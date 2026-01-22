【專欄】新加坡組屋的制度密碼：悼念劉太格大師
文/童振源 (美國約翰霍普金斯大學高階國際研究學院(SAIS)博士，現任駐新加坡代表處代表)
今年 1 月 17 日，劉太格大師辭世。新加坡與世界失去了一位偉大的建築師、城市規劃師與社會工程師。
回想去年 7 月 18 日，我有幸走進他位於新加坡的 Morrow 設計事務所，對他進行一次系統性的專訪。當時他 86 歲，精神依然矍鑠，談話節奏清晰而精準。談起新加坡組屋（HDB），他的語氣冷靜、條理分明，彷彿仍身處建屋發展局的決策現場，而非回顧一段早已寫入教科書的歷史。
該次訪談全程由行健安川集團負責攝影與剪輯製作，並完整呈現在 YouTube 平台（https://youtu.be/LFDcixK5cyE?si=oue9akfLz3SssYbg），成為他生前少數以影音形式，系統闡述新加坡公共住宅理念與制度背景的重要紀錄。如今，在他辭世後重看那次訪談，才更清楚地意識到：那不只是一場訪談，而是一位城市規劃師留給後人的一份「城市規劃說明書」。
劉太格談起新加坡公共住宅的成就，從來不浪漫化。他一開始便以冷靜的數據，把人拉回建國初期的現實。1960 年代初，新加坡人口約 160 至 170 萬，「每四個人裡面，就有三個住在貧民區，只有一個人有房子住。」那是一個資源匱乏、社會高度不穩定的城市。然而僅僅 25 年後，到 1985 年，新加坡幾乎沒有貧民窟、沒有無家可歸者，也沒有因居住問題而加劇的族群衝突。
他反覆強調，這並非經濟成長自然帶來的結果，而是一整套制度設計、政策選擇與持續修正，長期累積而成的成果。
在他看來，新加坡組屋最關鍵、也最容易被忽略的第一個特色，是制度的高度集中：全國只有一個機構——建屋發展局——負責所有公共住宅相關事務。這意味著，組屋並非只為「最貧窮的人」而建，而是同時服務不同收入階層。許多城市將公共住宅分割為不同體系，結果反而在空間上固化階級與貧窮；新加坡的選擇，則是讓不同收入者混居，避免城市被切割成彼此隔離的社會地圖。
第二個關鍵，則是後來廣受討論、也最具爭議性的族群配額制度。劉太格回憶，1960 年代的新加坡仍是相對落後的國家，甚至不如仰光、胡志明市或馬尼拉。當時不少西方專家主張政府不應干預族群如何混居，以免侵犯個人自由；但李光耀的判斷更為務實——若要打造一個沒有族群衝突的國家，不能只仰賴經濟成長，還必須在日常生活空間中，讓不同族群成為真正的鄰居。
因此，從衛星市鎮、小區、組團到單棟建築，族群比例都必須精準配置。這不是象徵性的多元，而是制度化的融合。為了讓這套制度真正可行，劉太格與同事花了九個月反覆研究細節，方案隨即獲得採納。這樣的政策，在今日看來或許理所當然，但在當年，卻是一項高度前瞻、也高度政治化的決定。
另一項同樣關鍵的政策，是 1964 年開始推動的「居者有其屋」。在多數國家，公共住宅往往「只租不賣」，但新加坡選擇鼓勵人民購屋。劉太格解釋，對一個缺乏天然資源的小國而言，若要讓人民安居樂業、在新國家中生根，甚至願意承擔保衛國家的責任，最實際的方式之一，就是讓多數人擁有一個屬於自己的家。這不只是房市政策，而是國家建構工程的一環。
外界常將組屋的成功歸功於劉太格個人，他卻始終拒絕這樣的說法。他指出，組屋的成就至少來自三個因素：政治領導的政策遠見、建屋發展局被賦予的高度整合權力，以及持續不斷的研究文化。由於建屋發展局同時負責買地、拆遷、設計、施工與物業管理，政策得以在實務中快速回饋、即時修正。
特別是在他眼中往往被低估的物業管理，更不是瑣事。居民的抱怨多半帶有情緒，但其中仍有約 2% 是真正值得回應、也必須正視的問題。因此，他在任內成立多個研究小組，甚至聘請九位具有博士學位的社會學家。他始終認為，公共住宅不只是硬體工程，更是社區融合的「軟體設計」。建屋發展局對他而言，是一座極為珍貴、可持續運作的公共住宅實驗室。
談到設計層面，劉太格特別緬懷一位常被忽略、卻影響深遠的關鍵人物——前國家發展部長鄭章遠。在建築產業尚未成熟的年代，鄭章遠採取「先讓他們敢做，再陪著他們做會」的策略：即便承包商經驗不足，也允許投標，同時由建屋發展局派出建築師與工程師全程協助施工。這不只是解決眼前建設量能不足的權宜之計，更是在實作中為國家培養建築與工程能力。
更具代表性的，則是他對公共住宅「空間性格」的深刻理解。其中最重要的發明之一，便是今日已成新加坡城市日常風景的「底層鏤空」。
劉太格解釋，在新加坡這樣的熱帶氣候中，戶外空間若不下雨便酷熱難耐；一旦下雨，人們又只能退回狹小的室內，鄰里之間缺乏自然互動的場域。底層鏤空，正是為了解決這個矛盾——它提供一個遮蔭、循環通風、不受天候影響的公共空間，讓居民能在樓下自然相遇、停留與交流。
更深一層來看，「底層鏤空」也是一種精緻的社會設計。婚禮、喪禮、節慶活動、居民會議，都在這個半公共、半私人的空間中發生，使組屋不只是「住的地方」，而是生活本身的延伸。
劉太格形容，新加坡的組屋社區因此被稱為「高架的甘榜」——甘榜原指鄉村，而組屋所做的，是把那種彼此熟識、互相照應的社會關係，搬進高密度的垂直城市之中。這樣的空間安排，也在日常生活裡悄然培養了市民的公共感與國家意識。
