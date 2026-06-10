【專欄】從番大租談台灣的彰化銀行
文/李建畿（福和會副理事長、前台灣人權文化協會理事長）
筆者曾經在林百貨與我提到 「戰後老闆原想將林百貨交給家父經營，錫銓說，這非他能力所及，於是將中正路上一間較小的店給錫銓，家父說後來彰化銀行進駐，沒多久就被中國來的警察趕走了！」
https://vigormedia.tw/%E3%80%88%E5%B0%88%E6%96%87%E3%80%89%E6%9E%97%E7%99%BE%E8%B2%A8%E8%88%87%E6%88%91/
話說這彰化銀行居然是與所謂的番大租有所牽連，台灣早期土地制度存在「一地二主」的現象，原住民或原始墾號擁有土地所有權（大租權），可向實際耕作的小租戶收取大租（若大租權人為原住民社群或原住民，該租金即稱為「番大租」）。荷蘭時期與原住民經濟最相關的制度是「贌社制度（Village Franchise System）」(贌臺語讀為pa̍k，意為承包、承作)。
當時很多平埔族都承做了很多土地，然後漢人(所謂的羅漢腳的唐山公)再來與平埔族的姑娘(母系社會的一家之主)通婚或買土地所有權，因此繼承了不少土地，日治初期，台灣總督府為推動土地改革並確立單一地主制，於 1904 年全面實施「大租權整理」，強制收購所有大租權。當時政府並未支付現金，而是發行「大租權補償公債」作為補償。大租戶（包含許多持有番大租權的原住民與地方士紳）拿到公債後因缺乏金融知識，容易遭到惡意貶價收購或任意揮霍。為了妥善管理並利用這筆龐大的公債資金，中部地區的士紳（如吳汝祥等人）便倡議發起，引導這些大租戶以「大租權補償公債」作為股本充當設立資金投資開設彰化銀行，吳汝祥的父親吳尚震是清代舉人，而家族在台南經營著名的鹽商「吳恆記」，家境極為富裕。吳尚震與台南「吳園」的起造者吳尚新，是同家族的堂兄弟！895年日軍進入台南，北白川宮能久親王便下榻於吳尚震與其子吳汝祥的這棟後來被改建為「台南神社」的「宜秋山館」並在體內病逝。台南神社位於永福路府前路口，筆者念小學時那裏有兩隻銅馬， 在林錫山擔任市長時改建為體育館時被拆毀了，後來又由賴清德規劃推動並動土興建改建為台南美術館二館！
彰化銀行在 1905 年（明治38年）創立時的「原始大股東」，是以台灣中部地區的漢人本土士紳如吳汝祥、辜顯榮、施來（鹿港郊商後代）等大地主以及平埔族番業主為主體的大股東即台灣中部的平埔族（如拍瀑拉族、巴布薩族等）熟番社群與番業主。他們原本持有大批的「番大租」權益，在被日本政府強制收購換成公債後，其中的許多人也順應政策，將這些公債投入成為彰化銀行的原始股份。
雖然彰銀創立時是「純粹由台灣人自行籌資、最具本土色彩的民族銀行」，但當時台灣人普遍缺乏操作現代西方金融的經驗，因此聘請了原台灣銀行淡水分行經理坂本素魯哉（日本人）出任支配人（總經理）來治理業務 ；隨著銀行規模擴大與幾次增資，以坂本素魯哉為首的日本官商勢力看好彰銀，一路加碼收購股份。到了日治中後期，日資持股比例甚至突破 6 成，超越了原始台灣人股東，使得經營主導權逐步落入日本政府與日資手中,後來國民政府接收台灣，也接收了原日籍股東持有的那 6 成彰銀股份,，1946 年，政府成立彰銀籌備處，邀請中台灣勢力最龐大的霧峰林家掌門人林獻堂出任籌備主任。1947 年正式改組後，林獻堂當選為戰後首任董事長，霧峰林家也因此成為戰後彰化銀行最重要的民間大股東與經營家族！
從這些歷史軌跡，可以看出無論是甚麼政權，一個人要能在政權交替中存活下來都必須要有猶太人在聖經上所學到的「溫馴如鴿，靈巧如蛇」的教導！
但如果在歷史上留下如連家那種「鴉片有益論」還是到中國被中國人歡呼說「連爺爺您回來了!」那種肉麻兮兮的紀錄，倒不如很有骨氣的如彭明敏，雖然一生苦難，卻永遠讓人對他所發表的「台灣人民自救運動宣言」致敬！
其他人也在看
被誤認是中國媒體遭驅趕！ 主播高喊「來自台灣」韓國抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
傅子純生前自行同意插管 妻子哽咽曝「真正死因」：以為只是不舒服
傅子純7日病逝，享年46歲，靈堂不對外開放，僅供家屬至親好友弔唁。10日下午，傅子純妻子Corrinna在工作人員的攙扶下，哽咽接受媒體訪問，透露傅子純真正死因，並回憶當時身體不適前往急診，醫生詢問其插管意願，他是自行點頭同意，沒想到這一去就再也沒有回來。
對伊朗戰爭讓「戰略透支」惡化！學者：美國國力遭榨乾恐難嚇阻中國
外交政策（FP）9日刊登美國約翰霍普金斯大學教授白蘭斯（Hal Brands）文章指出，美國與伊朗的戰爭已在全球引發震盪，擾亂世界經濟、動搖美國盟友關係、衝擊航行自由，並將核不擴散體系推向臨界點。但最重要且可能最具破壞性的影響之一，是讓美國長期存在的戰略透支（strategic insolvency）問題更加明顯地暴露出來。
