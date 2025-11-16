【專欄】搞垮國民黨都是自己人
小時候讀教科書，台灣罵中共是匪幫，毛匪，後來去了中國，才知道，中國也稱國民黨蔣幫，蔣匪，更深入歷史，才知道兩匪同一家，為了權力鬧分家後，蔣毛二匪惡鬥，死的都是傻瓜，無關意識型態，史書評價，毛匪會贏蔣幫，因為毛比起蔣來，更多一分奸詐，毛是曹操之流，不要臉，殺人不眨眼，狡猾，翻一翻國共內戰歷史，你會發現，毛澤東煽動日本侵華，100 %漢奸，蔣察覺兩黨睡一個窩，會出問題，開始清黨，沒想到清不乾淨，老毛躲到山洞避開轟炸，西安事變後，蔣被逼迫，搞國共合作抗日，當時走出延安山區的毛澤東，只剩下3萬兵，毛告訴紅軍，「保留實力，看到日本軍就閃」，老蔣還傻傻抗日，等到三萬兵變百萬軍，原來搞垮國民黨都是自己人。
雖然中台兩國都有自己的內戰史觀，但是，越民主自由的地方，史料越可信，相信中共史，要看哪一部分，很多描述誇張抗日英雄的故事，99%是假的，多數民間自發抗日活動，也被搞成中共功勞。
最近很多人談吳石共諜案，卻忘了吳石是國民黨人，老蔣的親信，老蔣信錯人，必然老羞成怒，自己修改判決書，必殺此人，吳石還算幸運，孩子在陳誠保護下，活了下來，很多國民黨人，幫助中共奪取天下，最後自己死，還拖累一個家族，族繁不及備載，現在就談一下國府失去天下的關鍵「大功臣」，閻寶航。
重慶談判期間毛澤東與蔣中正的合影，1945年9月。
中共共諜有兩種，吳石是搞情報，支援戰場的共諜，他從台北發出去的情報，很詳細把國軍潛伏在中國沿海山區，伺機反攻的軍隊位置曝光了，摧毀老蔣最後反攻希望，更不用說淮海戰役，吳石給毛澤東的情報，讓國軍損失17萬大軍，軍隊講究忠誠，吳石當然是叛徒，但是，另一種共諜是搞認知心理戰的，其中之一就是閻寶航。
閻寶航1895年生於遼寧農村家庭，但是，機遇不錯，能夠讀書，1927年，想加入共產黨被拒絕，原因是基督徒，後來，開始以民主人士活躍東北各地，反對日本人，反毒品運動，被張學良延攬為幕僚，變成好友，1934年，蔣介石任命張學良擔任東三省總司令，閻寶航也進入國民政府擔任新生活運動總會總幹事，加入國民黨。1936年，西安事變爆發，閻寶航替張學良送信給楊虎城，信中要求楊虎城釋放蔣介石，間接開啟國共第二次合作，把毛澤東從山洞中救了出來。
1937年，閻寶航加入共產黨，正式過起雙黨證生活，周恩來不堅持閻寶航是基督徒了，閻寶航白天國民黨，晚上共產黨，更糟的是，蔣宋美齡是基督徒，對閻寶航更加信任，延攬閻寶航成為蔣介石辦公室的軍事參議，同處一個辦公室，於是更多機密資料情報送到毛澤東桌上，閻寶航有一套，美國攻擊珍珠港，德軍對蘇聯發動攻擊，第一手情報都被中共知道，閻寶航周旋國府高層，替共產黨蒐集情報，但是，最大的貢獻是下關事件。
1945年中旬，日本投降後，老毛已經蠢蠢欲動，但是，時機還未成熟，以兵力來看，蔣大毛小，毛澤東想打卻打不起，更重要的是，老毛必須裝做一副要和平，國民黨卻要戰爭的模樣，先爭取民心，讓自己未來出兵合理化，就像目前的中台關係，想要武統侵略台灣，想打架的是阿共，卻不斷說要和平，把挑釁戰爭的罪名推給台灣，一堆台灣的藍營也跟著起鬨，把中台無法和平怪罪台灣，萬一打起來，所有罪責要台灣背，這一套老共最厲害，「下關事件」就是關鍵。
1946年，關鍵時刻到了，關內國共小衝突不停，但是關外已經大打，蔣介石和蘇聯爭搶要接收東北日軍留下的武器人員裝備，派了陳誠到東北，陳誠卻換了大錯，把偽滿州國的30萬大軍就地解散，這些丟掉飯碗的滿州軍只好投奔共軍，搶奪大戲顯然是老蔣輸了，因為蘇俄先一步把接收的日軍裝備交給共軍，而且扣押日軍的軍眷家屬當肉票，逼迫日軍加入解放軍，成立新四軍，有了這些新生兵力加入，走出延安山區才3萬兵力，如今變成數十萬，但是老毛感覺對老蔣動手時機尚未到，還需要與論風向同情共產黨，所以泡製了「下關事件」。
1946年6月23日，上海人民呼籲和平入京請願代表團於臨上火車前在車廂前合影。右起：馬敘倫、包達三、雷潔瓊、閻寶航、 張絅伯、盛丕華、胡子嬰、蕢延芳。
這一年，6月6日，閻寶航，沙千里，陶行知，鄭振鐸等人成立南京和平請願團，這支由上海民主各黨派以及宗教社會人士，組成的和平請願團，從上海出發，目的是南京，要向政府請願停止內戰，合作建設國家，出發前，老蔣下令中統局特務在中途攔截，以免在南京製造風波，但是，老毛已經準備好要鬧事，閻寶航暗中找了數十位黑衣人，請願團一出車站就遭到毆打，這群自稱蘇北難民團體，口中叫囂打倒共產黨，開始毆打11位請願代表，打到住院，言論風向把矛頭指向國民黨中統特務，讓老蔣很難堪，全國也發起反內戰示威，逼迫老蔣停止內戰，美國也派出馬歇爾將軍到中國調停，老蔣為了誠意停戰，開始裁軍，這些被裁的軍人，為了吃飯，只能投靠共軍，這下子，老毛終於有力量和老蔣輸贏了。
老毛所稱百萬雄師下江南，說白了，就是國軍，中途替阿共賣命的國軍，下場更淒涼，老毛拿到江山，第一件事就是清算，先把賣命的一部分國軍送到韓戰赴死，1950年開始搞了三次鎮壓反革命運動，身上有國軍前科的300萬人，在鎮反運動中罹難，其中兩萬名軍官，1400位將軍，搞認知作戰成功的閻寶航，開始當大官，從遼寧省長到外交部高官，但是，文革運動中也被批鬥，他的四個孩子跟著被送進牛棚，老婆到礦場挖礦，這位基督徒走歪路信了紅魔鬼，背叛上司，下場可以預見。
