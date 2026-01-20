【專欄】從Meta收購Manus一事，大家看到、想到什麼？

文/陳家聲(教授)

在2025年12月30日上午，Meta 以超過20 億美元（約新台幣620 億元）收購 Manus 的消息迅速在網路上刷屏。大家關注的是：Meta 收購 Manus的價格！但更值得關注的是：中國新生代的創業者、新創企業如何快速崛起，並迅速走上國際舞台！中國年輕人的創業早已成為許多美國企業想併購的標的！中國這樣的產業發展與環境，對年輕人的創業而言，是一項鼓舞人心、興奮的故事！

廣告 廣告

除此之外，又如DeepSeek、宇樹機器人…等一大堆年輕人創業的成功故事，對中國的年輕世代而言，相信對自己的未來與產業發展都能激起打拼的激勵！也讓世界看見中國教育在人才培育上的巨大影響力，除了中國的產業政策外，特別是高教體系人才養成對產業的創新發展起著帶頭、引領及促進的積極作用！在看見媒體訪問這些青年創業家時，他們都訴說著：生而為創業、生而為全球化！之類的豪語，反映著新世代年輕人的壯志與抱負！

由於看見中國年輕世代在高新科技產業上的創新發展，每每能獲得全球的關注；而服務業方面亦然，如製造毛絨玩具的LABUBU，也在全球發光發亮！但是與台灣時下年輕人詢問他的看法時，年輕人反應是中國的市場大，有著強大的機會！這樣的話似乎是當前台灣人的標準答案！也常出現在與台灣企業經營者的對話中！台灣年輕人對未來發展的迷惘！同樣的，台灣產業界面對全球化的競爭與未來發展，少有積極的鬥志！看見老少兩代的一樣低情，而不是激情！走過台灣錢淹腳目，到如今好像困在台灣，缺乏創業是『生而為全球化』的豪情壯志！

在這樁收購事件中，一項值得關注的事：Manus首席執行官肖弘表示：『攜手Meta 使我們能夠在不改變 Manus 運作方式和決策機制的前提下，在更強大、更可持續的基礎上發展。我們對 Meta與Manus 合作的前景充滿期待。我們將繼續迭代產品，為用戶提供超預期的服務一一這是Manus 從上線至今得以存在和發展的根本原因。』

在 AI 應用和 AI Agent 快速創新與迭代、高度不確定的時刻裡，整個AI發展的領域尚未明確，仍在探索試驗階段！而目前的組織設計與運作機制是否已經完美，仍是未知數！而近兩年，Meta被媒體稱為『動盪之年』，Meta也出現了長大而沒有更卓越的大企業病，少有突破性創新，未能提前布局進入AI領域，發展出GAI的相關技術。

企業透過併購而成長，一直是許多企業所採行的戰略，但超過百分之七十的企業實質上並未能從併購中成長並獲利！兩家企業的企業文化、經營理念、領導風格、管理制度…等等的不同，使得在磨合過程中出現著更多的矛盾，阻礙著併購無法帶來原先期望發生的粽效，最終以失敗告終！從Meta 對 Manus 的態度，發現他們有著不一樣的態度：不是立即整合雙方組織、對併購企業進行組織改造，而是先把邊界及合作的規則講清楚；不是先談『我們能給你什麼』，而是先確認『什麼不能被改變！』。給雙方保留時間、空間預為謀合做好準備。

到底什麼『運作方式和決策機制』值得被明確地保護？或許從Manus 官網的一句話裡：

Less structure， more intelligence.少點結構，多點智能。看見新世代創業的經營理念，他們都有很強的自主性與當責性要求，不喜歡威權管理與控制，這也是對傳統官僚制度、管理模式的反制。畢竟官僚制度的運作已經僵化了！特別是僵化地要求遵守標準運作程序SOP而言，忽視了對設計SOP的初始目的！展現了本末倒置的要求！類似的觀念也出現在字節跳動的經營理念中：Context not Control.這都顯示新世代創業者對傳統官僚威權領導與管控模式深刻反思：傳統官僚威權管理以無法適應當前烏卡動盪巨變環境，透過減少管控，激發人的自主性、當責性與創新，釋放人的能量，才能創造企業最大的價值！

用具通俗的話講：威權管控與領導要退位了！企業經營要重新塑造開放、自主、創新的組織文化環境，讓組織環境成為支持可持續發展、健康的黑土環境，人才創新能量自然湧現！