【專欄】年底新北市長選舉誰會是贏家？

年底的新北市長選舉誰會是贏家，這是各政黨高度關注的課題，因為新北市是六直轄市中人口最多的城市，由於前幾次的預測準確度太高了，因此就不再選前預言，只做選戰的局勢分析，新北市從蘇貞昌之後，國民黨已經執政21年，這漫長的歲月中，民進黨難道沒機會奪回執政權嗎？其實都是錯誤的提名人選，以及錯誤的選戰策略，周錫瑋和羅文嘉的對決，如果提名李應元就沒有上山打老虎的周縣長，而蔡英文對決朱立倫確實是硬戰，雖敗猶榮。

接著游錫堃對決朱立倫說少輸為贏，其市長的選票都比綠的議員選票少，實在夠丟人現眼，主因年紀大有關，再來蘇貞昌與侯友宜，其慘敗是年齡大及回鍋，猶如陳定南回鍋宜蘭參選的慘敗，林佳龍與侯友宜則是擺錯地方，林佳龍在台北市選今天就沒有蔣萬安市長，而新北市若提名范雲，就沒有侯友宜的連任，唯一的利多是讓侯友宜因連任，志得意滿參選總統，助了賴清德順利拿下總統大位。

今年新北市民進黨已確定提名蘇巧慧，國民黨可能人選是李四川與劉和然，目前媒體報導的民調，都是李四川最高，這很可能是假民調，要害國民黨失去政權，或者這些民調沒有校正迴歸，李四川離開新北市已快8年，市民早已經淡忘他，其在擔任副市長時也做的不好，假稱懂工程其實學的是電機，又學不好才走入公部門，督導土木建築根本常狀況百出，今年齡大了想要有活力也是力不從心，提名李四川猶如當年提名游錫堃，助對方政黨的勝選。

最後蘇巧慧不能期待著國民黨提名弱棒，提名李四川讓妳痛宰，要籌組年輕優秀的人才，除延續重大的交通建設外，更應積極發展科技，以及傳統民生文化多元產業，讓市民隨時都有好工作機會，另外侯友宜最弱的教育，以及幼兒保育安全部分，更要大力建構，讓新北市成為宜居的城市，此外從升格為直轄市以來，朱立倫與侯友宜大幅晉用庸才，市府團隊都壟罩在馬屁文化中，同樣直轄市素質遠不如台北市，主因好人才留不住，前車之鑑要切記，人盡其才，地盡其利，物盡其用，貨暢其流，讓新北市民有光榮感幸褔感。