【專欄】從碳權到算力，2026達沃斯論壇勾勒科技與碳治理的新交會點

文/楊聰榮（台灣永社社員，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

2026年1月19日至23日，世界經濟論壇年度會議於瑞士達沃斯登場，會議主軸設定為「A Spirit of Dialogue」，討論焦點涵蓋全球合作、經濟成長、負責任的創新、人力投資，以及氣候與能源轉型。超過60位國家元首、企業領袖與專家齊聚一堂，人工智慧與能源議題成為討論密度最高的核心主軸，顯示全球創新敘事正在出現結構性轉向。

過去數年，達沃斯的政策語言多半圍繞氣候變遷與淨零轉型展開，碳權、碳市場與自然基解方被視為推動減碳的關鍵工具。2026年的會議氛圍則顯示，創新重心逐步移向人工智慧與算力，運算能力被直接視為驅動經濟成長與產業競爭的核心資源。這並非氣候議題退場，而是創新邏輯的重組，碳權與算力開始在同一個政策框架中被重新理解。

在會議期間，多位科技產業領袖強調，生成式人工智慧的發展高度依賴大規模運算資源。黃仁勳指出，未來人工智慧基礎設施仍需要數兆美元等級的長期投資，否則技術發展將面臨實質瓶頸。算力不再只是技術名詞，而是與資本配置、產業布局與國家競爭力直接連動的戰略資源。

算力需求快速擴張，也讓能源與碳排放重新成為硬約束條件。國際能源署的預測指出，2026年全球資料中心的用電量將創下歷史新高，在部分國家甚至可能占整體電力需求的10–12%。薩蒂亞·納德拉於會中進一步指出，人工智慧生成過程中的 token 已逐漸成為一種新型全球商品，其能源成本將直接影響企業競爭力，甚至牽動國家層級的經濟表現。

這樣的發展趨勢，使科技企業在追求人工智慧領先優勢的同時，必須正面回應既有的碳中和承諾。達沃斯會議中，「綠色算力」成為高頻關鍵字，相關討論聚焦於以人工智慧優化電網調度、以潔淨能源供應資料中心，以及重新評估核能與再生能源在支撐高算力基礎設施中的角色。算力擴張與能源轉型不再是兩條平行路徑，而是被迫同步推進的結構性議題。

除了算力與能源，會議也顯示出幾項相互連結的創新趨勢。人工智慧的部署開始被明確置於治理與倫理框架之中，討論重點不僅在於提升生產力，也涵蓋勞動市場調整與工作型態轉變。能源產業則嘗試結合人工智慧技術，透過資料分析優化電池管理、電力交易與電網穩定度，讓能源轉型不再只是政策口號，而是具體的系統效率問題。同時，能源成本與算力取得條件，正逐漸成為地緣政治與數位主權競逐的重要變數，歐美國家在會中多次提及供應鏈安全與基礎設施自主性。

整體而言，2026年的達沃斯會議清楚反映全球創新敘事的轉變，焦點從單一的氣候治理議題，轉向以人工智慧為核心的經濟成長模式。算力需求的爆炸式成長，使碳權、能源政策與科技競爭被緊密綁在同一條戰略軸線上。未來的關鍵不在於選擇氣候或人工智慧，而在於能否以低碳方式穩定提供算力所需的能源與基礎設施。能夠率先解決這項結構性挑戰的國家與產業，將在下一波全球競爭中取得主導位置。