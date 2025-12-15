【專欄】把你變聰明變成有錢人



今天早上和往常一樣，一早就到家裡附近的公園，打太極拳及練一練太極棍後，在準備回家時碰到大女兒的小學老師，心想第一件重要的喜事，就是告訴她當年教的學生，已經拿到了世界一流大學的化學博士學位，另外和幾個退休老師閒聊之際，我們談到退休後想做些什麼？很多人可能想到的是養好身體，因此每天認真的到公園運動，然後到世界各國旅遊，或者看看書寫寫回憶錄，其實我很想做的事，就是讓我身邊的人，都能變聰明的人，還有就是變成有錢的人。

聽到這個志願大部份的人會認為很難吧！怎麼變聰明呢？一個人聰明才智與DNA 遺傳有關，可是大部份的人，終其一生大腦只使用了15%，頂尖聰明的人就算100分，你的成果也只有拿到15分，反之普通的人智商只有80分，但你若大腦能使用到20%，你就可以拿到16分贏過頂尖聰明的人；此外要變成有錢的人，一樣就是善用財務贑桿，以極少的儲蓄乘數之成長，很快你就會變成有錢的人了。

上述乍聽之下，好像講的非常有道理，但是理論與實際有多大的距離，變聰明的第一步就是喝好茶，很多人聽到喝茶的副作用後不敢喝茶，其實那是沒有喝到好茶，神農大帝嚐到好茶，就說上清明下濾尿，喝好茶後瞬間大腦會變得很清晰清醒，如果在處理重大的事務時，特別的不會有錯誤決策，如果有清明的大腦，再以音樂美術搭配輔助學習，你的學習不但是左右腦並用，甚至淺深層的使用，其學習效果，一定會有事半功倍之效。

有了聰明的智商後，要變成有錢的人就容易多了，要變有錢人最快的是投資股票，聽到股票可能90%的人，早已經魂飛魄散，因為大部份的人，都曾經摔倒在股市，其實股市從8千點，到現在的2萬8千點，其市值從20兆到70兆增加這麼多財富，你拿到了多少呢？如果你選對主流股低價成長股，2至6年內要賺20至100倍，可說輕而易舉，如果你沒有跟上腳步，那下一個機會不要再流失，如果你不會選股策略，那至少你也要拉住聰明人的衣袖。