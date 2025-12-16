【專欄】川普點燃加密貨幣第三次狂潮：政策轉向、穩定幣崛起與區塊鏈技術的終極考驗
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
自川普（Donald Trump）在2025年初再度進入白宮之後，隨即為全球加密貨幣市場注入強心針，比特幣價格屢創歷史新高，市場洋溢著久違的樂觀氣氛。這股被稱為「第三次繁榮」的浪潮，核心推力直接源自美國政權更迭所帶來的重大政策轉向。川普政府一改民主黨拜登任內的強監管基調，轉而擁抱加密資產產業。與此同時，以美元為錨定的穩定幣，成為這波變革中的焦點。然而，在市場狂熱背後，穩定幣的內在風險、區塊鏈技術的效能瓶頸，以及其能否真正支撐起龐大「代幣經濟」的疑問，也從未消散。
政策急轉彎：川普時代與加密貨幣市場的第三次繁榮
回顧加密資產市場發展，歷經了首次代幣發行熱潮與去中心化金融興起的兩次繁榮，其後因多家大型業者破產而進入「加密寒冬」。然而，自2024年底起，市場總市值迅速突破4兆美元，迎來顯著的第三次繁榮。這次市場擴張的關鍵契機，是政治與政策環境的劇烈變化。
川普上任後迅速落實其競選承諾。2025年1月，其簽署的總統行政命令為加密資產政策定調，重點包括設立跨部會工作小組、研究將比特幣等納入國家戰略儲備、建立全面監管框架、促進美元穩定幣普及，以及明確反對央行數位貨幣。此後，具體立法快速推進。美國眾議院在同年7月通過了《清晰法案》（CLARITY）、《天才法案》（GENIUS）與《反央行數位貨幣監視國家法》（CBDC Anti-Surveillance State Act）三項關鍵法案。其中，《天才法案》專為穩定幣監管而設，旨在提供明確的發行與運作規範。
這一連串政策急轉彎，向市場傳遞了強烈的支持訊號，不僅吸引新投資者與業者進入，也促使傳統金融機構更加認真看待加密資產領域的潛在商機。美國作為全球最大金融市場，其政策動向無疑將持續牽動全球，各國金融監管單位與業者都必須緊盯後續發展。
穩定幣的雙面刃：支付革新願景與潛在系統性風險
在眾多加密資產中，穩定幣在此波浪潮中獲得前所未有的關注。穩定幣是一種將其價值與法定貨幣掛鉤的數位資產，主要特點在於價格相對穩定、由民間機構發行，並基於區塊鏈技術。其最初是為了解決比特幣等加密貨幣價格波動過大、不利於支付結算的問題而生。
穩定幣被寄予厚望的核心應用場景在於支付，特別是跨境支付。傳統的國際匯款需透過如環球銀行金融電信協會等系統，在多家銀行間進行「接力式」的訊息傳遞與帳本更新，過程耗時且成本高昂。相比之下，若使用同一種穩定幣，所有參與者都在共享的單一區塊鏈帳本上擁有帳戶，轉帳行為理論上能大幅提升效率並降低成本。這使其在企業間的跨境貿易結算、或作為其他代幣化資產的交易結算工具上，展現潛力。
美國《天才法案》的通過，正是為了規範這類「支付用穩定幣」。該法明確了發行機構的資格、依據發行規模區分的監管層級、要求儲備資產必須是高流動性的現金與短期國債、每月披露儲備資產明細，並須嚴格遵守反洗錢等金融法規。法規的明確化，旨在降低市場不確定性，吸引合規業者進入。
然而，穩定幣的普及伴隨著顯著的風險。國際清算銀行在其報告中指出，穩定幣難以成為貨幣系統的核心，原因在於其未必能始終維持「一幣等於一美元」的單一性、缺乏貨幣供應的彈性調整機制，以及存在被用於洗錢的誠信風險。更關鍵的是金融穩定風險：若發生信心危機，導致持有者同時大量要求將穩定幣兌換回法幣，發行機構將被迫大量拋售其作為儲備的短期國債或提取銀行存款，可能引發資產價格暴跌與銀行體系流動性緊張，形成連鎖效應。
技術的挑戰與突破：從效能瓶頸到零知識證明的曙光
穩定幣與更廣泛的代幣經濟願景，都建立在區塊鏈技術之上，但該技術自身的限制正成為規模化應用的障礙。目前多數主流的穩定幣與金融應用建立在以太坊等公共區塊鏈上，面臨交易資訊基本公開可能衍生隱私疑慮、網絡擁塞時手續費高昂，以及交易處理速度有限等問題。
為了解決這些根本性挑戰，零知識證明這項密碼學技術被視為關鍵的突破點。零知識證明允許一方向另一方證明某個陳述為真，而無需透露陳述本身以外的任何資訊。這項技術具備兩大對區塊鏈至關重要的特性：一是提升隱私性，能在隱藏交易細節的前提下證明正確性；二是資訊壓縮，它能將大量交易驗證的計算過程，壓縮成一個小巧且易於快速驗證的「證明值」，從而大幅減輕區塊鏈主網的記錄與驗證負擔。
