【專欄】從美國突襲委內瑞拉抓捕馬杜羅夫婦行動 解讀川普「唐羅主義」的戰略意義



文/黃澎孝(印太戰略智庫顧問)

♦️本文♦️

2025年12月5日美國公布了2025年「國家安全戰略」報告（National Security Strategy, 以下簡稱NSS）。還不到一個月之後的2026年1月3日，美國突襲委內瑞拉，在未損一兵一卒之下，將該國總統馬杜羅Nicolás Maduro夫婦從警衛森嚴的住處中逮捕，並送至紐約候審。充份體現出川普式門羅主義言出必行的明快風格。

事實上，早在2025年12月份的《台海情勢報告書》中，本智庫就已指出：2025，NSS是一份「高度體現川普政治哲學、並散發著白宮顧問彼得．納瓦羅（Peter Navarro）思想風格的 MAGA 戰略企劃書。」

廣告 廣告

白宮顧問彼得．納瓦羅（Peter Navarro）

本智庫更已點明：「與過往美國國家安全文件最大的不同，在於 NSS 首次將美國優先的川普式門羅主義，明確而系統性地寫入國家安全戰略的指導原則之中。」

果不其然，2026年1月3日凌晨，美國軍方與聯邦執法機構共同發起「絕對決心行動」 Operation Absolute Resolve。僅以2小時39分鐘就完成了舉世震驚的突擊逮捕行動。

志得意滿的川普在海湖莊園加碼揚言：「門羅主義是大事情，但我們已經大幅超越它了，現在叫『唐羅主義』

“The Monroe Doctrine is a big deal, but we’ve superseded it by a lot, by a real lot. They now call it The Monroe Doctrine is a big deal, but we’ve superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Doctrine.”讓世人莫不立刻嚴肅以對「唐羅主義」即將改寫的MAGA新局。

♦️從「門羅主義」➡️「巨棒外交」➡️全球霸權♦️

美國突襲委內瑞拉，在未損一兵一卒之下，將該國總統馬杜羅Nicolás Maduro夫婦從警衛森嚴的住處中逮捕，並送至紐約候審。

1823 年，第五任美國總統門羅（James Monroe）發表宣言主張：「歐洲各國不得干預美洲的事務，美國也不干預歐洲事務」的所謂Monroe Doctrine。被視為是定義美國基本外交政策的起始點。

1902年12月至1903年2月期間，由於委內瑞拉強人總統西普里亞諾·卡斯楚（西班牙語：José Cipriano Castro Ruiz）拒絕償還前朝舊債，導致歐洲的英國、德國和義大利對委內瑞拉實施海上封鎖的所謂「委內瑞拉債務危機」 Venezuela's debt crisis。

西普里亞諾·卡斯楚拒絕向三國屈服，並主張通過國際仲裁的方式解決債務問題。當時的美國第26任總統西奧多·羅斯福（老羅斯福）Theodore Roosevelt Jr.則警告，如果德國人登陸委內瑞拉，美國將會參戰並幫助委內瑞拉。

「委內瑞拉債務危機」和平解決後，老羅斯福總統於1904 年提出對門羅主義的補充外交原則，亦即所謂的「羅斯福推論」

Roosevelt Corollary其核心主張是：

美國必須自行維持西半球的秩序，如果出現行為不軌的國家，美國有權進行軍事干預。也就是：把門羅主義從「不准歐洲介入」的被動消極主張，推升為「美國可主動介入拉丁美洲」的主動積極外交政策。

從而老羅斯福總統建立其所謂的「巨棒外交」（Big Stick Diplomacy）。並在老羅斯福「溫言在口，大棒在手，故而致遠（Speak softly and carry a big stick, you will go far）」的名言指導下，以美國海軍實力為後盾，逐步確立美國為「西半球守護者＋干涉者」的西半球霸權。從而奠定了美國在經歷第一、第二次世界大戰後的全球霸權地位。

