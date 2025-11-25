【專欄】常識治國，不應拿「國際公約」壓迫台灣人民



文／周倪安（台聯黨主席）

近年來，台灣社會在面對性別、身分認同與人權議題時，常常被一種奇特的氛圍籠罩：只要有人打著「國際公約」四個字，就彷彿握有絕對正義的尚方寶劍，政府機關便必須俯首聽命，社會所有疑慮都得噤聲。然而，這樣的情況真的合理嗎？國際公約的精神，真的是這些團體所宣稱的樣子嗎？

日前有監察委員以及部分左派團體，藉由「國際公約審查」之名，強力推動「免術換證」、「反歧視法」等與台灣社會現況高度牴觸的爭議法案。筆者必須明確指出：這些法案不僅與國際公約本身並無直接因果關係，也未曾真正與社會對話，對於婦女安全與公共秩序更是造成長期衝擊！台聯黨除了嚴正反對，也呼籲相關機關立即停止倉促的立法進程。

目前台灣所仿效的兩公約及其他國際公約，本質上只是高度原則性或是框架性的方向指引，並沒有具體規範施行方式。這些公約從未規定必須如何處理性別認同、如何設計換證制度，更沒有要求世界各國採取單一模式。

然而，台灣內部的左派團體卻不斷將推動反歧視法包裝成「國際義務」，彷彿若政府不照單全收，就是違反人權，這種做法根本是邏輯謬誤與政治操作。更荒謬的是，政府還花費鉅資聘請所謂「國際審查委員」來台灣進行審查，這些〈外來和尚〉多數對台灣文化、治安、法制與社會脈絡認識有限，僅憑短暫觀察就對台灣提出「指導性建議」。

其實，他們的意見在國際法上並沒有拘束力。若政府把這些意見視為不可違逆的聖旨，而不是供社會作為討論或是對話的參考，那才是真正的威權作法。

過去，國民黨威權政府藉由箝制廣電、出版，來打擊人民的表達自由。「反歧視法」則是政府藉由指定哪些言論是「仇恨言論」，來讓人民之間彼此興訟懲罰，實在讓人驚駭。

在推動「免術換證」等法案的過程中，我們看見最令人憂心的不是法案內容，而是左派人士完全無視婦女與公眾的擔憂。左派團體是否曾經真正傾聽女性意見？是否曾與民眾深入討論可能的衝擊？都沒有。

英國最高法院裁定，《平等法 2010 》中所定義的「女性」及「性別」，是指生物學上的女性及生物性別 ，圖/UK Supreme Court

英國最高法院近期的判決點出一個核心事實：女人就是生理女性。男跨女即便法律承認其身分，也不代表可以與女性「完全無差別」對待。英國作為國際公約的締約國，都不願以極低門檻讓出生為男性的人輕易進入女性空間、競逐女性名額或是壓縮女性資源。原因很簡單：男女生理性的差異是真實存在的，而女性在歷史上受到的壓迫與風險也無法假裝不存在。

台灣的左派若硬要忽視這些基本事實，把所有女性疑慮標籤為「歧視」或「恐跨」，不僅是不負責任，更是對女性權益的再次掠奪。當「性別認同」成為唯一標準，不需任何醫療評估、不需任何專業審查，只要本人聲稱「覺得自己是女性」或是「自己想要當女性」，那麼整個社會都必須配合其自由進入女廁、女澡堂、女性庇護中心、女運動賽事、女性專案……等，這樣的制度在歐美已造成無數爭議，從更衣室性侵、女監獄的獄友懷孕，到女性庇護所遭入侵，再到運動場上女性被剝奪競爭公平性。

筆者呼籲政府、監察院與人權機構：請停止以「國際公約」為名，做缺乏社會共識的重大立法與解釋。真正的民主，是在公共討論中納入各方意見，尤其是最容易受影響的婦女、兒少、弱勢群體，而不是由一小群理念激進的「國際人權專家」來決定台灣社會的未來。

台灣值得更成熟、更審慎、更貼近民意的法制，而不是被政治正確與外來意見牽著鼻子走。