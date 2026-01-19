【專欄】從東山的憂慮到金面山的覺醒─從憂慮到希望，台灣咖啡的使命與心聲

​文／鄭紹春（前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家、前東山鄉公所農業課長）

​【源】金面山的清晨：一杯跨越二十年的咖啡

​於晨曦中，台北內湖金面山仍籠罩在薄霧之際，一杯手沖濾泡咖啡悄然誕生。

​這裊裊升起的煙霧，帶領我回到 2004 年。當時我擔任台南東山鄉公所農業課長，肩負推廣咖啡種植的重任。在那段日子裡，我內心始終懷著一股深沉的痛楚與惶恐：在進口豆物美價廉的絕對優勢下，盲目鼓勵農民種植，會不會最終反而傷害了他們的生計？這份矛盾，曾是我深埋心底的隱憂。

​然而今日，在金面山的清晨，我看見了出口。這杯咖啡融合了在地水源與海外豆種，它不再只是單純的農產品，而是一種「轉化」後的風土敘事。它告訴我：台灣咖啡的未來，不在於產量的競爭，而在於文化與技術的定價權。

【流】1.6% 的觸媒：借鏡紐、英經驗的誠實美學

鄭紹春/攝於內湖金面山麓

​根據統計，台灣每年進口咖啡量已逾 50,000 公噸，而國內年產量僅約 924 公噸。這微小的 1.6% 在地豆，並非弱勢，而是成就「咖啡共和國」的關鍵觸媒。

​這讓我聯想到紐西蘭與英國。紐國蜂蜜之所以聞名，並非全產自本土（許多源於索羅門群島），而在於其嚴謹的品管；完全不產茶的英國，則憑藉卓越的加工技術穩坐紅茶龍頭。2007 年，我曾在《自由時報》呼籲，台灣咖啡應從「原產地迷思」中解脫，與其在國產豆比例上大傷腦筋，不如大方承認：我們以這 1.6% 的在地風土作為引子，與 98.4% 的進口豆形成「風味共振」。這種「調和」是為了醇化出獨特特色，與茶葉市場中低價混充的劣行截然不同。

【出海口】咖啡共和國：推動世界一體的產銷文明

鄭紹春/攝於內湖金面山麓

​由此，一個更大的構想逐漸浮現——「咖啡共和國」。這不只是風味的領土，更是一場關於透明與倫理的制度革命。

​這個共和國的最大使命，是將台灣建立的產銷履歷制度（Taiwan Coffee Traceability System），從國內推廣至國外咖啡產地，實現「世界一體」的適用標準。我們不再害怕進口豆，而是將其納入這套嚴謹的追溯體系，確保每一顆豆子從產地到杯中，都有清晰的座標與尊嚴。

​

從東山的憂慮到金面山的覺醒，這條路走了二十年。金面山咖啡的誕生是一個起點，它提醒我們：台灣不必等待世界的認可，而是可以主動定義世界願意的記住的秩序。只要我們願意從這一杯咖啡開始，這股由金面山湧出的清流，終將在世界咖啡地圖上，匯流成一個誠實、醇香且共榮的「出海口」——那就是我們走向全世界的「咖啡共和國」。