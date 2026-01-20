【專欄】政治獵殺聯準會主席？美元信心的終極考驗與全球金融風暴

文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

2026年伊始，一場前所未有的政治風暴直擊全球金融體系的心臟。美國聯邦準備理事會（FRB）主席鮑爾（Jerome Powell）公開承認自己因聯準會總部大樓裝修工程的相關證詞，正面臨刑事調查與可能起訴。此事件迅速被解讀為川普政府對拒絕配合大幅降息的獨立央行領導人之報復。儘管金融市場初步反應尚稱平靜，但歷任聯準會主席與財經重量級人物已紛紛聯署抗議，國際主要央行也罕見發表聯合聲明支持鮑爾。這場以刑事司法為武器的政治鬥爭，不僅動搖了聯準會百年來的獨立性基石，更將「美元離岸」這個幽靈再次喚回市場。美元作為世界基石貨幣的價值，正迎來一場嚴峻的壓力測試，其結果將牽動全球每一個角落的經濟命脈。

刑事訴追風暴：政治壓力的司法武器化

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾/Fed)網站

整起事件的導火線，是一張來自美國司法部的大陪審團傳票。這張於1月9日送達聯準會的傳票顯示，檢方正在調查鮑爾去年6月在國會就聯準會總部裝修規模所作證詞是否涉及偽證罪。然而，多數分析直指，裝修工程僅僅是一個「藉口」。真正的核心，在於鮑爾領導的聯準會未屈服於川普要求其在大選年進行「積極且大幅度」降息的政治壓力。此舉被廣泛視為一種警告，意在迫使這位將於5月任期屆滿的主席提前「跛腳化」，並為後續的政治人事佈局鋪路。

更深的盤算，可能觸及聯準會內部的權力結構。鮑爾的理事任期遠較其主席任期為長，將持續至2028年1月31日。按照慣例，主席卸任時通常會一併辭去理事職務，但鮑爾若選擇留任理事，將在由七人組成的聯準會理事會中，形成一股阻擋川普所欲推動的極度寬鬆貨幣政策的力量。因此，外界分析，刑事調查的潛在目的之一，正是脅迫鮑爾在辭去主席職務時，也一併放棄理事席位，從而讓川普能一次性任命兩位親政府的理事，徹底掌控貨幣政策的投票走向。

獨立性淪陷：全球央行警戒與內部分裂

聯準會的獨立性，是其貨幣政策信譽與美元價值的根本保障。此次事件被視為對該原則最赤裸的侵蝕。消息一出，包括前主席葉倫（Janet Yellen）、柏南克（Ben Bernanke）、葛林斯潘（Alan Greenspan）在內的聯準會元老，聯同多位前財政部長，罕見地發表聯合聲明，嚴厲譴責此舉是對央行獨立性的攻擊。更值得注意的是，歐洲央行、英國央行乃至加拿大、瑞士、瑞典、南韓、巴西等多國主要央行，與國際清算銀行（BIS）共同發表聲明支持鮑爾，此一全球央行聯合陣線的出現，本身就顯示了國際金融界對此事的深切憂慮。

風暴甚至在美國政府與執政黨內部掀起波瀾。財政部長貝森特（Bessent）據報曾私下向川普警告，此舉可能擾亂金融市場。同時，參議院銀行委員會的共和黨議員也出現反對聲音，有資深議員表明，在此事解決前，將反對川普提名的任何新主席人選。這顯示，過度的政治操弄已引發反彈，可能使繼任者的人事任命程序在國會陷入僵局，反而導致聯準會領導層出現更長的不確定期，加劇市場動盪。

市場的沈默與暗流：美元信心危機蓄勢待發

截至目前，股市、債市與匯市這三大市場對此事反應相對平淡。市場主流觀點認為，鮑爾實際上涉及不法行為的可能性極低。然而，這種平靜可能只是暴風雨前的寧靜。如果針對現任聯準會主席的政治壓力被放任，市場對「聯準會獨立性」早已存在的疑慮將從隱性轉為顯性，並可能點燃兩股看似矛盾卻相輔相成的火苗：美元貶值與美國利率上升。

一方面，政治力圖乾預降息的預期，理論上可能壓低利率。但另一方面，這種乾預本身就會嚴重損害美元作為避險資產的信譽。投資者可能開始擔憂，美元將淪為服務國內政治目標的工具，從而啟動「去美元化」的避險交易。歷史可為借鑑：去年夏季，當市場預期川普將透過人事安排加強控制聯準會時，便出現了將美元資產轉換為黃金的「資產負債表調整交易」，推動金價飆漲。若政治乾預加劇，資金可能從美國金融資產大規模逃離，引發美元貶值、美股下跌、美債價格下挫的「三重貶值」惡性循環。

一個更根本的警訊是，聯準會對市場利率的控制力似乎正在減弱。儘管自2024年9月以來已降息6次（共175個基點），但關鍵的美國公債殖利率至今仍高於當時水準。這種政策利率與市場利率的脫鉤現象，本身就暗示著市場對未來通膨或風險的預期，可能已超出聯準會透過傳統工具所能管理的範圍。

全球衝擊與未來可能情境

美元的任何風吹草動，都將透過匯率與資本流動管道震盪全球。對於中國大陸、日本等持有巨額美元資產的經濟體而言，美元信心的動搖將直接衝擊其外匯存底的價值與穩定性。大陸的金融市場與貨幣政策也將面臨更複雜的外部環境挑戰。此外，若美國因內部政治鬥爭導致金融市場劇烈波動，全球風險資產無一能夠倖免，新興市場更可能遭受資本外流的嚴重衝擊。

展望未來，事件的發展可能走向幾種情境。其一為「危機重現模式」：若政治干預變本加厲，例如進一步擴展至對各地區聯邦準備銀行總裁的任命進行干涉，那麼2025年4月後因「美元離岸」擔憂而引發的市場動盪極可能重演。其二為「政治妥協與撤回模式」：鑒於來自國內外、黨內外的龐大壓力，川普政府可能會選擇讓步，迫使司法部撤回調查，以換取新任聯準會主席的順利任命。目前已有跡象顯示，共和黨內對此的抵制可能促使白宮尋求台階下。

然而，最關鍵的長期影響已然鑄成：聯準會獨立性的神聖光環已被打破。未來無論誰擔任主席，市場都將永遠質疑其決策背後是否存在政治脅迫的影子。這種信譽的損傷是深遠且難以修復的，它意味著美元資產的長期風險溢價可能永久性上升。

結語

鮑爾案已遠超一樁個別的法律爭議或人事鬥爭，它是一場對現代央行制度根基的襲擊。當貨幣政策的指揮棒可能從專業經濟學家手中，滑向追求短期政治利益的政客時，美元作為全球價值儲藏與交易媒介的信用基石便開始鬆動。儘管市場暫時按兵不動，但「美元離岸」的幽靈已然被釋放。在全球地緣政治衝突加劇、孤立主義抬頭的背景下，這場發生在華盛頓的風暴，預示著一個更加動盪、更難以預測的國際金融新紀元正在來臨。各國，無論是歐盟、大陸，或是其他新興經濟體，都必須嚴陣以待，為美元秩序可能出現的裂痕做好萬全準備。