以太坊社群已正視這些挑戰，並在提出的長期願景中，將零知識證明定位為核心基礎技術。計畫目標包括重構智能合約的執行環境，使其更易於開發隱私保護型應用；並將零知識證明引入共識層，利用其壓縮特性加速交易的最終確認時間。長遠而言，其目標是讓底層區塊鏈的處理能力提升至每秒數萬筆交易，以匹配傳統支付網絡的水準。唯有達到這樣的效能，區塊鏈才有望支撐起全球規模的代幣經濟運作。
另一方面，部分穩定幣發行商為追求更高效率與可控性，已開始放棄公共區塊鏈，轉而搭建自己專屬的網絡。此舉雖可能解決部分效能與成本問題，卻也引發新的疑慮：這是否背離了區塊鏈去中心化與開放的初衷？技術路線的選擇，將深刻影響未來代幣經濟的樣貌。
結語：狂熱與理性之間，代幣經濟的未來路徑
川普政府的政策轉向，無疑為加密貨幣市場點燃了新的引擎，並將穩定幣推向了金融創新與監管討論的前台。從市場擴張、支付效率提升到資產代幣化的遠景，代幣經濟的輪廓似乎愈發清晰。然而，這條道路並非坦途。穩定幣在扮演支付革新者的同時，其內在的金融穩定風險、隱私保護與技術可擴展性等挑戰，仍需業者、監管者與技術開發者共同尋求解方。
未來的發展將取決於如何在擁抱創新與控管風險之間取得平衡。法規的完善是建立市場信任的基礎，而零知識證明等技術的突破，則是解決規模化應用瓶頸的關鍵。對於金融機構而言，這意味著必須更深入理解區塊鏈技術的潛力與限制，並在跨境支付、資產代幣化等領域審慎探索可行的商業模式。代幣經濟的實現，最終需要堅實的技術基礎、清晰的監管框架以及能夠管理複雜風險的健全商業模式來支撐。這場由政治轉向所揭開的新篇章，才剛剛開始。
其他人也在看
不是輝達！美股大崩跌「這一檔」卻反向飆升 阮慕驊：只要它撐得住就不用擔心
美股近期爆發大崩跌，科技股重加劇市場對AI熱潮泡沫化的疑慮，甚至紛紛擔憂這幾年的牛市即將結束，轉而進入熊市。對此，財經專家阮慕驊今（16）日在臉書發文直言，美國這一波回跌是跌估值？「當然不是！」阮慕驊表示，特斯拉過去5天漲8.6%，甲骨文和博通跌14.6%和16%。特斯拉本益比超過300倍、博通70倍、甲骨文34.8倍，如果是跌估值，第一個該暴跌的是特斯拉。......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 7
目標價100元無望了？這「記憶體指標股」慘摔近半根 爆量42萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（15）日開低78.23點至28,119.79點，最低一度下挫513.15點至27,684.87點，終場收在27,866.94點，下跌331.08...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
轉型能源事業超成功！「光碟大廠」爆量漲停達連3漲炸32.55% 1萬多人排隊等進場
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導錸德（2349）日前在法說會上釋出多項利多消息，引發近期股價強漲，目前已衝出連3漲32.55%的好表現，今（15）日則持續強勢，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
大同慘跌停！華映案判賠131億元信心喊話失靈 9.45萬張排隊等賣
大同（2371）接獲中國最高人民法院判決，須賠償中國華映科技人民幣30.29億元（約新台幣131億元）作為業績補償，市場擔憂今年恐出現每股高達6元虧損，儘管大同強調該判決在台灣並無執行力，但市場信心仍受到明顯衝擊。大同今早開盤即重挫近10%，股價下跌至31.6元打入跌停，賣壓湧現，委賣張數高達9.45萬張。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 54
128萬股民揪心！00919今除息 盤中翻黑陷貼息
擁有逾128萬受益人的季配型高股息ETF群益台灣精選高息（00919）今日（16）進行除息，本季配息0.54元，首日參考價為21.65元，受大盤修正拖累，股價盤中翻黑，暫呈貼息窘境。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 7
血崩就是打折日？台積電「下跌20元」噴出236.4億成交額 「這檔記憶體」大缺貨砸23億擴產！噴153億緊追成交王
