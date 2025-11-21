【專欄】拉布布風暴：解密社群媒體引爆的液體消費革命



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

在當今數位時代，一種名為「拉布布」的潮玩現象正以驚人速度席捲全球，它不僅是玩具愛好者的收藏目標，更成為一種源自社群媒體的「液體消費」潮流縮影。這種消費模式強調流動性、短暫性和情感驅動，顛覆了傳統的購買行為。隨著社群平台如Instagram和TikTok的興起，消費者不再僅僅追求實用性，而是轉向即時滿足和社交認同，這顯示現代經濟正經歷一場深遠的變革。本文將以拉布布為例，探討液體消費的起源、特徵及其對社會的影響，並分析這一趨勢如何重塑我們的日常生活。透過此論述，我們能更深入理解數位化如何推動消費文化的演變，並為未來經濟模式提供啟示。

拉布布的崛起與現象

拉布布最初源自香港設計師的創意，它是一種盲盒玩具，消費者購買時無法預知具體款式，這種隨機性激發了收集慾望和驚喜感。盲盒文化在亞洲地區迅速蔓延，拉布布憑藉其獨特設計和限量發行，成為社群媒體上的熱門話題。許多消費者透過開箱影片和照片分享，進一步推高了它的知名度，顯示這種現象不僅是玩具愛好，更是一種社交貨幣。

在中國大陸，拉布布的爆紅與盲盒經濟的興起密切相關，大陸市場的消費者尤其熱衷於這種不確定性帶來的樂趣。根據相關統計，盲盒產業在過去幾年內呈現雙位數成長，拉布布作為代表性產品，吸引了年輕族群的大量投入。這種消費模式不僅限於玩具，還擴展到服飾和數位產品，顯示其影響力的廣泛性。拉布布的成功，凸顯了液體消費中情感與體驗的重點，消費者更在意過程中的互動和分享，而非單純的物質擁有。

液體消費的理論基礎

社會學家齊格蒙特·鮑曼（Zygmunt Bauman）

液體消費這一概念，源自社會學家齊格蒙特·鮑曼（Zygmunt Bauman）的「液體現代性」理論，他描述現代社會的特徵是流動、不穩定和短暫，這應用在消費領域，便形成了液體消費模式。與傳統的固態消費不同，液體消費強調慾望的即時滿足和快速轉變，消費者不再長期忠於單一品牌，而是隨潮流不斷調整購買行為。這種模式顯示，現代人更注重體驗和情感連結，而非產品的持久價值。

在中國大陸，液體消費的興起與經濟轉型和數位化進程相關，大陸的消費者尤其在社群媒體影響下，表現出高度的流動性。例如，一項研究顯示，超過六成的年輕消費者會因網紅推薦而改變購買決策，這反映了液體消費中社會因素的主導作用。這種消費行為不僅限於實體商品，還包括數位內容和服務，顯示其多元應用。液體消費的本質在於，它將消費視為一種流動過程，而非固定結果，這對企業和市場帶來新的挑戰與機會。

社群媒體的催化作用

社群媒體平台如Facebook、Instagram和TikTok，已成為液體消費的主要推手，它們透過算法和內容分享，創造出即時且多變的消費環境。例如，拉布布的熱潮很大程度上得益於用戶上傳的開箱影片，這些內容激發了觀眾的FOMO（害怕錯過）心理，促使他們跟風購買。這種現象顯示，社群媒體不僅是資訊傳播工具，更是情感和慾望的放大器，它讓消費行為變得更具流動性和不可預測性。

在中國大陸，微信和小紅書等平台進一步強化了液體消費的趨勢，大陸用戶透過這些應用程式分享購物經驗，形成一種集體參與感。一項調查指出，近七成消費者會因社群媒體上的趨勢而嘗試新產品，這顯示數位互動如何驅動現實中的購買決策。此外，網紅和關鍵意見領袖的推廣，讓產品如拉布布在短時間內爆紅，但也導致潮流快速消退。這種催化作用不僅加速了消費循環，還可能加劇通膨壓力，因為需求波動影響價格穩定。

對經濟與社會的影響

液體消費的興起對經濟層面產生深遠影響，它推動了「快時尚」和「限量版」模式的成長，企業必須更靈活地應對市場變化。例如，拉布布的製造商透過定期推出新款式，維持消費者的興趣，這顯示液體消費如何促進產業創新和競爭。然而，這種模式也可能導致資源浪費和過度消費，因為產品生命週期縮短，消費者更易丟棄舊物追求新潮。在中國大陸，相關數據顯示，盲盒市場的快速擴張伴隨著環保問題，大陸社會正開始關注可持續發展的挑戰。

從社會角度來看，液體消費強化了個人身份與消費行為的連結，年輕人透過收藏拉布布等產品，表達自我和歸屬感。這種現象顯示，消費已從單純的經濟活動轉變為社交和情感體驗，但也可能引發心理健康問題，如焦慮和物質主義。在中國大陸，一項研究指出，過度參與盲盒消費的群體，較易出現衝動購買行為，這反映了液體消費的潛在風險。總體而言，液體消費既帶來經濟成長機會，也需社會各界共同應對其負面效應。

未來展望與挑戰

展望未來，液體消費趨勢預計將隨著科技進步而進一步強化，人工智慧和虛擬實境可能創造更沉浸式的消費體驗，讓流動性成為新常態。例如，拉布布或其他潮玩品牌可能結合數位元素，推出虛擬收藏品，這顯示液體消費將跨越實體與數位界限。企業需適應這種變化，透過數據分析預測潮流，並強調可持續性以減少負面影響。在中國大陸，政府和大陸企業已開始探討監管措施，以平衡創新與風險。

然而，液體消費也面臨諸多挑戰，包括經濟不確定性和通膨壓力，因為快速變化的需求可能擾亂供應鏈，導致價格波動。此外，社會價值觀的轉變可能要求更重視倫理消費，消費者或許會從短暫潮流轉向長期價值。這顯示，未來液體消費的發展需兼顧創新與責任，才能實現永續成長。總之，透過拉布布等案例，我們能預見一個更流動的消費時代，但必須以批判性思維應對其複雜性。

結語

拉布布現象不僅是潮玩文化的縮影，更是液體消費潮流的具體體現，它顯示了社群媒體如何重塑現代人的購買行為和價值觀。從盲盒的隨機性到數位平台的催化，液體消費強調流動與情感，這既帶來經濟活力，也引發社會反思。未來，隨著科技和全球化的推進，這一趨勢將持續演變，我們需要更深入理解其影響，以促進健康且永續的消費模式。透過這場革命，我們見證了消費本質的轉變，並從中汲取啟示，為下一階段的經濟與社會發展鋪路。