【專欄】張啟楷謊話連篇？



張啟楷說如果中央編列嘉義市69億元就審總預算，他認為行政院在總預算中大幅刪減嘉義市的地方補助款（約69億元），導致嘉義市財政與建設受損。他主張只要中央恢復編列這筆經費，民眾黨就願意配合審查通過總預算。

一、為何中央政府刪減嘉義市的地方補助款（約69億元）？

在 2026 年度中央總預算中，嘉義市的地方補助款確實比前一年減少了約 69 億元，其原因主要有以下幾點：1. 總預算刪減的連動：行政院編列地方補助款時，必須依照中央總預算的審查結果，而立法院在審查 2026 年度總預算時刪減部分支出，行政院因此同步減列地方補助款。嘉義市因補助比例高，受影響最明顯。

2. 財政部認為，雖然《財政收支劃分法》規定「一般性補助款不得少於前一年」，但若總預算遭刪減，地方補助款也必須隨之調整。換言之，中央主張這是「制度性刪減」，並非違法。

於是嘉義市政府與在野黨批評中央「劫貧濟富」，認為嘉義市自有財源有限，卻遭到刪減，違背均衡財源的精神。執政黨則回應，刪減是因立法院審查結果，並非針對特定縣市。

二、張啟楷是害嘉義市的始作俑者

事實上，嘉義市近五年一般性補助款呈現逐年微幅增加，但在 2025 年度遭中央刪減 17.12 億元，實際撥付僅 45.58 億元，形成明顯斷層。行政院在編列 2025 年度總預算時，因立法院審查過程刪減部分支出，連帶減列地方的一般性補助款。嘉義市因此少了約 17.12 億元，實際撥付僅 45.58 億元。財政部主張，雖然法律規定「不得少於前一年」，但若立法院刪減中央總預算，地方補助款也必須同步調整。換言之，中央認為「刪減是被迫的」，並非違法。亦即財政部解釋為「隨總預算調整」。因此，始作俑者就是國民黨與民眾黨刪減中央總預算造成的，而張啟楷是始作俑者之一。

三、幫助國民黨劫貧濟富的就是民眾黨與張啟楷

其實，新版《財政收支劃分法》通過後，嘉義市的統籌分配稅款從原本約 42 億元提升到 111 億元，年增 69 億元，增幅超過 160%。如下圖所示，這筆增加的收入已大幅改善了嘉義市的財政能力。

其實，2026年度的總預算已經是把嘉義市所缺的69議員已經補足了。嘉義市原本自有財源僅 70–80 億元，難以支應人事費與基本建設，增加的 69 億元能顯著補足其財政缺口。

四、是誰真正在出賣嘉義市？

在國民黨與民眾黨推動修正的新版《財政收支劃分法》中，2026 年度嘉義市分配到的統籌分配稅款為 111 億元，台北市則是 1,149 億元。換算比例，嘉義市僅約為台北市的 9.7%，也就是比台北市少了 90.3%。



在討論財劃法的修正時，其實民眾黨是在幫國民黨提高台北市的統籌分配稅，而使縣市之增加不多，舉例來說，台北市、新竹市等地的營業額全國最高，六都經濟活動量遠超縣市。公式中營業額占比約 30%等因素，就直接拉高六都的分配。縣市的分配比例少於六都，不是因為中央刻意壓低，而是公式設計本身偏向於人口與經濟規模大的城市。六都在這些指標上佔優勢，因此分配比例自然高於縣市。因此，真正在劫貧濟富的幫兇就是民眾黨與張啟楷。

五、統籌分配稅本來是劫富濟貧稅

其實統籌分配稅是算出地方政府的基本收入與基本支出之後，在算出地方政府的基本財政不足額，然後以統籌分配稅來補足。但是台北市 2026 年自有財源 2,403 億元，統籌分配稅 1,149 億元，支出 2,142 億元，財政盈餘 261 億元。顯然地 台北市是多拿了261億元。如果把富有的地方政府的錢給窮的縣市，那嘉義市絕對能拿得比較多。目前中央要負擔國防費用，中央政府的支出額度遠高於地方政府。2026年度中央政府總預算中，司法、檢察、警政、矯正等「法律事務支出」約在新台幣 2,500 億～3,000 億元之間；地方政府則主要負擔警察、基層司法行政與地方治安，合計約 1,000 億～1,200 億元。換言之，中央約佔 70%，地方約佔 30%。國民黨與民眾黨推動修正的新版《財政收支劃分法》是要把統籌分配稅台北市等弄高，然後愷中央的錢塞給窮的縣市，以癱瘓中央，造成嘉義市人的錯覺。其實張啟楷他們就是要用魔術式的手段騙嘉義市民， 然後讓台灣陷入危機，引中共再來台灣發動228事件。這就是民眾黨與張啟楷的真面目。