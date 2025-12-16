【專欄】川普點燃加密貨幣第三次狂潮：政策轉向、穩定幣崛起與區塊鏈技術的終極考驗



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

自川普（Donald Trump）在2025年初再度進入白宮之後，隨即為全球加密貨幣市場注入強心針，比特幣價格屢創歷史新高，市場洋溢著久違的樂觀氣氛。這股被稱為「第三次繁榮」的浪潮，核心推力直接源自美國政權更迭所帶來的重大政策轉向。川普政府一改民主黨拜登任內的強監管基調，轉而擁抱加密資產產業。與此同時，以美元為錨定的穩定幣，成為這波變革中的焦點。然而，在市場狂熱背後，穩定幣的內在風險、區塊鏈技術的效能瓶頸，以及其能否真正支撐起龐大「代幣經濟」的疑問，也從未消散。

政策急轉彎：川普時代與加密貨幣市場的第三次繁榮

回顧加密資產市場發展，歷經了首次代幣發行熱潮與去中心化金融興起的兩次繁榮，其後因多家大型業者破產而進入「加密寒冬」。然而，自2024年底起，市場總市值迅速突破4兆美元，迎來顯著的第三次繁榮。這次市場擴張的關鍵契機，是政治與政策環境的劇烈變化。

川普上任後迅速落實其競選承諾。2025年1月，其簽署的總統行政命令為加密資產政策定調，重點包括設立跨部會工作小組、研究將比特幣等納入國家戰略儲備、建立全面監管框架、促進美元穩定幣普及，以及明確反對央行數位貨幣。此後，具體立法快速推進。美國眾議院在同年7月通過了《清晰法案》（CLARITY）、《天才法案》（GENIUS）與《反央行數位貨幣監視國家法》（CBDC Anti-Surveillance State Act）三項關鍵法案。其中，《天才法案》專為穩定幣監管而設，旨在提供明確的發行與運作規範。

這一連串政策急轉彎，向市場傳遞了強烈的支持訊號，不僅吸引新投資者與業者進入，也促使傳統金融機構更加認真看待加密資產領域的潛在商機。美國作為全球最大金融市場，其政策動向無疑將持續牽動全球，各國金融監管單位與業者都必須緊盯後續發展。

穩定幣的雙面刃：支付革新願景與潛在系統性風險

在眾多加密資產中，穩定幣在此波浪潮中獲得前所未有的關注。穩定幣是一種將其價值與法定貨幣掛鉤的數位資產，主要特點在於價格相對穩定、由民間機構發行，並基於區塊鏈技術。其最初是為了解決比特幣等加密貨幣價格波動過大、不利於支付結算的問題而生。

穩定幣被寄予厚望的核心應用場景在於支付，特別是跨境支付。傳統的國際匯款需透過如環球銀行金融電信協會等系統，在多家銀行間進行「接力式」的訊息傳遞與帳本更新，過程耗時且成本高昂。相比之下，若使用同一種穩定幣，所有參與者都在共享的單一區塊鏈帳本上擁有帳戶，轉帳行為理論上能大幅提升效率並降低成本。這使其在企業間的跨境貿易結算、或作為其他代幣化資產的交易結算工具上，展現潛力。

美國《天才法案》的通過，正是為了規範這類「支付用穩定幣」。該法明確了發行機構的資格、依據發行規模區分的監管層級、要求儲備資產必須是高流動性的現金與短期國債、每月披露儲備資產明細，並須嚴格遵守反洗錢等金融法規。法規的明確化，旨在降低市場不確定性，吸引合規業者進入。

然而，穩定幣的普及伴隨著顯著的風險。國際清算銀行在其報告中指出，穩定幣難以成為貨幣系統的核心，原因在於其未必能始終維持「一幣等於一美元」的單一性、缺乏貨幣供應的彈性調整機制，以及存在被用於洗錢的誠信風險。更關鍵的是金融穩定風險：若發生信心危機，導致持有者同時大量要求將穩定幣兌換回法幣，發行機構將被迫大量拋售其作為儲備的短期國債或提取銀行存款，可能引發資產價格暴跌與銀行體系流動性緊張，形成連鎖效應。

技術的挑戰與突破：從效能瓶頸到零知識證明的曙光

穩定幣與更廣泛的代幣經濟願景，都建立在區塊鏈技術之上，但該技術自身的限制正成為規模化應用的障礙。目前多數主流的穩定幣與金融應用建立在以太坊等公共區塊鏈上，面臨交易資訊基本公開可能衍生隱私疑慮、網絡擁塞時手續費高昂，以及交易處理速度有限等問題。

為了解決這些根本性挑戰，零知識證明這項密碼學技術被視為關鍵的突破點。零知識證明允許一方向另一方證明某個陳述為真，而無需透露陳述本身以外的任何資訊。這項技術具備兩大對區塊鏈至關重要的特性：一是提升隱私性，能在隱藏交易細節的前提下證明正確性；二是資訊壓縮，它能將大量交易驗證的計算過程，壓縮成一個小巧且易於快速驗證的「證明值」，從而大幅減輕區塊鏈主網的記錄與驗證負擔。

以太坊社群已正視這些挑戰，並在提出的長期願景中，將零知識證明定位為核心基礎技術。計畫目標包括重構智能合約的執行環境，使其更易於開發隱私保護型應用；並將零知識證明引入共識層，利用其壓縮特性加速交易的最終確認時間。長遠而言，其目標是讓底層區塊鏈的處理能力提升至每秒數萬筆交易，以匹配傳統支付網絡的水準。唯有達到這樣的效能，區塊鏈才有望支撐起全球規模的代幣經濟運作。

另一方面，部分穩定幣發行商為追求更高效率與可控性，已開始放棄公共區塊鏈，轉而搭建自己專屬的網絡。此舉雖可能解決部分效能與成本問題，卻也引發新的疑慮：這是否背離了區塊鏈去中心化與開放的初衷？技術路線的選擇，將深刻影響未來代幣經濟的樣貌。

結語：狂熱與理性之間，代幣經濟的未來路徑

川普政府的政策轉向，無疑為加密貨幣市場點燃了新的引擎，並將穩定幣推向了金融創新與監管討論的前台。從市場擴張、支付效率提升到資產代幣化的遠景，代幣經濟的輪廓似乎愈發清晰。然而，這條道路並非坦途。穩定幣在扮演支付革新者的同時，其內在的金融穩定風險、隱私保護與技術可擴展性等挑戰，仍需業者、監管者與技術開發者共同尋求解方。

未來的發展將取決於如何在擁抱創新與控管風險之間取得平衡。法規的完善是建立市場信任的基礎，而零知識證明等技術的突破，則是解決規模化應用瓶頸的關鍵。對於金融機構而言，這意味著必須更深入理解區塊鏈技術的潛力與限制，並在跨境支付、資產代幣化等領域審慎探索可行的商業模式。代幣經濟的實現，最終需要堅實的技術基礎、清晰的監管框架以及能夠管理複雜風險的健全商業模式來支撐。這場由政治轉向所揭開的新篇章，才剛剛開始。