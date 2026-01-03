【專欄】揭開日本「隱形撤資」真相：用中國利潤養大印度對手

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

在當前全球地緣政治的喧囂中，「脫鉤」、「去風險」成為了探討國際關係時的高頻詞彙，彷彿世界各國都在大張旗鼓地切斷與中國大陸的聯繫。然而，當我們剝離這些宏大敘事的表象，深入觀察一家家跨國企業的具體決策與供應鏈的細微變化時，會發現現實遠比新聞標題來得複雜且微妙。近期，東京財團（Tokyo Foundation）首席研究員柯龍（Ke Long）的一份深度訪談，為我們揭開了中日經濟關係在冰山之下的真實圖景。這並非一場簡單的撤離，而是一場經過精密計算的博弈，日本企業正以一種外人難以察覺的方式，重塑其在全球的生存之道。

戰略儲備與相互依存的假象

乍看之下，數據似乎令人擔憂。在各國高喊降低對華依賴的背景下，日本對中國稀土的依賴度不降反升，近期甚至反彈回了70%以上。這似乎與「去風險」的戰略背道而馳，成為了日本供應鏈上的一個巨大軟肋。然而，柯龍的解讀為我們提供了一個反直覺的視角：這並非對現狀的妥協，而是一種深謀遠慮的「戰略準備」。

日本企業購入的這70%稀土，並非全然用於當下的生產線消耗，更多的是在價格合適或供應充足時進行大規模囤貨，將其轉化為戰略庫存。這就像是在為未來的動盪購買保險。據業內預測，馬來西亞等國約需3年時間才能建立起成熟且穩定的稀土精煉產能。因此，當前的依賴與囤貨，實則是為了爭取這三年的戰略緩衝期，確保在替代方案完全上線之前，日本工業不會因斷供而停擺。這是一種用時間換取空間的策略，顯示了日本企業在風險管理上的老練。

此外，稀土在工業生產中的角色被比喻為「補品」而非「主食」。雖然它在汽車或手機等產品中不可或缺，但在總成本中的佔比極低。這意味著即便日本轉向購買價格較高的替代品，最終轉嫁到消費者身上的成本也微乎其微。反觀中國大陸，若將稀土武器化而停止出口，其龐大的採礦與精煉產業將面臨崩潰，因為稀土本身無法直接食用或穿著，必須進入全球供應鏈才能創造價值。這種高度緊張的相互依存關係，形成了一種動態的恐怖平衡，使得雙方都不敢輕易打破現狀。

「中國加一」的遠見與韌性

當前日本經濟在面對中國大陸經濟放緩時表現出的驚人韌性，並非偶然，而是源於一項早在15年前就已悄然啟動的佈局。大約在2008年至2009年間，正值全球對中國經濟前景一片看好、視其為未來引擎的高光時刻，日本貿易振興機構（JETRO）卻發出了一個極具前瞻性的呼籲：企業不應將所有雞蛋放在同一個籃子裡。這就是著名的「中國加一」（China Plus One）戰略的雛形。

當時，許多主流經濟學家和評論員批評這一建議，認為分散投資是愚蠢的，會錯失搭乘中國大陸高速成長列車的良機。然而，那些身處經營一線、對風險有著敏銳嗅覺的日本企業家們，雖然在口頭上不與輿論爭辯，但在行動上卻展現了極大的戰略定力。他們開始在越南、泰國、印尼等東南亞國家建立第二、第三條備用供應鏈。這種違背當時主流情緒的決策，體現了企業家對於未來10年甚至20年生存問題的深刻思考。

正是這種長期的多元化佈局，使得今天的日本經濟在面對鄰國市場波動時，擁有了迴旋的餘地。當一條路徑受阻或成本激增時，他們早已鋪設好了其他的軌道。這不是被動的應對，而是主動的風險分散。這種結構性的調整，讓日本企業在全球供應鏈重組的浪潮中，不再是隨波逐流的孤舟，而是擁有多個避風港的艦隊。這15年的堅持，如今終於轉化為對抗地緣經濟衝擊的堅實盾牌。

商業模式的在地化轉型

除了供應鏈的物理轉移，日本企業在中國大陸的商業模式也發生了根本性的質變。過去那種利用大陸廉價勞動力和土地進行生產，再將產品出口到歐美市場的「世界工廠」模式，已成明日黃花。隨著大陸勞動力成本的上升，勞動密集型製造業早已轉移至成本更低的地區。取而代之的，是一種名為「在地產銷」（In China for China）的新模式。

現在留在中國境內的日本工廠，其目標客戶已不再是遠在重洋之外的美國或歐洲消費者，而是中國大陸本土的龐大市場。例如，一家日本汽車零件廠如今的主要任務，是為大陸當地的汽車組裝廠供貨，服務於本地的駕駛者。這種轉變帶來了極大的靈活性，有效地縮小了外部風險的敞口。企業不再需要過度擔憂川普（Trump）可能加徵的關稅，也不必時刻盯著紅海航運的安全問題或歐洲的環保法規。

他們唯一的變數，簡化為了中國大陸單一市場的需求波動。如果市場景氣，就開足馬力；如果經濟成長放緩，則相應縮減產量。這種將複雜的全球運算簡化為區域性加減法的策略，讓企業能夠迅速調整自身規模，將損失控制在最小範圍。這是一種戰略上的「化整為零」，使日本企業從龐大的全球供應鏈中解構出來，形成一個個服務於本地的小循環，從而更從容地應對宏觀經濟的壓力。

隱形資本與平行體系的崛起

然而，最令人深思的變化發生在資本流動的層面。數據顯示，外國直接投資（FDI）正在急劇下降，這背後隱藏著推力與拉力的激烈博弈。拉力依然存在，那就是中國大陸十四億人口無與倫比的市場規模。即便購買力下降，其體量依然是日本本土市場的數倍，這讓徹底放棄該市場成為不理性的選擇。但推力同樣強大，尤其是新版《反間諜法》帶來的寒蟬效應，讓正常的商業調查和市場研究面臨法律風險，這種不確定性是資本最為忌憚的。

在這種進退維谷的局面下，日本企業展現出了極高的戰術靈活性，創造出了一種在官方統計數據中幾乎「隱形」的資本流動方式。許多在中國經營成功的日本公司，雖然賺取了豐厚的利潤，但他們既不將這些錢匯回稅率高昂的日本母國，也不願意在充滿不確定性的中國市場進行大規模再投資。那麼，這筆巨額資金去了哪裡？

答案令人震驚：這些資金直接從中國大陸的銀行帳戶，劃撥到了印度、越南或印尼的子公司帳戶中，用於當地的再投資和產能擴張。在財務報表上，這筆錢從未經過日本，因此日本政府收不到稅收，而中國大陸則在無意中用自己市場產生的利潤，資助了其在亞洲潛在競爭對手的工業化進程。這種隱形的資本轉移，正在悄然重塑亞洲乃至全球的產業地圖。

結語

綜上所述，用簡單的「脫鉤」來形容當前的中日經濟關係顯然失之偏頗。日本企業實際上正在下一盤精妙的圍棋：通過「中國加一」戰略增強供應鏈韌性，利用「在地產銷」模式適應市場變化，並透過隱形的資本調配，將在中國大陸賺取的利潤轉化為開發下一個新興市場的燃料。這是一種基於現實利益的複雜博弈，也是一種在平行全球經濟體系中尋求生存的智慧。對於全球觀察者而言，這種看不見的資本流動與結構性重組，或許比任何公開的外交辭令都更能預示未來地緣經濟的走向。