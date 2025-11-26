【專欄】＂心懐數位 擁抱科技＂臻鼎科技老董沈慶芳對年輕學子傳授「職涯不敗秘笈」



有「印刷電路板台積電」之稱的臻鼎科技老董沈慶芳，在創業前遊走過金融、證券、觀光旅遊、酒店等行業，目前躍身為主掌全球印刷電路板龍頭地位的「臻鼎科技集團」。

有年輕學子向他取經，「如何在職場上立於不敗之地？」

面對A I世代，天蠶一再變的產業變革，老董縱有過關斬將的傲人神功，也不得不屈服於科技產業快速幻化的巨流。他率直指出：「心懐數位 擁抱A I」是新世代年輕學子步入職場的不敗法門。

臻鼎科技董事長沈慶芳（左2）與文大傑出校友同儕敍舊話從前。

廣告 廣告

2005年，時年53歲的沈慶芳在深圳租用一個小廠房開始創業，是一家營收不到台幣31億的小公司，20年後的臻鼎科技巳經成長為一家年營業額1771億，在大陸、台灣、印度、泰國擁有超過30家廠房，員工達5萬人，在印刷電路版市佔率高達7.3%的龍頭老大。

有人稱它為「PCB業中的台積電」，但由沈慶芳領航的臻鼎科技卻少了些「洋味」，並且處處顯露著由台灣農家子弟特有的「本土味」。

這位出身桃園大溪農家的老董，以其堅毅卓越的經營實力，和誠信利他的處世修維，曾榮膺中原大學及國立中央大學兩校的「名譽管理學博士」學位。但他最津津樂道還是當年和他度過靦腆青澀年代的「中國文化大學企業管理系」。

這一天適逢文化大學的傑出校友組團出訪廣東佛山，沈慶芳在百忙中仍然抽出時間，趕了2個多小時的車，由深圳到佛山來會晤與他同是「文大傑出校友」的同儕座談、餐敍共話從前。

身為印刷電路板龍頭大廠的老董沈慶芳不辭路遙，趕來與昔日學弟妹餐敍及座談分享。

出自農家子弟的沈董，不諱言他早年在文大唸書時期，家𥚃實在沒有多餘的錢供應他學雜費，他每週回大溪的農家，父母親祗能交付他一袋200斤的白米，由他背負到台北的米店換錢，當做他一星期的生活及學雜費。

也因為窮得沒有錢做多餘的消費，所以在大學時代他全力投入課業，博覽群書。

所謂「書中自有黃金屋」，大學甫一畢業，他就以優異成績通過高普考，進入當時以融資挹助企業為主要業務的「中國輸出入銀行」。成就了他日後往企業經營為職涯發展的第一桶金。

隨後他以認真勤樸的工作態度，和反應敏銳的市場洞察力，不管轉戰証券業，財務管理業、休閒旅遊等行業，都是游刃有餘的常勝軍。

本文作者與沈慶芳董事長拍照合影留念。

對於母校中國文化大學的當年五育均衡，學術自由的栽培，他念茲在茲。更以他一貫信實、利他的企業領航人特質，特別為在學中的學子提供了因應台灣科技產業變革，如何在職涯發展上及早準備，以立於「不敗之地」。

他說：「心懷數位 擁抱A I」絕對是不二法門。

以科技產業龍頭的大視野，他指出：台灣在半導體製造與設計已有全球領先地位，而且預估還有一段長遠的產業趨勢潮流，結合AI發展將創造更多高價值市場機會。他建議同學在學期間打好理論基礎，積極參與實務，培養解決真實問題的能力，這樣無論產業如何變遷，都能保持競爭力。

除了專業技能之外，「工作態度」也是他特別強調的。

他說：永遠要保持好奇心與學習熱忱。以台灣人的才智靱性，要與全球的高端科技人才角力，絕對是無以倫比的。

如此諄諄善誘娓娓道來，除了基於「愛屋及烏」，對母校後進學子的提㩗之情外。耿直的草根性格外表藏著一顆炙熱的心，「已立立人」的臻鼎科技老董沈慶芳，何嘗不是本著「家天下」的理想，希望每位國人都能分潤到「經濟建國」的幸福人生。



