♦️從「全球化」迷思覺醒，從返「美國優先」♦️



20世紀，美國本土與美洲避過了兩次慘烈的世界大戰。美國更在英國一再拉攏下，被動介入歐戰。並在日本偷襲珍珠港後，被動開展了亞洲戰場。從而在與前蘇聯和英國舉行的「雅爾達會議」中，商訂了建立名為「聯合國」的準「世界政府」。劃定了以美蘇各為翹首的歐亞勢力範圍。也讓美國從孤立主義氛圍濃厚的「門羅主義」中蛻變成為世界自由陣營中的霸主，自然而然的扮演起「世界警察」的角色。

另一方面，1945年10月24日在「雅爾達體系」（Yalta system）下的戰後新秩序為基礎建立起來的「聯合國」，又充滿了以英美意識形態為主軸的現代烏托邦理想，顯然與蘇聯為首的社會主義陣營呈現出「同床異夢」的基本矛盾。

事實上，1950年6月25日爆發的韓戰，就是戳破「聯合國」烏托邦面紗的第一道裂痕。導致美國陷入了長達四十年之久的冷戰中。其中美國介入的韓戰與越戰都讓美國蒙受了極為深刻的傷害，更讓無暇顧及的中南美洲備受共黨游擊隊、毒梟、軍閥、獨裁者的荼毒，甚至於集結成一股龐大的反美勢力。

然而，1991年，前蘇聯的轟然解體，卻又一度使得美西方學者沉醉於「歷史終結」The end of history的幻夢中，從而興起繞道「聯合國」，另外在1995年1月1日起，建立了一個以美國掌控的全球金融體系為基礎，重整全球供應鏈分工的「世界貿易組織」（World Trade Organization，簡稱WTO)，迅速成為擁有166個成員國或獨立關稅領域的全球性組織。帶動了所謂的「全球化」（Globalization）浪潮。

就在美國陶醉於「全球化」夢想之際，中東在伊朗伊斯蘭共和國政權推波助瀾下興起的「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」Palestinian Islamic Jihad (PIJ)形成的多股恐怖主義組織，對以色列和美國造成了急迫性的威脅an immediate and disruptive threat。

奧薩瑪·賓·拉登（Osama bin Laden）

尤其，奧薩瑪·賓·拉登（Osama bin Laden）建立的「蓋達組織」（Al-Qaeda）2001年9月11日對美國紐約世貿中心雙塔，以及位於維吉尼亞州阿靈頓的「五角大廈」所進行的恐怖攻擊，更讓美國從2001年9月14日起步上了所謂「全球反恐戰爭」GWOT

（the U.S.-led Global War on Terror over the past decade）直至2021年8月30日美軍撤出阿富汗為止。

恰在這場長達19年又11個月之久的戰爭中。提供了中國順利進入WTO世貿組織的機會，更讓中國趁「全球化」的浪潮成為全球最大的供應者，而迅速累積財富，快速崛起的契機。

事實上，2025，NSS報告便痛切檢討美國與中國原本是一段「成熟富裕經濟體 vs. 全球最貧困國家之一」的關係，如今竟已轉變成「近乎勢均力敵」的競爭對手的過程。該報告以川普的語氣指責說：自從上一世紀冷戰結束後，「美國的精英及建制派政客們，一直耽於一個錯誤的假設，誤以為在前蘇聯解體的刺激下，美國對於加速改革開放的中國，「只要開放美國市場、鼓勵美企投資中國、並將製造業外包給中國，就能促使中國融入所謂『以規則為基礎的國際秩序』。」

該報告還意有所指的批評前朝：「他們讓盟友與夥伴把自身防衛的成本轉嫁給美國人民，有時甚至把我們拖入那些對他們的利益至關重要、卻與我們自身利益僅具邊緣關係或毫不相干的衝突與爭議之中。」

（They allowed allies and partners to offload the cost of their defense onto the American people, and sometimes to suck us into conflicts and controversies central to their interests but peripheral or irrelevant to our own. ）

該報告歸功川普，幸虧憑其一己之力扭轉了這個錯誤觀念，在川普總統第一個任期內和其團隊成功動員下，促使美國重新校準偏差的戰略方向，重返America First（美國優先）的正途。換言之，在川普門羅主義的視角下，全球各地所發生的事件，只要與美國切身利益無關，美國就不再插手。

