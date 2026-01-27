【專欄】張又俠案件還有變數

現在的中國可以用傳言滿天飛來形容，這本來就是一個黑箱社會的特色，關係人民生存的政治大事，從來不公開透明。

根據最新來自北京訊息，長安大街出現坦克，北京宣布宵禁，多國媒體記者行動被限制，無法自由採訪，政變真相仍然充滿未知，但是，已經傳出胡錦濤，朱鎔基相繼死亡訊息。

美國「紐約時報」或「華爾街日報」，只能被動收聽遭到製造餵養的訊息，所謂「核武機密外洩」，恐怕是欲加之罪，也因此訊息真假難辨。

爆料天王郭文貴說，「張又俠聯手美國，企圖滅掉中共」，更是無稽之談，綜合所有各方訊息，有兩種版本，第一種，習大大設下鴻門宴，張又俠中計，出席後被捕，外傳，張又俠已經76歲，習大大要張又俠退休，張表示，「要退休一起退」，因為習大大同樣超過法定年齡，這場鴻門宴又稱家宴，都是紅二代自己人，坐下來談談，張又俠不疑，結果一到場，和習遠平喝了一杯酒，就被押走了，並沒有出現雙方火拼的故事，可靠訊息說，張確實被抓，關押西山，目前張又俠的部屬83軍，正在努力進行救援，第二種，張又俠並未被抓，所有海內外盛傳的訊息都是假的，兩種說法各有所本。

習大大對中共軍隊的大清洗，這幾天成為國際關心話題，不輸給美國蜘蛛人霍諾德攀登101大樓，但是，習大大把刀靶子揮向張又俠，弄出叛國罪名，媒體認為，根本是「自宮」，因為張又俠是目前大將中，真的打過戰，跟習大大從小一起玩耍的夥伴，這樣的心腹也會被落馬，軍隊不會再相信習近平，對解放軍的團結蒙上陰影。

最近消息說，習近平至今無法逮捕張又俠。

目前事件並沒有平息，最近消息說，習近平至今無法逮捕張又俠，國防部的官宣和「解放軍報」的放話，只是為了佔領言論宣傳制高點，包含美國「華爾街日報」的報導，都屬於中共宣傳單位提供的資料，內容所謂出賣核武機密給美國的罪名，更是荒唐，不太可能。

很多爆料的自媒體網紅所說的「長刀之夜」，到底發生甚麼，說法也不同，比較可能的說法是蔡奇帶著武警公安到北京劉振立的官邸要抓人，遭到官邸警衛的抵抗，雙方各有死傷，重點是，雙方交火中，劉受重傷，此說並不正確，因為劉振立不在北京官邸，也不在81大樓，而是回到嫡系部隊83軍特戰基地，習大大並沒有抓到劉振立，又害怕張劉所屬的武裝部隊反撲，所以先放出消息，把罪名冠上，如果張又俠沒有被捕，接下來，中國爆發內戰可能性就更高了。

造成習張翻臉有三大原因，第一，攻打台灣的看法差異，第二，馬杜羅事件後，習大大質問張又俠，為何中國雷達預警系統全部失靈，這些預警雷達是張又俠擔任「總裝備」時候，賣到委內瑞拉，張又俠當場無法回答，第三，習大大要求張又俠退休，張則提出兩人共退的建議，雙方不合，導致翻臉。

張又俠只有四名衛隊陪同，參加習近平設下的家宴，果然被逮捕，這件事也充滿戲劇性，有人認為張又俠不會那樣大意，所以訊息是假的。

總之，張又俠如今下落不明，習大大掌控宣傳機器，流傳訊息真假難分，目前北京已經戒嚴，軍隊全部被封鎖，停止休假，無法調動，是否內戰會爆發，國際上都在關注。