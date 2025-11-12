【專欄】年輕左派風暴來襲：曼達尼能成為民主黨抗衡川普的秘密武器嗎？
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
「把音量開大點。」當34歲的佐蘭·曼達尼（Zohran Mamdani）在當選紐約市長後的演說中向川普發出這句挑戰時，他不僅在宣告個人的勝利，更象徵著美國政治格局的世代轉變。這位美國史上最年輕的紐約市長、首位穆斯林和南亞裔市長，以壓倒性票數成為自1969年以來首位得票突破百萬的候選人，在5個行政區皆獲得歷史性支持。他的當選如同一道劃破夜空的閃電，為正面臨川普第二任期壓力的民主黨照亮了一條嶄新的道路，顯示年輕左派力量正以前所未見的氣勢重塑美國政治版圖。
曼達尼現象：新一代政治力量的崛起
曼達尼的勝利並非偶然。他在紐約市長選舉中獲得了超過100萬張選票，這一數字幾乎是4年前市長選舉投票人數的兩倍，投票率直逼總統大選規模。
這位34歲的民主社會主義者建立了全新的支持者聯盟，重新繪製了紐約政治版圖。他不僅橫掃布魯克林富裕的「褐石帶」、曼哈頓北部，更在工薪階層的黑人與拉丁裔社區取得了顯著進展。
在布朗克斯金斯布里奇等工薪階層社區，曼達尼從初選時落後對手18個百分點，到本週二反超14個百分點，這一驚人逆轉顯示了他對傳統民主黨聯盟的重新塑造能力。分析指出，這種支持基礎的轉變反映了新一代選民對傳統政治路線的不滿。
政治理念與政策主張：左翼議程的實踐藍圖
曼達尼的政治主張代表了美國左翼的激進變革願景。他提出對年收入超過100萬美元的紐約市民徵收2%的固定稅，並將企業稅率提高到11.5%，預計這些增稅措施將帶來90億美元的收入，用於資助其龐大的社會計劃。
在他的政策清單中，最引人注目的是計劃將紐約市100萬套租金管制公寓的租金凍結4年，以解決這座城市高昂的住房成本問題。
此外，他還提出了建立市政府運營的雜貨店網絡、實現巴士免費乘坐、以及在2030年將紐約市的最低工資提高到每小時30美元等一系列左翼政策。這些政策在年輕選民中引起了強烈共鳴，卻也使批評者擔憂它們對經濟的潛在影響。
對抗川普：新舊政治力量的正面交鋒
川普與曼達尼之間的對峙已經拉開序幕。川普已連續數週公開詆毀曼達尼，稱其為極端分子、共產主義者，是紐約市的威脅，並威脅要扣留聯邦資金，「除法律規定的最低限額外」不再撥款給該市。
據了解，私下裡川普承認這位紐約市候任市長是有才華的政治人士，認為他機敏善辯。這種公開批評與私下評價的矛盾態度，揭示了川普對這一新興政治力量的重視與警惕。
曼達尼方面則似乎已做好應戰準備，承諾將為市政法律部門增聘200名律師，部分原因正是要抵禦其所稱的「總統權力濫用」。這種對抗態勢預示著未來4年聯邦與地方政府關係將面臨嚴峻考驗。
民主黨內部的路線之爭：變革還是溫和？
曼達尼的崛起引發了民主黨內部的深刻反思。在自由派的紐約市，曼達尼以民主社會主義者身分參選，承諾向百萬富翁和企業課稅90億美元，以資助免費托兒和公車等政策。
然而，在同樣取得勝利的維吉尼亞州和新澤西州的州長選舉中，情況則大不相同。在這兩個州，兩位民主黨候選人都是建制派支持的溫和派，他們強調務實的政策，這些政策更有可能吸引那些比紐約市選民立場更保守的選民。
這種差異凸顯了民主黨內左翼與中間派間的廣泛分歧，並引發了未來選戰與候選人遴選策略的疑問。觀察家建議，民主黨需推出反映特定選民需求的候選人，而非採取「一刀切」方式。
曼達尼旋風的潛在影響與挑戰
曼達尼的勝利給低迷的民主黨帶來相當大的鼓舞。但他的政治模式是否能夠推廣到全國，成為民主黨對抗川普的有效策略，仍是一個未解之問。
共和黨方面雖然主打移民、犯罪和保守文化等議題，但是多項民調指出選民更關心經濟民生議題，生活成本的壓力居高不下。
高達68%受訪者認為民主黨與民意脫節，比率甚至高於對川普（63%）與共和黨（61%）的同樣看法。
另一方面，川普及其盟友承認，曼達尼的勝選對川普可能反而有好處，使他得以再次使用長期用於妖魔化民主黨領袖的套路，從而推進其政治議程。自從曼達尼在民主黨初選中爆冷獲勝以來，川普及其盟友便將其塑造成該黨的未來代表，試圖將民主黨描繪成極端勢力。
未來展望：曼達尼現象的長期意義
曼達尼的成功某種程度上反映了美國政治正在經歷的深層變化。他的支持者聯盟包括布希維克與威廉斯堡等士紳化社區的年輕居民，以及皇后區與布朗克斯的計程車司機、小雜貨店老闆等南亞工薪階層移民，這些群體長期被民主黨忽視。
這種重新組合選民聯盟的能力，為民主黨提供了寶貴的經驗。分析指出，曼達尼透過呼籲年輕人和移民參與投票，實質上改變了選民結構，而這種策略可能成為民主黨未來選戰的重要參考。
然而，曼達尼也面臨著嚴峻的挑戰。他不僅需要應對來自川普的聯邦壓力，還需要兌現其龐大的社會計劃承諾，同時避免對城市經濟造成不利影響。紐約州長凱西·霍楚爾（Kathy Hochul）也已表示，她不會支持這位新市長提高富人稅收的計畫。
結語
曼達尼的勝選無疑為民主黨提供了一種新的政治想像。有分析認為，民主黨領導層必須承認全國不同地區需要不同的選戰策略。
在尋找對抗川普的道路上，民主黨或許不需要統一的救世主，而是多樣化的策略。曼達尼的成功能否複製，取決於民主黨能否容納這種多元性，讓不同面孔在不同戰場上各展所長。這場政治實驗的結果，將深刻影響美國未來10年的政治版圖。