也就是說：美國將從以往全球大戰略的佈局中收縮。然而，美國戰略收縮的目的並非放棄美國的全球霸主地位，而是要回到西半球「固本調元」，並集中力量以應對來自中國的挑戰。

♦️「唐羅主義」起步自「川普1.0」♦️

事實上，早在「川普1.0」就曾嚴詞抨擊古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉的人權狀況。

2017年委內瑞拉國內動盪期間，川普就已揚言：「如果委內瑞拉馬杜洛政權繼續堅持修憲進程，美國將採取強有力且果斷的經濟制裁措施。」甚至表示考慮對委內瑞拉動用軍事力量。2018年，川普簽署了《2018年尼加拉瓜人權與反腐敗法》，對侵犯公民權利的責任人施加限制與制裁。2018年9 月 25 日，川普總統在聯合國第73屆大會上的演說，更面對全球公開宣告美國的門羅主義回來了。

他宣稱：「It has been the formal policy of our country since President Monroe that we reject the interference of foreign nations in this hemisphere and in our own affairs.」

也就是說：「自門羅總統以來，我們國家的正式政策就是拒絕外國在這個半球或我們自身事務中的干涉。」

川普甚至公開強調美國將不允許其他國家（特別是他所稱的「擴張性外國勢力」也就是中國）在西半球透過政治、經濟、或軍事手段擴張影響力。其實，這就是「川普2.0」所謂的「唐羅主義」問世的起源。

然而，2020年3月，被世界衛生組織定性為「全球大流行」的COVID-19世紀疫情，徹底打亂了「川普1.0」的施政，甚至也意外造成了「川普1.0」第45任總統任期在2021年1月20日的告一段落。

經過四年痛心疾首的煎熬後，2025年重返白宮的第47任美國總統唐納德.川普，一開始就展現了他的門羅主義主張。

川普在2025年1月20日就任第47任總統首日簽署《第14172號行政命令》（Executive Order 14172）就是以Restoring Names That Honor American Greatness 《恢復紀念美國偉大的命名》為標題，要求美國聯邦機構在30天內恢復北美洲最高峰的聯邦名稱為 “Mount McKinley”（推翻 2015 年改名為 “Denali” 的決策） 並將 “Gulf of Mexico” 「墨西哥灣」更名為 “Gulf of America” 「美國灣」。

他還向墨西哥提出派兵打擊毒品走私，但遭墨西哥總統克勞蒂亞·薛恩鮑姆·帕爾多（Claudia Sheinbaum Pardo）所拒絕。

2025 年 4 月 28 日也就是加拿大大選當日，川普竟在其社交媒體Truth Social發文呼籲加拿大「應該成為美國第 51 個州」，宣稱美加兩國邊界是「人為劃定」，加拿大若能成為美國的一個州，經濟好處多多。引起加拿大舉國譁然。

其實，在川普剛當選之初的2024 年 12 月 23 日多家媒體報導了川普批評巴拿馬政府對美國船艦通過巴拿馬運河收費敲竹槓，而主張美國應「收回控制權」。



不料在2025 年 1 月20 日的就職演說中，公開重申類似主張，還語帶機鋒的指出：

“We didn’t give it to China. We gave it to Panama, and we’re taking it back.”

（我們不是把它給了中國，我們是給了巴拿馬，而我們要把它拿回來。） ￼立刻迫使巴拿馬政府廢除了中國長江集團在巴拿馬運河區的港口營運權。並迅速退出了中國的「一帶一路」。

顯然，1989年12月20日，喬治·H·W·布進軍巴拿馬，捉拿獨裁者曼紐·諾瑞嘉將軍（Manuel Noriega）的遺威仍在。

♦️「唐羅主義」走出「美洲勢力範圍」進入「美國利益主題」♦️

美國副總統JD·范斯向駐在格稜蘭的美軍部隊發表談話

傳統的美國門羅主義是以「地理上的勢力範圍」為標的。但是「唐羅主義」則走出了地理藩籬，而以「美國利益」為分野。其中最為典型的就是川普總統公然表達矢志奪取位於歐洲丹麥所屬的格林蘭島Greenland的事例。

2019 年多家美國主流媒體包括The Wall Street Journal和 The New York Times都曾披露：川普早在 2017 年 就多次向幕僚詢問

「美國是否能買下格陵蘭？」並要求評估法律、財政與戰略上的可行性。

2019 年 8 月經美國媒體再次公開披露後，川普本人隨後 也親口承認並公開展現「川普式地緣戰略交易思維」（Trump-style transactional geopolitics）說道：“Essentially, it’s a large real estate deal.”

