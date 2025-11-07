【專欄】從Palantir到Anduril，軍規商規雙向轉換對台灣的啟示



文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

美國國防科技公司Palantir，從早期以國防與情報為核心的軍事承包商，逐漸轉型成為矽谷現象級品牌，這不僅是一場商業策略的成功，更是一場文化敘事的重塑。Palantir以「保衛西方」作為核心理念，透過粉絲經濟與生活風格的結合，讓軍事科技的嚴肅形象轉化成時尚符號。公司重新開放線上商店，推出印有品牌標誌的美國製短褲、帆布袋與帽T，讓「穿上Palantir」變成一種展現價值立場的行為。這種軍規轉商規的過程，不只是產品多樣化，更是一種理念的延伸，把國防精神轉化為消費文化。

Palantir的社群文化進一步鞏固了這種信仰型品牌。Reddit和X平台上超過十萬名粉絲每天關注公司合約進展與股價波動，高層主管甚至親筆撰寫感謝卡，隨商品一同寄出，讓「我們建構、我們主導、我們相信」成為品牌口號。這種由上而下的精神動員，讓企業超越了商業角色，變成一種道德與信念的象徵。當許多矽谷公司因員工抗議而選擇避開軍事案時，Palantir反而擁抱國防標案，把「西方價值」商品化，藉此凝聚支持者與投資者的認同。這樣的敘事讓Palantir的股價在2024到2025年間暴漲三倍，市值突破四千億美元，成功複製了Tesla和Nvidia式的「科技信仰經濟」。不過，這種信仰式行銷也隱含風險，過度依賴意識形態與品牌忠誠來推升估值，容易導致泡沫化與理性監督的缺失。Palantir的成功象徵軍事科技文化的社會化，但這樣的熱潮能否持續仍有待觀察。

與此同時，美國另一家國防新創公司Anduril，則以技術轉換為核心，推動「軍規轉商規、商規反哺軍規」的雙向模式。公司創辦人Palmer Luckey（Oculus創辦人）以軟體導向取代傳統軍工思維，打造出能同時支援軍事與民用的Lattice平台。這個開放式軟體系統不但能用於邊境監控與無人機作戰，也能應用於民間公共安全與基礎設施監測，讓軍方的AI整合技術轉化為可商業化的解決方案。Anduril同時借用商業領域的XR（擴增實境）技術，強化士兵的感知能力與訓練效果，形成民用創新回饋軍用效能的良性循環。

這樣的策略讓Anduril在傳統軍工巨頭因官僚與成本問題而陷入停滯時，以新創企業的靈活性脫穎而出。公司從Microsoft接手IVAS專案後，直接將商業AR技術與人員導入軍事應用，不但節省開發時間，也創造出超過二十億美元的投資熱潮。軍民雙用的轉換策略，讓國防創新不再是封閉領域，而是與市場、文化甚至遊戲科技共同成長。不過，這樣的軍民合流也帶來爭議，當國防與商業界線逐漸模糊，倫理與治理的挑戰接踵而來。像是消防設備與攻擊性技術綁定的案例，就引起社會質疑，提醒人們警惕「軍事時尚化」與「國安娛樂化」的風險。

這些美國的發展經驗，對台灣而言具有重要啟示。台灣無人機產業近年來的崛起，正展現軍民雙用轉換的在地實踐。隨著美台合作深化與供應鏈去中化，台灣正從小規模民用生產，轉向同時滿足軍民需求的大規模輸出體系。國防部開放民營企業參與「軍用商規」無人機生產，使中小企業得以轉向本土供應鏈，結合AI影像辨識與自駕演算法等商業技術，強化軍用機種的敏捷開發。中科院負責高端軍用研發，民間廠商則快速迭代商轉型號，形成「上游研發—中游整合—下游應用」的軍工新生態。

這種轉換效應已在市場上展現成果。2025年上半年，台灣無人機外銷金額達1189萬美元，年增七倍，主要輸出歐美市場。政府規劃在2028年前打造百萬架雙用無人機，透過分散式製造與民間授權強化韌性。雷虎科技獲得美軍Blue UAS認證，象徵台灣無人機正式納入民主陣營供應鏈，展現軍規與商規整合的力量。不過台灣仍面臨結構性挑戰，企業規模普遍偏小、研發能量不足、公共溝通機制薄弱，若軍民融合被誤解為「軍工化社會」，可能影響長期信任。如何在創新動能與倫理監督之間取得平衡，是未來的重要課題。

從Palantir的信仰式品牌操作，到Anduril的技術雙用策略，再到台灣無人機的軍民融合轉型，可以看出「軍規轉商規」不只是產業策略，而是一場文化革命。這樣的融合模式打破了軍事、商業與公民社會之間的界線，讓科技企業能以信念、效率與國家安全作為共同語言，重新定義產業的正當性與市場熱情。對台灣而言，這不只是追趕技術，而是重新思考科技民族性的課題。如果能在AI、無人系統與國防產業中建立具有文化敘事力的品牌，結合民主社會的透明治理與創新精神，台灣有機會打造屬於自己的「信念型產業」，在守護國家安全的同時，也引領新一波科技文化的崛起。