【專欄】政府讓地價狂漲，打房何用？！



文/曾文龍（大日不動產研究中心 主任）（台灣不動產物業人力資源協會 名譽理事長）

（國立台北科技大學 不動產估價師學分班 主任）

筆者30年來長期關注地價的極不合理上漲。曾在許多媒體發表多篇政府因為標售土地雖然有提出市場合理價，及請不動產估價師評估行情，然而卻沒有規定標售價的上限，投標人對好地點的土地同時激烈搶標，竟然多次造成土地價格瞬間狂漲1倍或2倍以上！可怕的是立刻帶動周邊土地同時「見賢思齊」，這在民間的私人土地買賣是不可思議的。民間地主要賣你某土地1坪100萬，買方一定會殺價的，如果殺不成，了不起咬牙買下1坪100萬！有哪一位失去理智的買方會主動買1坪200萬或300萬嗎？但是政府的國有土地標售卻如同賭場，公開炒作，已經長達40年！標售制度不改革，未來將不斷地惡性循環，則政府「讓地價狂漲，打房何用」？！幾十年來政府多次打房，應付一下老百姓的怨言，結論是愈打愈高，一年半來，政府用「限貸」來打房，扼住了購屋人的心臟，血液循環突然不良，雖然「限貸」立刻有效果，然而老百姓原來期待房價下跌，卻無法理解，為何原則上房價卻「不動如山」？

筆者為了社會的公平正義，希望政府可以改善一些標售規則，最近114年11月20日特別寫信給賴總統請願，信中並附上最近刊登於銳傳媒、Yahoo媒體的文章，信的內容如下：

幾十年來，政府常常標售國有土地，卻領導了台灣土地價格的上漲，這是非常嚴重的事情。原因就是標售土地本來政府就有提出合理的標售價，然而卻沒有規定上限，地價公開標售，條件好的土地，刺激大家搶標。因此地價在一夜之間可以無理性地漲了1倍、2倍或更高。土地價格是蓋房子最大的成本，因此房價立刻上漲，房租跟著上漲，幾十年來台北市的房價高不可攀，盡人皆知，在全世界的排名也很高。疫情以來，高雄市政府、台南市政府、台中市政府……等也是拼命標售土地，這些原來每坪10幾萬的低房價城市，因為地價狂漲，幾年下來新房子漲了3倍，年輕人如何買得起！因此年輕人晚婚、不婚、不生小孩，成了很普遍的現象，以上兩種狀況（地價高漲、年輕人躺平）已經成為國家社會的嚴重問題，非常令大家不安。關鍵的源頭，就是政府的土地漲得太兇了，全國的土地地主見賢思齊！

本人30幾年來一直關心國家土地的標售，從國有財產局、國有財產署及許多縣市的土地標售，30幾年來已經發表多篇文章。前幾年因為地價問題愈來愈嚴重，本人持續在媒體發表數篇文章，例如「國有土地標售造成地價倍漲的驚恐史」、「政府標售土地暴漲才是大咖！打房價只是小咖？」……等，並且也寄給 蔡總統指正。蒙 蔡總統重視，總統府及相關中央單位都有回覆本人公文。這2年內政部並因而修法一些土地標售的規則。然而，最重要的土地標售價格，政府應要規定上限，卻還沒有去修法。

目前台灣房地產衰退已經1年半，然而地價與房價跌不下來，因為房地產慘淡，是改革土地標售的最好時機，只需要修法土地標售的行政規則，因為今年的標售土地比較慘淡，地價無法大幅上漲，然而得標土地也有漲3成、4成的，這種明顯的上漲幅度，在民間的私人土地買賣，也是不可能漲那麼兇的。

以上敬向 總統簡要報告，敬請 總統指正。」

一年半來，房地產走入不景氣，政府的標售土地沒有辦法吸引很多建商去搶標，標售成績不佳，然而有些地點好的土地得標的價格，仍然可以漲價30%到40%，這樣的漲幅在民間私人土地的買賣是不可能的。敬請各縣市政府標售土地的時候可以修改一些規則，規定投標價格的上限。高雄都市更新學會創會理事長在群組看了本人寫給賴總統的信件，提到「曾教授，我覺得您寫得很好，但我的疑問是，如果有規定上限，遇到好地段大家搶標時，萬一大家的投標金額都填寫上限，那這樣要算誰得標？」，我在群組回答，那就「公開抽籤」。「公開抽籤」這個建議，本人在以前的媒體發表文章也有提到。