（本質上，這是一筆大型的不動產交易。）

這句話幾乎顛覆了西方文明國家有關「主權」、「民族自決」和「國際法」的全部認知，令丹麥和歐盟各國莫不瞠目結舌尷尬以對。美國副總統JD·范斯甚至在2025年3月28日偕其夫人Usha Vance前往格陵蘭北部的美軍 Pituffik Space Base（原名 Thule Air Base，美國太空軍基地）訪問並聽取北極安全議題匯報。引起丹麥政府的強烈關注。

令丹麥和北約坐立難安的是，2026年1月3日美國成功襲擊委內瑞拉之後，川普多次在白宮公開發言表示：“We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it.”

「從國家安全的角度來看，我們需要格陵蘭，而丹麥將無法做到這一點。」

“The United States needs to own Greenland to prevent Russia or China from occupying it in the future.”「美國需要擁有格陵蘭島，以防止俄羅斯或中國將來佔領它。」

“If we don’t act, Russia or China will control Greenland, and we’re not going to let Russia or China be our neighbors.”

「如果我們不採取行動，俄羅斯或中國將控制格陵蘭島，我們不會讓俄羅斯或中國成為我們的鄰國。」

川普上述強勢的表態，當然引起北約盟友及丹麥政府的嚴正抗議。並指斥美國的領土訴求，或任何強奪領土的作為全都違反了國際法。

歐洲與格陵蘭當地政治人物則強調：必須透過北約與國際法框架來共同防衛格陵蘭，而不能任由美國單方面「取得」。

然而，當白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特Karoline Leavitt 2026 年 1 月 9 日在白宮新聞簡報室（White House Press Briefing Room）被記者問及美國是否會排除以軍事或其他強制手段取得格陵蘭時，萊維特表示，美國將保留所有選項“All options remain on the table.”（所有選項都在檯面上。）換言之，「武力也是其中之一的選項」。

由於美國乃是北約最主要的成員國，萬一美國真對格陵蘭動武的話，丹麥和北約盟國又要如何「共同防衛格陵蘭」呢？

相同的邏輯也體現在川普的印太戰略對於台海、東海、南海安全的維護上。以及川普對於AI、高端晶片、稀土、能源與石油美元的等攸關美國核心利益的高度關注上。

♦️從「委內瑞拉模式」探討「唐羅主義」的戰略目的♦️

2026 年1月3日凌晨，美國以高度壓縮的軍事與聯邦執法聯合行動，迅速逮捕馬杜羅重塑委內瑞拉的政治現實的。這場以「絕對決心行動」命名的唐羅主義超完美體現，吾人姑且名之為「委內瑞拉模式」Venezuelan model

這場震撼全世界，迄今仍「餘震不斷」的事件，真正值得吾人關注的並非其軍事技術層面的超完美表現，而是其無聲傳達的最新戰略語言：《委內瑞拉模式》不宣戰、不佔領、不重建，只在最短時間內以實力直接實現戰略目標。

換言之，所謂「委內瑞拉模式」，其本質不是要令其政權更迭，也不是反恐或民主輸出，而是一種「戰略結果導向」outcome-oriented strategy的強制行動模型。

在這套模型中，美國不再以長期駐軍或美式民主制度移植為目標，而是以「立即改變不利戰略趨勢」為最高優先。

和平在此不再被理解為秩序的穩定，而是被定義為：潛在威脅在成形之前即被消除。

《委內瑞拉模式》正是「以實力實現和平（peace through strength）」在 21 世紀的實踐版本。

它不是威懾邏輯，而是行動邏輯；不是等待衝突避免，而是主動終結衝突的結構條件。委內瑞拉正是這套邏輯首次面向全世界被完整示範的舞台。

事實上，委內瑞拉之所以被選為示範場域，並非偶然。因為它同時具備三個關鍵特徵：

第一，擁有全球最大等級的石油儲量；

第二，重質原油在全球煉油體系中的不可替代性；

第三，是近年來中南美洲國家中與中國「一帶一路」擴張政策密切配合的地區表率。而在能源、融資與人民幣結算機制上深度結合的國家。

事實上，在華府的戰略視角中，委內瑞拉和伊朗一樣，已不再是單一國家的經濟選擇，而是對石油美元體系的結構性挑戰。一旦產油大國成功將能源出口與美元脫鉤，美國的金融、軍事與全球投射能力都將被同步侵蝕。