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
天雨路滑! 國道轎車打滑"翻轉360度" 曳引車控撞毀號誌
中部中心／綜合報導下雨天交通事故頻傳！9日晚上六點多，一輛轎車行經國道三號南投往彰化路段，失控打滑，撞內側護欄，又撞上外側車道另一輛車；10日早上五點多，也有一輛曳引車車頭，行經雲林西螺，打滑失控，撞倒燈桿與紅綠燈！同天，國道3號同樣也是轎車，失控打滑翻轉360度。
極客灣踢爆手遊效能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
梅雨估全台水庫進帳3.7億噸 烏山頭蓄水率重回2成
梅雨帶來連日大雨，據水利署統計，4日上午7時至10日下午3時，此波降雨可提供全台主要水庫約3.7億噸水量，約2億噸水已入庫。其中，南化、曾文及烏山頭水庫預估入流量合計超過1.3億噸，烏山頭水庫蓄水率更時隔15天站回2成，預估可持續回升。
溼答答上學! 台中大里又淹水學生狼狽涉水而過
中部中心／黃毓倫、林進龍 台中報導台中大里中興路又淹水了！10日早上民眾拍下人行道淹水，水深到腳踝，學生上學涉水而過，布鞋浸泡在水裡，由於旁邊就是公車站牌，乘客還得冒險上下車。民代痛批公帑花去哪了？去年才辦會勘，做了改善工程，不到一年就淹水，要求相關單位再度會勘，找出淹水源頭。
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
南市府公布酒駕累犯竟是"AI"? 交通裁決處坦承疏失
南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導台南市政府定期公布酒駕累犯照片，沒想到卻被抓包，疑似用AI生圖。背景的檳榔攤不只字體全崩壞，甚至還憑空長出"美金"。遭批根本是畫蛇添足、本末倒置。對此，交通局裁決中心坦承疏失，以後會謹慎處理。
台積電等10個股將除息！台股明開盤蒸發52點
[NOWNEWS今日新聞]多檔個股將除息！證交所今（10）日表示，明日將有台積電、富邦媒、群創等10檔個股將進行除息交易，其中台積電發行市值將減少約1555億元，佔發行量加權股價指數約47.84點，1...
飯店變淘寶倉庫？旅行團赴陸狂買1200件包裹 員工忙到崩潰
根據大陸旅遊業者「昕途旅遊」在社群平台小紅書發布的影片顯示，數量驚人的快遞包裹幾乎占滿飯店公共空間，現場堆疊如小山一般。由於團員購買商品種類繁多，飯店工作人員只能依照包裹上的追蹤編號逐一清點，再協助尋找對應買家，場面相當壯觀。影片中還可看到，一名疑似帶隊...
母親節家電買氣助攻 momo富邦媒5月營收達近90億元 年增4%
電商龍頭momo富邦媒（8454）今（10）日公布5月合併營收89.9億元，年增4.1%；累計前5月營收達438.6億元，年增約15%，主要受惠母親節年度消費旺季帶動。不過，面對酷澎（Coupang）等跨境電商持續擴張，市場也關注即將登場的618年中慶檔期，能否進一步挹注下半年成長動能。
國中畢業典禮驚見「可樂罐頭塔」 老師、同學看呆了
【記者鮮明／台中報導】畢業典禮送花不稀奇，台中市大里區立新國中今天（10日）舉辦畢典，有家長送了1座「可樂塔」給女兒當做畢業禮物，讓老師、同學看了驚訝不已，應邀觀禮的台中市議員江和樹則稱讚家長有創意。
美軍炸伊朗水庫！2萬人45℃高溫沒水喝
[NOWNEWS今日新聞]美國為回應美軍阿帕契攻擊直升機遭擊落，10日對伊朗發動新一波攻擊，荷姆茲海峽附近三處戰略要地爆炸。伊朗官媒稱，美軍擊中兩座水庫，至少2萬人失去飲用水。伊朗官媒伊朗伊斯蘭共和國...
被爆戀上徐至琦 郭鑫坦言主動追求「她一直是我的女神」
他表示：「我跟至琦認識很久了，她一直都是我的女神，我很榮幸他願意來看我的電影。」不過談到外界關心的追求問題時，他認為若真的有追求行為，本來就應該由男生主動，「如果要寫的話，寫我就好了。」郭鑫也強調，感情屬於私人生活，未來不會再對相關話題多做回應，希望大家...
雨勢短暫趨緩別鬆懈！週末前仍有雨 下週鋒面再報到
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導中央氣象署預報員鄭傑仁今（10）日下午說明，今天隨著滯留鋒面逐漸往南移動，中午之後各地降雨有緩和的趨勢，但明後兩天（11日、12日）滯留鋒面再度往北移動，屆時各地降雨有增加趨勢；預計到週六（13日）整體降雨會趨緩，不過週日（14日）至下週一（15日），另一個滯留鋒面會逐漸接近台灣，各地降雨會有增加的趨勢，因此未來一週整體天氣相對不穩定。
轎車5人僅1人活！副駕堂姊憶驚魂：聊天一半出意外
轎車5人僅1人活！副駕堂姊憶驚魂：聊天一半出意外
台北天坑畫面曝！北市副市長急奔現場
[NOWNEWS今日新聞]台北市今（10）日出現天坑，造成鄰近變電箱位移倒塌，台北市副市長張溫德連忙前往現場掌握情況，表示目前坑的範圍約5米乘以5米乘以2米，由於旁邊是公辦都更的基地，所以會一併檢視，...
發票中4000別急著領！苦主差點慘噴10萬 國稅局示警
發票中4000別急著領！苦主差點慘噴10萬 國稅局示警