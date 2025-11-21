【專欄】拉布布風暴：解密社群媒體引爆的液體消費革命
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
在當今數位時代，一種名為「拉布布」的潮玩現象正以驚人速度席捲全球，它不僅是玩具愛好者的收藏目標，更成為一種源自社群媒體的「液體消費」潮流縮影。這種消費模式強調流動性、短暫性和情感驅動，顛覆了傳統的購買行為。隨著社群平台如Instagram和TikTok的興起，消費者不再僅僅追求實用性，而是轉向即時滿足和社交認同，這顯示現代經濟正經歷一場深遠的變革。本文將以拉布布為例，探討液體消費的起源、特徵及其對社會的影響，並分析這一趨勢如何重塑我們的日常生活。透過此論述，我們能更深入理解數位化如何推動消費文化的演變，並為未來經濟模式提供啟示。
拉布布的崛起與現象
拉布布最初源自香港設計師的創意，它是一種盲盒玩具，消費者購買時無法預知具體款式，這種隨機性激發了收集慾望和驚喜感。盲盒文化在亞洲地區迅速蔓延，拉布布憑藉其獨特設計和限量發行，成為社群媒體上的熱門話題。許多消費者透過開箱影片和照片分享，進一步推高了它的知名度，顯示這種現象不僅是玩具愛好，更是一種社交貨幣。
在中國大陸，拉布布的爆紅與盲盒經濟的興起密切相關，大陸市場的消費者尤其熱衷於這種不確定性帶來的樂趣。根據相關統計，盲盒產業在過去幾年內呈現雙位數成長，拉布布作為代表性產品，吸引了年輕族群的大量投入。這種消費模式不僅限於玩具，還擴展到服飾和數位產品，顯示其影響力的廣泛性。拉布布的成功，凸顯了液體消費中情感與體驗的重點，消費者更在意過程中的互動和分享，而非單純的物質擁有。
液體消費的理論基礎
社會學家齊格蒙特·鮑曼（Zygmunt Bauman）
液體消費這一概念，源自社會學家齊格蒙特·鮑曼（Zygmunt Bauman）的「液體現代性」理論，他描述現代社會的特徵是流動、不穩定和短暫，這應用在消費領域，便形成了液體消費模式。與傳統的固態消費不同，液體消費強調慾望的即時滿足和快速轉變，消費者不再長期忠於單一品牌，而是隨潮流不斷調整購買行為。這種模式顯示，現代人更注重體驗和情感連結，而非產品的持久價值。
在中國大陸，液體消費的興起與經濟轉型和數位化進程相關，大陸的消費者尤其在社群媒體影響下，表現出高度的流動性。例如，一項研究顯示，超過六成的年輕消費者會因網紅推薦而改變購買決策，這反映了液體消費中社會因素的主導作用。這種消費行為不僅限於實體商品，還包括數位內容和服務，顯示其多元應用。液體消費的本質在於，它將消費視為一種流動過程，而非固定結果，這對企業和市場帶來新的挑戰與機會。
社群媒體的催化作用
社群媒體平台如Facebook、Instagram和TikTok，已成為液體消費的主要推手，它們透過算法和內容分享，創造出即時且多變的消費環境。例如，拉布布的熱潮很大程度上得益於用戶上傳的開箱影片，這些內容激發了觀眾的FOMO（害怕錯過）心理，促使他們跟風購買。這種現象顯示，社群媒體不僅是資訊傳播工具，更是情感和慾望的放大器，它讓消費行為變得更具流動性和不可預測性。
在中國大陸，微信和小紅書等平台進一步強化了液體消費的趨勢，大陸用戶透過這些應用程式分享購物經驗，形成一種集體參與感。一項調查指出，近七成消費者會因社群媒體上的趨勢而嘗試新產品，這顯示數位互動如何驅動現實中的購買決策。此外，網紅和關鍵意見領袖的推廣，讓產品如拉布布在短時間內爆紅，但也導致潮流快速消退。這種催化作用不僅加速了消費循環，還可能加劇通膨壓力，因為需求波動影響價格穩定。
對經濟與社會的影響
液體消費的興起對經濟層面產生深遠影響，它推動了「快時尚」和「限量版」模式的成長，企業必須更靈活地應對市場變化。例如，拉布布的製造商透過定期推出新款式，維持消費者的興趣，這顯示液體消費如何促進產業創新和競爭。然而，這種模式也可能導致資源浪費和過度消費，因為產品生命週期縮短，消費者更易丟棄舊物追求新潮。在中國大陸，相關數據顯示，盲盒市場的快速擴張伴隨著環保問題，大陸社會正開始關注可持續發展的挑戰。
從社會角度來看，液體消費強化了個人身份與消費行為的連結，年輕人透過收藏拉布布等產品，表達自我和歸屬感。這種現象顯示，消費已從單純的經濟活動轉變為社交和情感體驗，但也可能引發心理健康問題，如焦慮和物質主義。在中國大陸，一項研究指出，過度參與盲盒消費的群體，較易出現衝動購買行為，這反映了液體消費的潛在風險。總體而言，液體消費既帶來經濟成長機會，也需社會各界共同應對其負面效應。
未來展望與挑戰
展望未來，液體消費趨勢預計將隨著科技進步而進一步強化，人工智慧和虛擬實境可能創造更沉浸式的消費體驗，讓流動性成為新常態。例如，拉布布或其他潮玩品牌可能結合數位元素，推出虛擬收藏品，這顯示液體消費將跨越實體與數位界限。企業需適應這種變化，透過數據分析預測潮流，並強調可持續性以減少負面影響。在中國大陸，政府和大陸企業已開始探討監管措施，以平衡創新與風險。
然而，液體消費也面臨諸多挑戰，包括經濟不確定性和通膨壓力，因為快速變化的需求可能擾亂供應鏈，導致價格波動。此外，社會價值觀的轉變可能要求更重視倫理消費，消費者或許會從短暫潮流轉向長期價值。這顯示，未來液體消費的發展需兼顧創新與責任，才能實現永續成長。總之，透過拉布布等案例，我們能預見一個更流動的消費時代，但必須以批判性思維應對其複雜性。
結語
拉布布現象不僅是潮玩文化的縮影，更是液體消費潮流的具體體現，它顯示了社群媒體如何重塑現代人的購買行為和價值觀。從盲盒的隨機性到數位平台的催化，液體消費強調流動與情感，這既帶來經濟活力，也引發社會反思。未來，隨著科技和全球化的推進，這一趨勢將持續演變，我們需要更深入理解其影響，以促進健康且永續的消費模式。透過這場革命，我們見證了消費本質的轉變，並從中汲取啟示，為下一階段的經濟與社會發展鋪路。
其他人也在看
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 7 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 20 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 13 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 17 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 20 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 1 天前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 13 小時前