美國以鑽地彈（bunker buster）空襲伊朗核設施。

因此，美國在委內瑞拉的「絕對決心行動」的真正目的，就和2025 年 6 月 22 日對伊朗進行的「午夜之錘」的精準空襲一樣，旨在於劃出一條清晰的紅線：警示任何試圖配合中國推動能源去美元化、並在美國核心利益節點建立替代秩序的行為，都將被視為不可容忍的戰略挑戰，而將遭到美國致命性的攻擊。

正是在此處，「唐羅主義」與傳統門羅主義出現了本質上的斷裂。也就是說：門羅主義是一種地理型勢力宣告，其紅線畫在地圖上；而唐羅主義則是一種利益主題型的全球干預主張，其紅線畫在結構上。

在「唐羅主義」的世界觀中，重要的不再是「在哪裡」，而是「是否關鍵」。因此，美國的關注不再受限於美洲，而自然延伸至所有與其核心利益高度相關的節點，例如：

🔺格陵蘭，因其北極航道、軍事預警與稀土資源；而為川普所垂青。

🔺印太地區，因其航運動脈與第一、第二島鏈的結構；而受到川普的重視。

🔺台海與南海，則因其同時承載著高端晶片、主要航道與地緣槓桿；而受到川普珍視。

🔺石油美元、半導體、稀土與能源轉型礦產，則構成現代權力體系的底層神經網絡，是攸關make America great again必備的基本要素。

以上這些「地點」與「議題」彼此並不連續，但卻在「唐羅主義」的邏輯中被視為與中國進行全球博弈中的不同戰場。

唐羅主義最具爭議、也最具現實主義的一點，就在於它徹底撕去了國際法偽善的外衣，顛覆了建制派虛驕的道德身段，將國際法還原至18世紀為歐洲殖民帝國行為合理化的「工具」本質。易言之，所謂的國際法並非唐羅主義行動的前提條件，而是結果之後的敘事工具。

換言之，美國的行動是否正當？不再取決於國際條約或基於規則的程序正義，而是取決於是否能夠成功維護或擴張美國的戰略利益。

總而言之，「唐羅主義遵循的不是「以國際法為道德上限」，而是赤裸裸的「以川普的道德為標準」，也就是奉行「美國第一」原則，忠於一切有助於美國生存、安全戰略與長期競爭優勢的行動，《委內瑞拉模式》就清楚又完整地展示：「先出兵完成戰略目標，再回到國會處理合法性爭議。」的川普作風。

♦️結語♦️

習近平、普丁、金正恩出席天安門九三閱兵。

「唐羅主義」固然源自門羅主義，但是卻不再自囿、孤立於美洲一隅。尤其川普總統雖承襲了老羅斯福的「大棒外交」，卻省略了虛偽的「溫言」；改以不容對手誤解的直白語言和直言警告。而讓美國的戰略威懾能夠清晰直通對手的腦門。

川普還毫不吝於展示美國高端精準的武器，並敢於毫不遲疑地率先拔槍。而讓敵人一再赤裸裸地暴露在美式戰略威懾之下。

這對習於無法無天的流氓國家以及獨裁領袖而言，堪稱是最能對症下藥，甚至立收「藥到病除」的特效仙丹。事實上，委內瑞拉股市在馬杜羅被美國拔除後，連日飆漲不已，就是最有力的證明。

在川普總統「唐羅主義」的最高指導原則之下，川普正在改寫美國的國家戰略新局，正在迅速剪除中國勢力擴張的裙邊，迫使中國從中東、從歐洲、從中南美，甚至於從亞洲周邊地區全面龜縮！

事實上，手握「唐羅主義」如椽大筆的川普總統，不但正在改寫世界新篇，同時也正在譜寫著「讓美國再度偉大」的歷史篇章。實在值得我們持續觀察，並在印太戰略上進行同步的戰略互動。

