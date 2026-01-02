【專欄】帝國幻影下的土耳其：野心高漲卻難撐區域霸權
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
在雷傑普．塔伊普．艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）長達 20 餘年的統治下，土耳其逐步擺脫過去僅以中等強權自居的定位，轉而追求重返中東權力核心的歷史角色。艾爾段多次宣示「土耳其不只屬於土耳其」，將國家使命描繪為跨越國界、承繼鄂圖曼帝國遺緒的宏大工程，並試圖以軍事部署、外交斡旋與歷史敍事相互呼應，為其治下的土耳其塑造一種「新帝國」的政治想像。
根據布魯金斯學會土耳其計畫的研究員及主任阿斯利．艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）於 12 月 25 日在《FOREIGN AFFAIRS》發表的文章所揭示，這套敍事雖在象徵層面為艾爾段帶來可觀的政治紅利，卻也掩蓋了一個日益突出的矛盾：土耳其的實際國力、制度能量與經濟承載力，並未與總統不斷膨脹的區域野心同步成長。當宏大的歷史投射遭遇內部治理的空洞化與外部權力結構的制衡，這場以復興為名的戰略布局，反而更清楚地凸顯出土耳其雄心與現實之間難以忽視的落差。
宏大敍事與歷史投射
艾爾段的地緣政治構想，建立在一個核心信念之上：土耳其不只是區域行為者，而是注定要成為中東秩序的塑造者。這種信念結合對鄂圖曼帝國的重新詮釋，將其描繪為多元共存、秩序穩定的「黃金時代」，並暗示現代土耳其只是被外力與歷史偶然所中斷。透過影視作品、文化活動與官方話語，這段歷史被轉化為可動員的政治資本。
在制度層面，2018 年憲政改革後，國家安全與外交決策高度集中於總統府，使安全體系更容易配合這種擴張式敍事。軍方角色也隨之轉變，從過去相對克制的守成者，轉為前沿防衛與境外部署的積極推動者。伊拉克、利比亞、敘利亞與東地中海，皆被納入「穩定責任區」的戰略想像之中。
然而，這種歷史投射本身帶有高度神話性。鄂圖曼帝國得以長期運作，仰賴龐大的官僚體系、穩定的財政汲取能力與跨區域協調機制，而今日土耳其在制度深度與經濟韌性上，與當年的帝國條件存在根本差距。宏大敍事雖能激發民族情緒，卻難以填補結構性不足。
軍事延伸與有限槓桿
不可否認，在艾爾段治下，土耳其的區域存在感顯著提升。從高加索到非洲之角，安卡拉透過軍事基地、防務合作與武器出口，快速建立影響力。無人機及相關軍工產品，成為土耳其近年最具代表性的戰略輸出，也為其打開歐亞與非洲市場，並轉化為外交談判中的實質籌碼。
在利比亞與亞塞拜然，土耳其成功將軍事介入轉化為戰後經濟參與機會，展現「以安全換取市場」的操作模式。這種務實取向，使其不再執著於鄰國政治體制的改造，而是專注於交易式合作與安全安排。相較早年「零問題外交」的理想主義，如今的路線顯得更為冷硬。
但問題在於，軍事存在並不等同於長期主導權。海外部署需要穩定財政、外交協調與行政執行力的支撐，而土耳其目前僅能進行斷續式的力量投射。一旦局勢惡化或需要持續性投入，國力限制便迅速浮現。
敘利亞試驗場的雙刃效應
敘利亞成為檢驗艾爾段區域願景的關鍵場域。北部地區在土耳其影響下，建立了教育、醫療與司法等制度雛形，並與安卡拉的經濟體系高度連結。阿塞德政權垮台後，新政權與土耳其的密切互動，似乎為這套模式提供了可擴散的範例。
同時，敘利亞局勢也促使土耳其重新啟動與庫德工人黨的和平接觸，試圖以區域整合鬆動國內僵化的民族主義框架。土耳其、庫德與阿拉伯的合作敍事，被描繪為新秩序的基石，並再次喚起鄂圖曼時期多族群共治的歷史記憶。
然而，這套設計極其脆弱。一旦庫德議題談判受挫，或敘北局勢再度動盪，土耳其勢必被迫投入更多安全資源，反而削弱其對外經營的能力。敘利亞既是展示影響力的舞台，也可能成為消耗國力的泥沼。
空心化國家與經濟瓶頸
比外部挑戰更棘手的，是土耳其內部結構的空洞化。多年來的非常規貨幣政策，使土耳其承受高通膨與貨幣貶值的雙重壓力。即便 2023 年後政策方向有所調整，市場信心依舊脆弱，投資動能有限。這樣的經濟條件，難以支撐敘利亞或其他區域的長期重建需求。
在治理層面，高度集權雖提升決策速度，卻犧牲了官僚體系的專業累積。忠誠導向的人事安排，使多數部會缺乏長期規劃與執行能力。真正的區域領導，需要耐心的制度建設與持續投入，而非偶發性的軍事展示。
政治支持的流失，更進一步限制了外交空間。2024 年地方選舉結果，以及隨後對反對派政治人物的司法行動，顯示執政者的不安全感。當國內合法性本身備受質疑，對外承諾自然難以取得信任。
以色列因素與結構性牽制
在外部環境中，以色列成為最直接的制衡力量。隨著其軍事優勢與安全網絡擴張，中東權力結構出現新的重心。對土耳其而言，一個軍事上佔據明顯優勢、且對其意圖高度警惕的以色列，實際上為安卡拉在黎凡特的布局設下天花板。
雙方在敘利亞的目標南轅北轍。土耳其期待一個集中且親安卡拉的敘利亞政府，以確保邊境安全與區域影響；以色列則偏好分權與緩衝，避免任何單一勢力坐大。這種結構性衝突，使軍事摩擦風險持續存在，也迫使土耳其分散原本有限的資源。
川普效應的有限助力
唐納．川普（Donald Trump）對艾爾段的個人青睞，為土耳其提供了難得的外交舞台。頻繁的互動與象徵性肯定，強化了艾爾段在國內敍事中的領導者形象。然而，這種關係建立在高度個人化與不確定性的基礎上，缺乏制度保障。
即便華府在部分議題上與安卡拉立場接近，也不意味著能改變區域權力現實。以色列的軍事優勢、海灣國家的資金槓桿，以及土耳其自身經濟的脆弱性，皆未因美方態度而出現根本轉變。
結語
艾爾段所追求的「土耳其世紀」，是一場將歷史榮光投射到當代政治的宏大實驗。它在情感動員與短期外交操作上確實取得一定成效，但在國力結構、制度能力與外部制衡面前，基礎始終不穩。當野心遠大於承載能力，帝國想像反而可能加速內部消耗。
土耳其仍將是區域重要行為者，特別是在敘利亞，其影響力難以忽視。然而，這與主導中東秩序之間，仍存在一道難以跨越的落差。在國內經濟修復與制度重建尚未完成之前，任何試圖重現鄂圖曼榮景的企圖，終究只能停留在幻影之中。
