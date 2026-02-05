【專欄】從承諾出發，為台灣而行

.

周倪安 （台聯黨主席／前立法委員）

歲末餐會的燈光下，台聯黨與許多一路同行的夥伴、新舊朋友與顧問們再次相聚。那不是一場普通的聚會，這是一個彼此確認信念、互相打氣的時刻。衷心感謝每一位願意站出來、與我們並肩而行的人，因為有這份支持，讓台聯黨在艱難的政治環境中，仍然繼續前行，關心台灣。

回想去年八月的宣示，台聯黨向社會清楚表態：壯大台灣、台灣優先，不是選舉語言，而是刻在我們每一位幹部骨子裡的承諾。這是一條不喧嘩、不投機的路，我們選擇用長遠的視野與堅定的價值，為台灣打造一個更安全、更有尊嚴的未來。無論環境如何變動，這個守護台灣的核心方向從未改變。

我們相信，一個強健的國家，必須同時擁有穩固的價值、健全的制度，以及照顧人民的能力。因此，台聯黨將持續專注於右派、保守主義與民生議題，以務實而穩健的方式，守護自由、強化國防、捍衛法治，並為每一個努力生活的家庭爭取更公平的環境。保守，不是退縮，而是珍惜；右派，不是對立，而是為國家建立自由的方向。

台灣需要的是長期建設的力量，而不是短期政治算計。從地方到中央，從民生到安全，我們要用行動證明：價值可以堅定，態度可以理性，改革可以穩健。

我們瞭解前方的路不會平坦，而外在的挑戰與內部的壓力仍在，但我們不會退卻分散、不會迷失方向。因為我們知道，這不是某一個人的路線，而是一群人共同守護台灣的責任。

相信只要我們彼此扶持、全員團結，世界會與我們同在，台灣不會孤單。讓我們繼續走在這條為台灣而生的道路上，用信念、用行動，迎向更強大的明天。