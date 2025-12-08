【專欄】從沈伯洋被威脅看小紅書為害



立委沈伯洋7日晚間表示，他傍晚帶女兒出門時，遇到一名陌生男子突然用手機的手電筒強光照著他和女兒，並不斷質問他「為什麼做網軍」、「為什麼說中國全球追捕」、「你知道你在做壞事，在台灣也很危險嗎」等語，甚至酸說他被通緝是活該，讓他相當無奈，直呼「當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知」。https://www.cna.com.tw/news/aipl/202512070205.aspx

這位男子還對他說，他寧願信共產黨也不信你，你被通緝活該。可見此人已經被小紅書或斗音的洗腦，變成是非不分，才會將保衛台灣的人說是做壞事，而想併吞台灣的中國人，卻被他看成是好人。這個男子的行為已涉嫌恐嚇罪，沈伯洋應該去法院控告他，不可姑息養奸，否則以後將層出不窮。https://www.facebook.com/share/1D3pm57GVn/

無獨有偶，台北市建國中學3名學生近日在課程的新媒體藝術展中，以美國911事件為意象，展出名為「打造永續發展的建築-119大樓」作品，消費911受難者，引發爭議。校方今表示，經檢視確有不妥，已撤下作品，引起觀展人不安和事件相關人傷痛，表達誠摯歉意。https://youtu.be/KA9w86QM57U?si=O_j5DycNyCNyROui

很明顯，這3名建中生應該也是受到小紅書或斗音的洗腦，變成是非不分，因為小紅書或斗音總是無時不刻在散布邪惡思想，極力美化中國，醜化民主國家，令許多無知民眾受騙。

建中生對於校門口老蔣的銅像也曾給予KUSO打扮搞笑，卻不要求學校趕快下架殺人魔的銅像，學校校長與老師也無動於衷，說明這個學校只重視升學，卻欠缺明辨是非的能力！

小紅書是不少年輕人查美妝、旅遊、穿搭攻略的手機App，近日卻因被內政部點名15項資安指標全數不合格，加上捲入多起詐騙案件，遭依詐欺犯罪危害防制條例第42條下令封鎖一年，這是遲來的正義。

遺憾的是，台灣目前沒有全面禁止普通民眾使用抖音 (TikTok)，只禁止公務機關在公務設備上使用，並將其列為危害國家資通安全產品。政府正考慮對一般民眾採取更嚴格的措施，例如在中小學WiFi限制使用、要求年齡註冊限制等，但這需要社會共識和法律程序。蔣萬安說我們是共產黨！

中國的小紅書與斗音都在美化中國，醜化民主國家，尤其是台灣，有資訊安全顧慮與詐騙，所以有許多無知民眾與學生中毒，禁止其傳播是對的。

言論自由不是能無限制，有危害社會安定的思想是有毒的。這個毒與中共認定民主社會的毒完全不同，不可一概而論。