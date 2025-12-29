【專欄】投降派和抵抗派

蔣萬安前腳剛離開上海論壇，場上呼籲和平繁榮的餘音仍在，老共立即對台灣發動圍台軍演。媒體說；軍演對白雪公主蔣萬安是光速打臉，對廈門台商會的七位立委小矮人又何嘗不是，國民黨努力交流，換來更猛烈的軍演突襲。

曾經是[魔共黑幫]手下敗將的國民黨，永遠無法從歷史得到教訓，卻還有人支持，令人費解。

鄭麗文說；因為賴總統語言挑釁老共，才有軍演，這兩種說法都不對，演習如同戰爭，一場大規模陸海空軍演進行，少說要有一週甚至更長時間的規劃，不會今天想到立即就實施，所以不是打臉[上海論壇]，也不是針對誰，簡單說；這場秀是日本發布抗中言論後的中共反應，少說有兩周以上規劃，老共要對世界說；[我不是死老虎]。

更妙的是；老共劃定區域，特地避開日本南方島嶼區域，避免和日本發生衝撞，立即給人[挑軟柿子]的意味，更值得關切的是俄羅斯參上一腳，在北方四島附近軍演，對日本針對性很強，老共顯然要告訴日本；真的要打架，俄羅斯會幫我一把。

歷史上中日俄的恩怨情仇，再度浮出水面。

這場軍演，也是照妖鏡，讓台灣人徹底知道；台灣只剩投降派和抵抗派，兵臨城下，喊口號捍衛中華民國的國民黨，居然沉默不語，藍白兩黨掌控國會繼續亂台，阻擋國防，黨主席還要到北京面聖，還說甚麼戰略任務，這不是狂妄就是無腦，在老共眼中，歷史上國民黨是失敗者，現在則是投降者，兩者區別不大。

現在的抵抗者剩下民進黨，用[刺蝟島戰略]拒止戰爭，讓老共不敢侵犯，台灣必須增加國防，當然最後是人民的決定，人民支持投降派或抵抗派，將成為台灣人選擇明天的道路，呼籲台灣人看看日本，師法日本，你對老共不夠強硬，最後就是軟土深掘，最終變成奴隸。

話歸本題，假若2027年海峽戰爭爆發，中國會贏嗎?我大膽說；中共會輸，但是，若台灣在戰爭未爆發前投降，台灣不止是輸而已，台灣會變成地獄般的火海，因為有一半以上不投降，也無處可逃的人，會在陸地上奮勇抵抗，美日澳菲律賓同盟會上演奪島戰爭，因為失去台灣，這些國家也會面臨危險，尤其是日本美國，一旦台灣陸上戰爭爆發，這時候，台灣距離廢墟將更近。

我說老共對台用兵必敗，先從發動戰爭說起，寫[戰爭論]的克勞塞維茲說；[戰爭是賭博，沒有人保證自己會贏，當然籌碼多的人比較容易贏]，觀察賭場上，錢多的人好賭，因為輸點錢，不影響生活，錢少的人不敢賭，害怕賭輸會餓死，但是，沒錢的人會借錢賭，因為贏了翻身，輸了就是死路一條不在乎，現在的中國經濟差，錢少，分配不均，卻還能困頓生活，所以不敢賭，但是，有一天經濟全面崩盤正在逼近，變成沒錢時候，就可能賭一次戰爭，企圖翻盤，尤其是獨裁國家，是否發動戰爭，不是國會決定，而是獨裁者決定，因此，判斷自己的權位是否穩定，會做為戰爭發動的決定，從各種跡象看來，習近平權力確實被挑戰，但是，還沒到危險時刻，2027年會是哪一個時間點嗎?很難說。

從戰爭型態說；老共對台灣開戰，就是對日本開戰，一次打兩國，老共不一定會贏，何況台日背後還有美國，台灣或許只是防守，但是，日本導彈肯定對中共沿海大城攻擊，台灣地方小，天空之盾就能包含整個島，受損不會太大，反而中國地方大，受到飛彈攻擊，損害局面會更大，更糟的是戰爭引發動亂，戰爭體制若管理不善，分配不均，國家會被亂民推翻，這才是老共不敢輕舉妄動因素。

台日若不反抗會滅亡，掉進太平洋，中國地方大，輸了戰爭還存在，所以，有存亡關鍵的台日兩國，面對戰爭，才是精神上會鼓舞拼命的一方。

[戰爭論]中說；決定戰爭勝負不在於武器，在於精神意志，精神上大於物質，也勝過物質，真的戰爭爆發，贏的一方是台日同盟，習近平要賭一下嗎?












