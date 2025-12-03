【專欄】支持賴總統防衛大台灣的計畫



文/王至劭(台聯政策顧問、台灣教授協會會員)

賴清德總統在十一月二十七日提出四百億美元（1.25兆新台幣）的「國防特別預算」，並於上週送立院審議，第一關就是十二月二日中午舉行的立法院程序委員會能否順利排入週五院會議程，但遭藍白立委聯手封殺，未能排入週五院會報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

為了台灣安全、自由，與世代子孫的福祉，這些藍白立委很多實在應該趕出立法院，只可惜，罷團和民進黨策略錯誤，一下子要罷免那麼多立委，力量完全分散；大罷免前國民黨喊出一人發一萬時又沒有迅速採取適當的策略應對，導致全盤皆輸。不過，我們就這個政策本身來討論。

以總統的身份表達「中共以二0二七武統台灣為目標」的確衝擊性很高，在表達上如果能加入依據「國際智庫評估」的公開資訊，會讓人感覺比較客觀，並加入「可能」字眼會比較和緩。但公開提醒大家「中共可能在二0二七年武統台灣」，勇於面對可能面臨的重大危機，並即早做準備，也是國家領導人非常重要的責任及態度。

至於國民黨主席鄭麗文認為賴總統是在「玩火」、「使台灣成為火藥庫」的觀點，反而是倒因為果，模糊化中共武統台灣的蠻橫與侵略，賴總統不是在玩火，是在提醒我們可能的火災要事先注意。

但賴總統所提「國安對策方案」，只針對四百億美元的對美軍購，顯然嚴重不足。針對中共可能的二0二七年武統台灣，豈是只有武器採購那麼簡單的問題？

例如中共的第一擊會怎樣？「全國大停電，而且可能要等到戰爭結束，才能復電！」是可預測的，台灣該如何面對？中共第一擊另一個衝擊是切斷網路，台灣對外海底電䌫及人造衛星等等通訊都很可能被斷毀，台灣如何因應？不是只有反制火力的問題那麼單一。

中共第一擊後，可能在第二天就以萬船齊發的方式閃電式地登陸台灣，這值得密切討論、研究，其破解方案也必須儘快擬訂，因為這已經是台灣存亡的關鍵！

如何讓國民參與台海防衞戰守護台灣？如何防堵、阻截共軍登陸？民間參與非常重要，應該成立以縣市鄉鎮區地緣關係的民間或半官方的國土防衛隊。

台海防衞戰無人機和無人艦艇非常重要，如何充分利用台灣電子資訊產業的優勢，善用民間科技產業人才參與無人機艇的研發、製造。賴總統的「國安對策方案」只有對美軍購，沒有採購國製無人機艇的計劃，實在不足！思考縱深要加強。

也希望藍白立委要了解「覆巢之下無完卵」的道理，等中共拿下台灣，想利用對中共的功勞來靠中共授權統治台灣，那是不可能的，至少蜜月期非常短。

翻翻歷史，看中共如何「翻臉像翻書」，當年兩百多名「陣前起義」，甚至早已解甲歸田的國軍少、中將將領還不是沒幾年就殺光，上將級的還有統戰效用，長期繫獄，文職人員也一樣。