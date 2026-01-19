【專欄】從購島狂想到基地升級，格陵蘭危機背後的制度選項

文/楊聰榮（中台灣教授協會理事長，任教於台師大華語系，著有《太平洋國家研究新論》）

2026年初，美國總統川普強勢重啟格陵蘭議題，不僅公開威脅對丹麥在內的 8 個歐洲國家施加關稅，2 月 1 日起課徵 10%，並預告 6 月 1 日提高至 25%，同時放話若無法透過談判獲得格陵蘭，不排除採取其他手段。這種將地緣政治與貿易制裁直接掛鉤的做法，迅速引發格陵蘭與丹麥境內大規模「Hands off Greenland」抗議行動，北約內部緊張升溫，多國歐洲領袖公開譴責美國以安全之名行敲詐之實。

廣告 廣告

在高度對立的氛圍中，美國、丹麥與格陵蘭三方工作小組仍持續運作，但涉及主權大幅移轉的方案已全面陷入政治死胡同。2026 年最新民調顯示，約 85% 的格陵蘭居民反對加入美國，格陵蘭總理更公開宣稱「我們選擇丹麥」，使任何形式的併入或政治聯合談判幾乎失去民意基礎。

美國處理海外領土與戰略夥伴關係，向來存在高度彈性的主權共享光譜，但此次危機顯示，最貼近川普原始「購島」構想的併入路徑，已因格陵蘭民族主義動員與北約盟邦集體反彈而趨近破局。在所有可能選項中，理論上最能確保美國完整控制北極的兩種模式，反而面臨最大的政治阻力。

以波多黎各與關島為代表的標準併入方案，是川普最初的理想劇本。若格陵蘭成為美國的非建州屬地，居民可獲得美國公民身分與聯邦財政支持，取代目前丹麥每年約 7 億美元的補貼，但代價是完全喪失外交主權，且無法參與美國總統選舉。2026 年危機爆發後，丹麥與格陵蘭已對此路徑斷然拒絕，抗議浪潮與歐洲聯合反對，使任何主權移轉的談判完全停滯。美國轉而以關稅施壓，只進一步加深盟邦裂痕，併入可能性趨近於零。

另一條理論路徑，是參考北馬里亞納群島邦經驗，透過雙方談判簽署盟約，建立政治聯合關係。這種模式保留較大的自治空間，允許量身訂做聯邦法律的適用範圍，換取美國全面投資與治理接管。

這兩種模式的共同特徵，在於需要格陵蘭承擔高度主權讓渡，對美國而言能提供最完整的北極控制，但對當地社會的政治承受度過高。川普的關稅威脅與強硬語言，未能打開談判空間，反而迫使美國回到更具制度延續性的務實選項，例如在不改變主權架構的前提下，大規模升級 Pituffik Space Base，強化跑道、港口與太空監測設施，以實質軍事存在取代法律併入。

這種策略轉向並非即興之舉，而是深植於美國北極介入的歷史脈絡。回溯至 1941 年 4 月 9 日，在納粹德國佔領丹麥本土後，格陵蘭成為戰時北極孤島，美國依據門羅主義與哈瓦那法案，將防衛西半球視為自身責任。丹麥駐美大使 Henrik Kauffmann 未經本土政府授權，與美國國務卿 Cordell Hull 簽署《格陵蘭防禦協定》，允許美國在格陵蘭建立軍事設施。此舉在當時被視為叛國行為，卻在戰後被丹麥承認其戰略貢獻，並留下「好叛徒」的歷史評價。

1941 年協定雖屬臨時性質，但已清楚展現美國的典型操作模式。美國在協定中取得在選定區域建設與運營軍事設施的權利，同時正式承認丹麥對格陵蘭的主權，強調尊重當地法律與利益。協定未設固定期限，僅規定在美洲安全威脅解除後可終止，為戰後美國持續駐軍留下制度空間。1946 年美國曾嘗試以購買方式解決問題遭拒，最終在 1951 年北約架構下，以新協定將原本臨時的軍事權利永久化。

對照 2026 年的格陵蘭危機，可以清楚看出歷史的回返。當購島與政治聯合全面受阻，美國可以再次選擇以防禦之名，透過既有協定擴張實質控制，無需承擔主權移轉的政治成本。丹麥與格陵蘭的抗議，在制度層面與戰時本土政府的無力狀態高度相似。在這樣的情況下，考慮其他的可能性就變成需要創意的想法以及彈性的選項。

格陵蘭的僵局並未削弱北極的重要性，反而加速大國在航道與資源上的角力。俄羅斯與中國持續推進北方海路的經濟主導權，美國與加拿大則強調自由航行與基地支點。對台灣而言，美國北極防線的鞏固，有助牽制中俄「極地絲綢之路」，維護稀土供應鏈與印太航運穩定。北極權力重組已不可逆，格陵蘭的抗拒，正迫使大國走向更複雜的混合契約，深刻重塑 21 世紀的地緣政治版圖。