【專欄】我為什麼批評澤林斯基？



文/曹長青

那些迄今仍支持澤林斯基繼續烏戰的人，應該看看這個視頻

。在同情戰火下烏克蘭人民悲慘遭遇時，也應該同情烏東地區人民被澤林斯基的納粹「亞速營」鎮壓的悲慘遭遇，從而了解烏戰真相。

2015年法國戰地女記者Anne-Laure Bonnel到烏東地區調查採訪，拍攝了這部紀錄片。請耐心看完此片，你就更能理解，為什麼烏東地區人民要求獨立、回歸俄國;烏戰的導火索在哪裡。

澤林斯基政府的腐敗，最近他的4名親信高官和嫡系哥們參與的貪腐一億美元的大案，以及烏軍在前線的節節敗退，讓很多之前支持烏戰的人覺醒，開始探討烏戰是怎麼發生的。

廣告 廣告

澤林斯基週一訪問法國，尋求北約國家奧援。

在西方左媒上，就是俄國毫無理由的侵略;澤林斯基甚至渲染說，俄國要佔領整個烏克蘭，佔領歐洲。但事實是，2014年歐巴馬政府背後出資50億美元煽動、支持基輔的街頭暴民推翻了烏克蘭民選總統，這才導致克里米亞人民獨立公投並回歸俄國。

隨後美歐強力經濟制裁俄國。烏克蘭東部地區多數居民是俄國人和說俄語的人，他們被基輔視為二等公民。

2014年底，被歐巴馬政權認可的烏克蘭總統波羅申科公開說：「我們烏克蘭人有工作，烏東地區的人不可以有;我們可以有退休金，烏東地區的人不會有;我們的孩子可以上幼稚園和學校，烏東地區的孩子只能待在地窖里。」

這個波羅申科甚至說，「頓巴斯的人什麼都不會。所以我們一定會贏得這場（跟烏東獨立分子的）戰爭。」

這種赤裸裸的種族歧視、種族清洗的演講，展示了烏克蘭統治者對烏東地區人民的暴力殖民政策。這也是後來爆發烏克蘭戰爭、俄國出兵，要為烏東地區被歧視、被鎮壓、被殺害的俄國人討回公道的直接原因之一。

八年間，在烏克蘭的軍事鎮壓下，烏東地區有1.4萬人被殺害，多數是俄國人。任何國家，自己的僑民在外國被殺害一萬多人，都不會無動於衷。

俄國多次向聯合國申訴這個問題，要求解決，但遭到美國，尤其歐巴馬政府的漠視和否決。

澤林斯基原是以「改善和俄國關係」為競選口號而當選總統的，但上台後，在歐巴馬政府的慫恿下，變本加厲鎮壓烏東地區人民，並跟俄國交惡叫板。

所以烏戰爆發時，有日本記者採訪當時的安倍首相，希望他出面調解烏戰，因他跟普京的私人關係很好，安倍說他跟普京見面27次。但安倍說，事情是有原因的，意思是，這個「原因」不解決，調解不出結果。

安倍說的原因，就是俄國總統普京特別強調的，2014年發生的烏克蘭政變（推翻親俄的民選總統），以及隨後開始的全面反俄羅斯。還有烏東地區人民被澤林斯基的納粹軍「亞速營」屠殺問題。

另一個引發烏戰的重要原因是，澤林斯基政府把烏克蘭加入北約寫入憲法，要在本土部署北約飛彈。這直接踩了普京總統自2007年就一直強調的「俄國的紅線」。

所以說，這場烏戰，其實在2014年歐巴馬政府煽動基輔街頭暴民推翻烏克蘭的民選總統、澤林斯基們對烏東地區人民血腥鎮壓後，就已經開始了。

普京總統在接受美國記者塔克.卡爾森採訪時說，「這場戰爭在2014年就開始了，我們2022年打這場仗，是結束2014年開始的那場戰爭。」

川普總統最近說，澤林斯基對烏戰發生負有責任，他挑起了烏戰，就是指這個背景。

如果你今天同情烏克蘭人在戰火下的悲慘遭遇，那麼也應該同情烏東地區俄羅斯人的悲慘遭遇。不應該雙重標準。而且還有一個誰在先、誰在後的問題，也就是誰挑釁（殺害俄國人）在先的問題。

所以川普總統要結束烏戰，促使儘快停火和談，並謀求俄烏簽署長期和平的政策和努力，是完全正確的！