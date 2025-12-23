【專欄】拉丁美洲右翼革命：川普時代區域權力大翻轉



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

近年來，拉丁美洲政治版圖正經歷一場顯著而深刻的轉向。長期主導多數國家的左翼或左傾政府，逐漸在選舉中遭遇挑戰，一批標榜強力治理、市場改革與秩序重建的右翼政治人物接連勝選，形塑出一股被稱為「右翼革命」的區域性浪潮。這並非單一國家的偶發現象，而是跨越南美、中美洲乃至加勒比海地區的整體趨勢。

根據《美洲季刊》總編輯布萊恩·溫特（BRIAN WINTER）於 12 月 16 日在 Foreign Affairs 發表的文章指出，這場右翼崛起並非回到冷戰時期的意識形態對抗，而是對長期治理失靈、治安惡化與經濟停滯的集體反應。選民不再單純以左右光譜做判斷，而是轉向是否「能解決問題」作為最重要的政治標準。

從左翼幻滅到右翼回潮

拉丁美洲在 21 世紀初曾歷經一波左翼高峰。多國政府高舉社會正義與再分配大旗，試圖透過國家力量改善貧富差距與社會不平等。初期確實在教育、醫療與貧困指標上取得一定成果，但隨著時間推移，這些政策逐漸暴露出結構性限制。

經濟層面上，過度依賴原物料出口與政府支出，使得各國在全球景氣反轉時承受巨大壓力。財政紀律鬆弛、通膨升高、投資意願下降，削弱了民眾對左翼治理模式的信心。當生活成本持續上升、就業機會有限，原本的政治理想逐漸轉為失望與焦躁。

同時，制度性腐敗與官僚效率低落也成為致命傷。許多左翼政權在執政後期，被視為只是以不同語言包裝的既得利益集團。這種幻滅情緒，為政治板塊轉移奠定了社會心理基礎。

強人政治與新右翼領袖的崛起

在這樣的背景下，一批非典型政治人物迅速竄起。他們多半不依附傳統政黨體系，而是以激烈語言、強烈風格與「反建制」形象吸引選民。阿根廷總統哈維爾·米雷伊（Javier Milei）正是其中最具象徵性的人物。

米雷伊以徹底市場化、小政府與反菁英論述著稱，其政治風格雖極具爭議，卻精準擊中選民對現狀的不滿。他不試圖修補舊制度，而是主張徹底拆解，這種激進姿態反而被視為「誠實」與「有決心」。

在中美洲，薩爾瓦多總統納伊布·布克爾（Nayib Bukele）則以另一種模式獲得支持。他聚焦治安議題，透過鐵腕打擊幫派犯罪，迅速改善社會秩序。即使其作法引發對民主制衡的疑慮，仍因實際成效而獲得廣泛民意背書。

這些人物顯示，當選民對制度失去耐心時，強勢領導與直接行動往往比細膩論述更具吸引力。

治安、經濟與治理失靈的交織壓力

治安問題是推動右翼浪潮的核心動力之一。拉丁美洲長期是全球暴力犯罪率最高的地區之一，毒品販運、黑幫勢力與非法武裝組織，直接侵蝕民眾日常安全。對許多選民而言，抽象的民主價值遠不如「能否安全回家」來得迫切。

經濟壓力同樣不容忽視。多年來的低度成長與反覆出現的通膨，使中產階級與勞工階層承受沉重負擔。左翼政府主張的社會支出模式，在財政受限下難以為繼，反而加深對未來的不確定感。

在這種多重壓力下，傳統政黨被普遍視為無能與脫節。右翼政治人物所提出的簡化政府、強調效率與秩序的訴求，正好填補了這個信任真空。

川普效應與外部政治氛圍

外部因素同樣影響拉丁美洲的政治轉向。川普時代的美國政治風格，對區域產生示範效果。其強調邊境管控、反非法移民與國家利益優先的論述，與拉丁美洲新右翼領袖的主張形成某種共鳴。

對部分選民而言，這種直白而對抗性的政治語言，象徵擺脫菁英話語與官僚束縛。即使拉丁美洲各國的國情不同，川普所代表的政治風格，仍為當地右翼提供了可借鏡的敘事模板。

另一方面，中國大陸在拉丁美洲的經濟存在，也成為政治辯論的一部分。大陸作為重要貿易與投資夥伴，為多國提供實際利益，但也引發對過度依賴與戰略自主的疑慮。右翼政黨往往更強調平衡對外關係，避免單一依賴，這種立場在部分選民中具有吸引力。

右翼革命的意義與潛在風險

從民主運作角度來看，這波右翼浪潮顯示拉丁美洲選民仍透過選舉尋求改變，體現制度的調整能力。然而，強人政治的擴張也伴隨風險。當效率與秩序被置於制衡與程序之上，民主制度可能逐漸被侵蝕。

此外，右翼政府若未能在經濟改革上交出成果，或治安改善無法持續，其政治正當性也可能迅速消耗。過度簡化問題、依賴個人魅力，而非制度建設，始終是結構性弱點。

在區域層面，政策路線的分歧可能重塑拉丁美洲的合作模式，對外關係也將更具現實主義色彩。

結語

拉丁美洲的「右翼革命」，並非單純的意識形態鐘擺，而是民眾對安全、經濟與治理失靈的集體回應。這股浪潮反映出選民對實效政治的渴望，也揭示民主制度在壓力下的轉型方向。

未來，這些右翼政府能否在維持民主基本架構的同時，回應民眾對秩序與成長的期待，將決定這場革命是短暫修正，還是長期轉向。拉丁美洲的政治實驗，正進入一個高度不確定、卻極具指標意義的新階段。