，並造成行政機能癱瘓，國家無法有效管理的「統治真空」隨之出現，使該國成為非法人員活動及毒品走私至美國的中繼站。據統計，從2000年至2026年1月，已有約800萬國民流亡海外，約佔該國總人口的30%。
正是在這種背景下，川普政府採取了激進手段。雖然美國國內強調這是基於國內法的正當執法，但國際社會對此評價兩極，質疑其違反聯合國憲章及國際法的主權原則。這種正當性的動搖，不僅是外交上的爭論，更直接影響了美國未來對委內瑞拉實施暫定託管的穩定性與受容性。
「唐羅主義」陰影下的地緣政治風險
川普政府此次的行動並非單一事件，而是其外交政策「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的具體展現。這一概念將川普的名字與19世紀的門羅主義相結合，顯示美國試圖恢復在西半球的優勢地位，並將拉丁美洲視為其勢力範圍，以防止敵對的外國勢力在此擴張。在2025年12月更新的國家安全戰略中，美國明確主張加強在該地區的參與，以防堵移民和毒品流入。
這種強勢外交路線意味著美國未來對拉丁美洲國家的施壓與介入將會增加。在馬杜洛被捕後，川普已多次針對古巴、哥倫比亞及墨西哥發表暗示干預的言論。對於在墨西哥布局的跨國企業而言，這構成了直接的風險。
墨西哥是許多國際企業的重要製造與物流基地，若美墨關係因美國的單邊介入而惡化，將波及預計於2026年7月進行的《美墨加協定》（USMCA）審查談判，進而影響企業的供應鏈運作。儘管墨西哥政府正試圖透過建立安全保障合作機制來防止事態升級，但企業仍須對可能出現的各種情境保持高度警惕。
暫定託管下的三重不確定性
展望未來，美國對委內瑞拉的暫定託管面臨著統治、治安與基礎設施三大領域的複合風險。首先是統治體制的不明確性。如果美國無法明確制定託管期限、過渡程序及資源分配方針，且缺乏與國際組織的協調，政治進程將難以順利推進。此外，若託管政策持續模糊，可能會給予中國大陸和俄羅斯加強介入的空間，進一步激化能源安全領域的大國博弈。
其次是治安與統治的穩定性。目前的暫定總統雖然釋放出願意與美國合作的訊號，但也同時發出要求釋放馬杜洛的強硬言論，顯示其必須在對美協調與安撫國內舊勢力之間尋求平衡。若無法有效整合軍隊與治安組織，或無法遏制武裝犯罪集團的活動，統治基礎將相當脆弱。
最後是經濟與基礎設施的持續性。石油設施的完全復原預計需要80億至100億美元的投資及5至10年的時間。若美國無法維持長期的資金支持，不僅石油產量難以恢復，電力、水利及交通等基礎設施的崩壞也將持續影響社會運作。這三大領域相互連動，任一環節的失敗都可能導致整體局勢的惡化。
跨國企業的應變與供應鏈重組
面對拉美情勢的劇變，企業的影響評估與應對策略至關重要。就直接貿易而言，以日本為例，其與委內瑞拉的貿易額佔比極低，因此直接經濟衝擊有限。然而，企業必須關注外部環境的間接影響，特別是國際油價波動、匯率變化及物流混亂。受制裁及軍事行動影響，委內瑞拉周邊的海運及空運已出現延遲，這可能導致保險費用與運輸成本上升，迫使企業重新評估跨區域的物流路徑。
針對在當地設有據點的企業，首要任務是確保員工安全，並根據「統治明確性」、「治安穩定性」及「基建持續性」這三項指標，動態調整業務持續計畫（BCP）。具體措施包括暫停非必要的差旅、與駐地使領館保持緊密聯繫以獲取準確情報，以及確認合約中的不可抗力條款。
從中長期來看，企業應當重新檢視其供應鏈的韌性。考慮到美國介入可能引發的周邊國家局勢波動，企業應模擬最壞情境，例如主要港口封鎖或政治體制更迭，並據此制定替代物流方案或庫存管理策略。這不僅是為了應對委內瑞拉的危機，更是為了在充滿不確定性的地緣政治環境中，建立能夠迅速適應突發狀況的組織韌性。
結語
馬杜洛的被捕只是拉丁美洲新一輪地緣政治博弈的開端。美國執法名義與資源掠奪實質之間的矛盾，注定了委內瑞拉暫定託管之路將充滿荊棘。隨著「唐羅主義」的推行，大國在該區域的資源競爭與政治角力將更加白熱化，甚至可能波及周邊國家的穩定。對於跨國企業而言，過度的樂觀或悲觀皆不可取。唯有透過冷靜的情報分析、強化的危機管理體制，以及靈活的供應鏈佈局，才能在這場席捲拉美的變局中站穩腳跟，化險為夷。
