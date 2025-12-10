【專欄】數位化、AI智能體影響的不是取代一線員工，更重要的是中間管理層！



文/陳家聲

談論目前AI是否為泡沫，不如探討AI科技對企業經營與組織設計、工作崗位及人才素質，以及企業文化的衝擊！企業及員工需要探討並深入瞭解AI科技、智能體所帶來的全面性、全產業、全社會的衝擊，行業的遊戲規則被改寫，既有組織設計與工作崗位需要重新解構與設計，這是數位科技、AI所帶來所謂『取代』工作的本質！科技不僅改變工作活動的執行方式，更要求企業組織的管理者需要回歸本質問題，從根本檢視目前工作任務活動的必要性？重新檢視工作崗位存在的目的？也就是需要檢討為什麼需要這個崗位？崗位存在的使命、責任是什麼？崗位需要創造什麼價值？之後，才能探討如何規劃及因應AI所帶來的衝擊！

企業引進AI不是一項『專案』，而是一套『系統性、整體性』的組織變革！

引進AI或數位系統已經不是一個『數位化專案』或『智能化專案』！數位化轉型、AI智能體的落地應用，本質上已造成企業經營模式與組織結構、工作流程、工作的重新設計，這已經不只是改善、優化流程而已！流程數位化讓企業運營與管理流程形成端到端的無縫連接，包含了去中間化、去中介化！面對衝擊的不只是基層一線員工，官僚組織裡肥胖的中間管理層更是被扁平化擠壓的對象！

本來官僚組織是透過職能的專業分工與協調來提升管理效率！但是隨著管理層的增加，出現『帕金森定律』，管理與行政支援人員的人數可能與一線生產製造、銷售人員相當！出現官比兵多的現象！亦即，企業中間行政管理層不斷地膨脹，每個管理層都強調自己的重要，不斷地出台各種管理規範與制度！雖說是專業職能的發揮，但卻是專業本位主義的彰顯！坐在辦公室思考問題，不瞭解現場業務，忽視職能專業是為業務運營、獲取訂單、銷售，增加營收而服務！管理及行政部門的職責是要幫助一線工作者能夠及時解決問題，服務客戶、獲取訂單銷售，幫助業務人員打勝仗！這正是華為任正非總裁所說的：讓聽見炮聲的人來指揮炮火！

然而目前的官僚組織，強調層層的管控、監督，為企業帶來隱形管理成本的增加！這是企業經營管理層最常忽視，卻是造成組織最大浪費的隱形成本！身在其中的管理層卻看不見的問題！直白地說：管理者為了達到管控、監督的目的，製造了管理問題，這些管理活動並沒有為企業經營創造績效！反而卻造成企業運營成本的大幅增加！也打擊業務人員的士氣！為了符合管理規範，花費大量時間填寫報表、報告，佔去他們服務客戶的時間！而運營流程數位化大幅降低填寫報告、報表時間，但企業仍可及時掌握業務運營的狀況！進而還可以透過運營數據分析產品銷售情形，隨時修正產品研發及管理決策。最近如Meta、Twitter 都在大量裁減中階、中間主管層，減少組織層級，追求組織扁平化，提升經營管理效率，都與數位化、AI智能體運用有關！

海爾推動生態平台企業＋小微組織，鼓勵每個員工都成為『創客』，將組織從近八萬人，一次去除掉近一萬五千人，這些都是中間管理層，管理者要麼自行組織小微企業創業，要麼成為企業平台的服務者！服務海爾平台體系中的小微企業，幫助他們成功！平台服務者的薪資主要是由服務小微企業成功而獲取服務的價值。

加強管控、監督幾乎是台灣企業管理者最為顯性的認知，當被員工詢問他們的績效與價值貢獻時，卻很難說出對企業經營績效的價值創造與貢獻！當前企業的經營管理強調對員工的『賦能』、『當責』，做好本分工作，達成目標～為客戶創造價值、解決問題。強調員工的自主、自驅性，成為一個自燃型的人，這涉及到企業對員工素質的培訓與管理者角色的重新界定，以及企業文化等的改變。

在數位化、智能化的影響下，企業的經營典範與思維模式，持續被顛覆。一些企業轉型的失敗，也與中間管理層有關，因為他們深刻感受到管理職位的危機！害怕被裁員、淘汰，影響他們的利益，對於企業的轉型會表現消極的抗拒！瞭解轉型變革是組織整體系統、組織結構與企業文化等全面性的改變，企業更需要妥善規劃整套的系統與配合措施。