談到自己，劉太格並不迴避功勞，但語氣始終務實。他坦言，自己起初並不真正理解什麼是「衛星市鎮」：教科書只給理念，不給方法；向上請教，對方也同樣茫然。正因如此，他才下定決心，把建屋發展局當成一所規劃學院，一邊工作，一邊研究。
他為自己設下兩條底線：不能以高密度為藉口犧牲宜居性及空間；即使國家很窮，公共住宅的人居面積也不能打折，必須達到先進國家的水準。造價可以壓低，但生活尊嚴不能讓步。
如今，劉太格辭世，再回看那次在他 86 歲時完成的訪談，最令人動容的，或許不是那些已被反覆引用的制度成就，而是他對城市始終如一的信念：城市可以密集，但不該逼仄；政策可以強勢，但必須為人服務。
新加坡的組屋仍在運作，而劉太格留下的，正是一套提醒後人如何把城市當作「公共責任」來對待的長久範本。
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 17 小時前 ・ 8則留言
攀登101全球直播！Netflix「一招」不讓墜落畫面播出
體育中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，這場高風險挑戰全程將由Netflix進行獨家直播。他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過外界擔心如果他不幸墜落，畫面是否會立刻傳到全世界，對此Netflix已經做好防範措施。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 23則留言
推薦「阿蘇火山」悄下架！當地人揭：只有3國家人會搭
生活中心／李明融報導日本熊本熱門觀光行程，許多人都會安排搭乘觀光直升機欣賞阿蘇火山口，20日上午驚傳一架載有2名台灣籍旅客（41歲男性、36歲女性）的直升機，起飛後不久就失去聯繫，包含日籍飛行員在內共3人下落不明，目前最新進度在「火山口內」則疑似發現飛機殘骸，阿蘇市長松嶋和子宣布，即刻起封閉火山口參觀區，日本觀光局也宣布暫停營運，並下架相關旅遊資訊。對此，當地人透露阿蘇火山直升機「幾乎都是中國、香港和台灣人在搭」。民視 ・ 5 小時前 ・ 19則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 90則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 57則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 124則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
聯發科發爐！00929問鼎20元大關 今年績效狠甩0056、00878
IC 設計一哥聯發科（2454）強攻漲停，高股息 ETF 族群也像「挖到黃金」。其中，重壓科技股的復華台灣科技優息（00929）今（23）日盤中一度觸及 19.97 元，距離20 元整數大關僅剩一跳之遙，這也是00929繼2024年7月以來，睽違一年半首度挑戰20元。Yahoo股市 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
2026選戰代表民進黨角逐台北市長？王世堅表態了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導民進黨2026年六都選戰布局，僅剩台北市、桃園市尚未正式確定人選；其中台北市長方面，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農登記，但被外界點名的人選則包含綠委王世堅、行政院副院長鄭麗君、不分區綠委沈伯洋等人，尤其王世堅擁有全國知名度，更受外界高度關注。對此，王世堅今（23）日與民進黨台南市參選人、立委陳亭妃一同宣布南下發放春聯活動時，記者就問陳亭妃是否會勸對方參選台北市長時，王世堅也表態了！民視 ・ 2 小時前 ・ 22則留言
隋棠澳洲曬「照騙」！ 親揭背後辛酸真相
女星隋棠最近到澳洲旅遊，在社群網站分享一張自拍近照，看起來愜意自然。不過45歲的她坦言，這張「照騙」背後，其實藏著不為人知的一面。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 14則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 4則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 65則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 12則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 34則留言
王月昏迷2度動開顱手術 女兒代發聲吐現況
60歲資深女星王月去（2025）年突然在社群透露身體出狀況，11月時在家暈倒、頭撞地昏迷，隨即送醫進行開顱手術，於是又在醫院昏迷了5天，醒來後感到呼吸困難，直到12月底再一次動手術將頭蓋骨復原。對此，好友主持人陳鴻近日表示聯繫上王月的女兒，並揭露王月2度手術的近況。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3則留言