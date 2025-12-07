【專欄】 把污泥變成錢？中國地方政府的鍊金術=「三資改革」是什麼呢？



一、窮則變、變則通

在土地泡沫破裂、房地產收入下滑之後，中國地方政府開始啟動一項新的「鍊金術」。所謂“三資改革（註一）”這項政策，是把看似幾乎沒有價值的「資產」提前變成現金的方法......。。

中國地方政府過去主要的收入來源，一直是土地使用權（註二）的出售。但是如今房地產景氣低迷，這項收入急速減少，依靠土地來籌措資金的模式，事實上已經難以為繼。在這種情況之下，為解決地方政府財政困難而被稱頌的新政策，就是「三資改革」。

像是水壩、採礦權、垃圾處理權、汙水處理權，甚至連污泥……這些「公共資源」被一個個重新包裝成資產，而成為可交易的對象。地方政府透過這種的手法，將未來數十年的資源收入提前加以變現，以度過眼前迫切的財政危機。

在此，我們介紹一個案例：黑龍江省齊齊哈爾市依安縣將轄內水壩堆積的污泥委託給專家進行調查。結果得出的結論是：「污泥含有大量氮、磷、鉀等成分，作為有機肥料的原料極具價值。」

隨後，政府在表面上採取「公開招標」的形式，以 8 億 3900 萬元人民幣，將未來 20 年的水壩污泥處理權，交給由政府成立的新公司取得。 這家公司再利用政府信用，順利從銀行取得融資。於是：（1）新公司取得了事業與資金，（2）地方政府的手中獲得渡過眼前危機的現金，（3）銀行也增加了放款實績。

乍看之下，這彷彿是「一石三鳥」。

但如果在台灣、日本等民主國家採用同樣的做法，恐怕會涉及公共資金的管理不當、背信與詐欺等罪名。

但是在中國，這套做法卻被讚為「把污泥變成黃金」，並被當作「三資改革」的成功案例而被大力宣傳。

二、經濟成長責任壓在地方政府所形成的悲哀

這是一個典型的「殺雞取卵」的行為——為了眼前的利益而犧牲未來的利益。

中國地方政府之所以能這麼做，是因為中央政府仍然持續對地方施壓，要地方「自己想辦法創造財源。」

政治權力集中在中央的同時，但經濟成長的責任卻壓在地方身上。再加上中國法律缺乏對未來收益評價的嚴格審計基準，這就使這種提前消耗未來收入的做法更加不會受到制衡。

吃掉未來的繁榮之背後，其實隱藏著未來的貧窮。 最可憐的，是生活在未來的年輕普通中國人。

註解

（註一）三資改革：將公共資源盡可能資產化、證券化、槓桿化（leverage，利用借貸或外部資金來擴大投資或擴大操作規模）的新政策。 例如把無人入住的「鬼城（空房）」的未來租金變成證券等，以此等方式來籌集資金。這目前已從湖北省、湖南省擴展至全中國。

（註二）土地使用權

在以社會主義為名義的中國，所有土地均屬於人民所有，因此真正被買賣的只有「土地使用權」。而期限如下：（1）住宅用地：70 年，（2）工業用地：50 年，（3）商業用地：40 年