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（16）日開盤即走弱，下跌145.84點，以27,721.10點開出；盤中賣壓加重，截至中午11時26分，加權指數下探至27,410.53...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 6
十年牛市要涼了？華爾街巨頭齊喊：資本瘋狂外逃 2026年美元跌5%
華爾街頂級機構近期罕見達成共識，認為美元將在 2026 年步入下行通道。德意志銀行 (DB-US) 、高盛 (鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 5
記憶體狂飆／兩萬變三萬多、三萬多變五萬？筆電漲價風暴全面來襲
記憶體狂漲下，筆電到底會漲價多少？TrendForce在11月中預估，2026年全球筆電售價漲幅可能將達5～15％，業界人士多認為過為保守，漲幅應少說兩、三成，甚至如果筆電品牌「放飛自我」、將記憶體漲價完全轉嫁給消費者，每一台筆電恐怕都會大漲一萬元以上，換言之，三、四萬元的中高價筆電將變成四、五萬元，兩萬多元的低價筆電變成三萬多元的中價產品。鏡報 ・ 1 天前 ・ 18
秒填息不到一分鐘...群聯填息秀只賺到了個寂寞
群聯（8299）今（16）日除息，每股配發現金股利6.2283元，因除息參考價高掛1,120元，只要上漲0.54％即告全數填息，市場預期群聯今日全數填息機會高，不料碰到AI泡沫化變局，台股續跌，群聯填息秀也跟著變調，只有15張成交量得以1,130元成交，宣告全數填息。中時財經即時 ・ 19 小時前 ・ 1
目標價衝上2055元？外資火線點名「這2散熱大廠」直衝天花板 EPS有望同樣翻倍跳！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI題材股近期震盪劇烈，市場情緒轉趨保守，但外資卻在此時選擇逆勢出手。花旗環球證券最新報告指出，隨著AI伺服器運算效能...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 3
《基金》今年ETF績效1次看 0050僅排第11
【時報-台北電】距離年底封關還有2星期，全年ETF績效即將出爐，統計截至上周(12/12)為止，主題型ETF今年大放異彩，前10名中共有4檔入列，且囊括前3名，分別為復華中國5G(00877)、元大航太防衛科技(00965)及第一金太空衛星(00910)，報酬率都超過5成；國泰數位支付服務(00909)則奪下第10名，前十名ETF漲幅超過3成2，勝過元大台灣50(0050)（報酬率32.37%，名列第11名）。 今年除了AI表現傑出，主題型ETF也都火紅，尤其快到年底績效結算，投資人引頸期盼今年誰是大贏家。 根據統計，今年國防、太空、加密貨幣以及AI相關績效亮眼，冠軍復華中國5G報酬率讓人驚艷，去年以13.21元封關，今年最高漲至25.6元，上周以24.92元作收，漲幅高達88.6%。 達人指出，00877前5大持股包含成都新易盛、立訊精密、中際旭創、富士康工業互聯、兆易創新，且前4家持股比重都在8%以上，配置相當集中，買進等於可以參與大陸通訊產業發展。00877現下規模約40億元，受益人數1.1萬。 而第2名00965前5大持股則有三菱電機、台積電、日本電氣(NEC)、帕蘭泰爾(Pa時報資訊 ・ 20 小時前 ・ 3
外資一週買超254億 光這2檔金控買超逾25萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/12/8~114/12/12）外資在集中市場總買進金額為8,342.59億元，總賣出金額為8,088.05億元，買超為254.54億元，另統計自114年年初至12月12日止，外資總買進金額為33兆5,440.66億元，總賣出金額為34兆52.06億元，累計賣超為4,611.40億元。外資總持有股票市值為43兆3,375.33億元新台幣，占全體上市股票市值的47.21%，較12月5日的42兆8,903.62億元新台幣，增加4,471.71億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
iRobot申請破產！中國杉川機器人收購100%股權：曾經的掃地機器人龍頭，為何被迫走向私有化？
美國掃地機器人龍頭品牌 iRobot 正在啟動破產重整程序，並將由深圳 PICEA 機器人及其子公司 Santrum 收購控股。數位時代 ・ 1 天前 ・ 158
