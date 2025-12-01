【專欄】推動AI、智能體建設應建基流程數位化，並以客戶為中心的價值創造當協作指引！
文/陳家聲
面對當前人工智能（AI）的熱潮，幾乎已成為各大科技巨頭、各行各業、管顧公司、各國政府都爭相推捧的話題，甚至把AI視為是國家戰略武器，影響著國安，因此也成為國家政治、軍事、經濟等競爭力的競賽！如何提升、強化國家的AI技術與能力，限制AI技術的出口及管制，特別是美國聯盟其歐洲盟友，限制對中國高端晶片及AI技術的輸出，也成為抑制中國AI及產業智能化發展的重要戰略！
加上資本市場的追捧、推波助浪，為AI巨頭、AI技術及產業帶來一路的喧囂！由於看不到具體的產業落地實績，也讓人質疑這波AI風潮是否會重蹈 2000 年時互聯網的泡沫覆轍？不過從2025年開始的AI高峰論壇，都在強調AI產業要哪實績、價值創造來說話、來收費。顛覆了傳統系統廠商，如SI，只強調軟體整合服務！這是在賣軟體系統或提供軟體的服務！並沒有為企業解決實質問題。因此，不論是價值創造Value Creation或實際影響Impact，都是說明同一件事：以解決問題為服務的收費！AI或系統服務廠商需要把艱深的技術留給系統廠商，但對用戶、使用者需要的是容易學、容易操作、有用及有效性（能解決問題）。
在McKinsey（麥肯錫）最新一期的報告中（2025年11月3日），一篇名為：增長引擎：讓人工智能從承諾變為實際影響力。Agents for growth: Turning AI promise into impact.也在論述這觀點。強調企業在思考引進人工智能或人工智能體時，如何避開AI神話、AI萬能：AI能自主決策、自我學習、自主協調各部門，提升企業效率、降低成本的行銷語言炒作，走向幫助企業實現具體成果，成為企業引進AI決策的關鍵！
在這篇文章中，McKinsey（麥肯錫）整合其跨行跨業的服務經驗，強調企業要從AI及人工智能體實現價值創造，首先需要瞄準價值核心，簡單的說就是AI或智能體要在哪裡落實？如何落實？能夠知道企業運營瓶頸或牛肉在哪裡！這就必須要回歸到企業運營的業務流程中，如何重新界定流程、如何優化流程或重組業務流程及工作設計、甚至組織的結構與企業文化等。以零售業管理為例，各店的銷售服務流程、庫存管理、顧客的偏好、哪些品項不受歡迎，這在每家店都不會一樣，如何知道各區門店、各類消費者的偏好，如何調動各門店的庫存、減少庫存積壓、如何改進產品的設計與行銷語言等，這麼複雜的過程，靠人是很難解決的！靠AI或智能體能處理嗎？不要聽說，請實際演練如何做到！
圖/取自McKinsey（麥肯錫)官網
其次是聚焦工作流程，而AI或智能體本身。能夠從推動AI或智能體獲致價值創造的，都是在流程數位化的基礎上，思考對系統數據及運營智能化的升級。也就是從數位化轉為數智化運營！運營流程的數位化，讓訊息流、價值流形成全鏈條的統合，達成『端到端的無縫接軌』，去掉傳統組織中的職能部門分工及協調，也就是『去中介化』、『去中間化』，加速整個運營服務與決策流程！更省去傳統溝通協調中的訊息過濾、扭取，確保訊息的即時性、一致性與準確性！這都是流程數位化的基礎建設所創造的價值！
傳統企業組織的工作流程中，工作通常是按照工作流的順序設計，通常需要跨越多個部門：如行銷部門將可能的業務線索交給銷售部門，服務部門將問題轉給行政支援部門…等。企業組織依據職能部門分工的設計，在一般組織裡造成了厚重的部門牆、本位主義，因此需要透過各種會議來進行協調以求得部門間合作！這對傳統企業組織是一項重大的經營管理挑戰！然而，通過流程數位化，讓協調跨部門、跨團隊、跨職能的任務，以協同作業方式，共同聚焦：以客戶為中心，為客戶解決問題、創造價值！提升了企業運營的效率，改變了部門協同合作的模式，讓企業的運營能夠持續創新、優化，並大幅提升效率和效益。數位化克服了複雜運營數據孤島、數據不一致和業務流程中的協同難題，幫助企業加快服務的週期及速度！數位化能夠實現傳統職能分工、部門牆、本位主義所伴隨的、透過『人』的『協調合作』無法達成的一致性、優良服務品質及客戶體驗、回應的能力。
對『流程』最簡單的理解就是：一個有用、有效的工作方法、模式！底層的核心邏輯更是『將制度建在流程裡』！每走過，都留下記錄！每次的工作、或每個專案工作都是以目前積累最有用、最有效的方法！它儼然是一本最佳菁英、銷售王牌的工作手冊！在組織人員不斷地流動下，流程系統讓新員工或調任新工作崗位者都能夠快速上手！而且都是菁英、王牌的工作表現！
但是McKinsey（麥肯錫）在文章中強調：成功的關鍵是圍繞智能體設計流程——而非將智能體簡單附加到原有流程中。這句話存在著問題，筆者認為應該修正為：圍繞流程系統設計智能體！如果對運營業務內容不瞭解、對業務服務流程不瞭解，如何建構有用、有效的運營服務流程，除了讓客戶有體驗感，還能提升效率、效益呢？
既然強調實績！對於AI與智能體打造的衡量指標也是非常關鍵的！AI與智能體的衡量指標與傳統生產力的關鍵績效指標（KPI）不同！目前一些數位系統或『智能客服』，（雖然智能客服已經是非常普遍的AI工具，但筆者個人體驗不好：到像是『智障剋服』！人的體驗非常差！）多數企業仍是強調通話使用量或流量、或通話時間、服務次數！這些指標能否反應AI、智能體系統的價值呢？以通話使用量為例，使用量高是否代表有效服務？還是因為服務不好，造成客戶的重複通話及抱怨！這需要對系統所蒐集的客戶行為足跡內容進行深度分析，這部分才是AI智能化的價值，才是黑金的所在！但是筆者所接觸的絕大多數AI、智能體並未做到智能化，能夠將數化為價值創造！也就是『化數為智』、『化數為價值』！
其他人也在看
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 152
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 70
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 77
晚清第一名妓有多漂亮？她曾以一己之力阻止屠城，救下北京百姓
在清末混亂年代，「晚清第一名妓有多漂亮、如何救下北京城」的傳聞，至今仍讓人議論不休。比起深居權力核心、常被罵禍國殃民的慈禧，另一位同時期女性：賽金花，更像是命運捉弄下的民間傳奇：她出身風塵，卻在八國聯軍攻進北京的最黑暗時刻，以語言與勇氣擋下屠殺，成了意料之外的救國英雄。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 7
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 3 小時前 ・ 316
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 17 小時前 ・ 4
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 33
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 6 小時前 ・ 56
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 158
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 44
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 29
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 31
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 111