甲骨文反擊空頭亮AI接單證據 將加大對鴻海、緯創等釋單
市場憂心甲骨文面臨AI業務泡沫化之際，該公司最新上傳主管機關資料顯示，截至11月的三個月內，已敲定約1,500億美元（逾...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
外資逃殺 台幣貶1.78角
AI泡沫疑雲再升溫，美股四大指數上周五重挫，台股15日開盤一度暴跌500點，外資擴大賣超台股且全面匯出，衝擊新台幣匯率跟著重貶，終場狂挫1.78角，匯價一舉站上31.3元價位，匯銀主管預估，短線關鍵全看美股，若持續崩跌並拖累台股，新台幣將進一步貶破31.4元，甚至衝向31.5元重要心理關卡。工商時報 ・ 1 天前 ・ 5
《台北股市》2天提款千億！外資續砍595億 今年第5大
【時報-台北電】美國科技股走弱動搖市場信心，周二(12/16)電子權值股賣壓湧現，台股一路走低，更跌破月線支撐。新台幣早些貶近31.5元，呈現股匯雙殺。外資(不含外資自營商)賣超595.009億元，創今年第5大；投信買超33.4258億元，自營商賣超149.2394億元，三大法人合計賣超710.82億元。 外資2天向台股大舉提款1084.96億元；內資不同調，投信再度轉向買方，自營商2天累計賣超185.5億元。 加權指數午間一度重挫逾500點，隨後跌幅略有收斂，卻未能有效止跌，終場仍跌330.28點或1.19%，收在27536.66點，成交值5249.54億元。 權值三王中僅聯發科(2454)相對抗跌，股價多在盤上震盪、高見1450元，終場平收1420元。台積電(2330)受隔夜ADR收黑影響，盤中一度失守季線關卡，收盤下跌15元至1435元、跌幅1.03%。鴻海(2317)下挫1.58%收218元，主因為市場對甲骨文(Oracle)相關題材轉趨審慎，股價承壓。 今盤面資金主要流向衛星、太陽能族群和金融類股。如台新新光金(2887)爆43萬張大量，收盤突破20元關口；元晶(6443)、時報資訊 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
《基金》他甩賣50張00919 老手斷言跳錯車
【時報-台北電】季配高息人氣指標00919（群益台灣精選高息）除息秀明（16）日登場，近日股價明顯轉強，引發存股族好奇，紛紛表示「今天漲好多」、「強到沒朋友」，還有網友逢高調節，一口氣出脫50張，以每張獲利1000元計算，對5萬元秒入袋大感開心。投資專家則認為，金融股今年獲利優異，明年受惠降息循環表現還會更好，現在其實是高含金ETF的好買點，不建議跳車金融股與高息ETF。 理財達人《要不要來點稀飯套餐》就上周五（12日）股價走勢表示，00919日漲0.96%，不僅優於00878（國泰永續高股息）的0.52%，也高於0056（元大高股息）與0050（元大台灣50）各0.33%、0.16%的表現。 至於為何00919會漲這麼多？他分析價格明顯溢價、成分股大漲帶動淨值與股價上漲是可能的2大原因，但因為00929在12日淨值為22.25元，高於收盤價的22.17元，仍處折價狀態，顯然不是市場亂追價導致。 因此，00919日漲0.96%的主因，來自「成分股表現」推升，由於40檔成分股中，日漲超過1%的就有14檔，其中以第11大持股漢唐上漲5.46%最多，但前3大成分股為國泰金、中信金、富邦金，由時報資訊 ・ 1 天前 ・ 2
記憶體股還有戲？專家估美光財報亮眼 華邦電、南亞科繼續飆
美光科技（Micron）即將在周四（18日）清晨公布其2026財年第一季度財報，華爾街分析師普遍預期美光將繳出亮眼成績單，預測該季營收約為127.22億美元，非GAAP每股盈餘預計約為3.656美元，高盛更預期營收可能達到132億美元、每股收益（EPS）4.15美元，雙雙高於市場普遍預期。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美股交易大變革？那斯達克將推「全天候交易」 買輝達蘋果不用再熬夜了
全球金融市場將迎來一場震撼性變革！路透社報導，作為全球最大證券交易所之一的那斯達克（Nasdaq），已計畫於今天正式向美國證券管理委員會（SEC）提交文件，推動股票「全天候交易」（Nearly 24/7 Trading）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 6