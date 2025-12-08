【專欄】新加坡能，台灣更能──打造巴丹群島為南方生態樂園的台灣想像



文／鄭紹春(台灣團結聯盟政策顧問／中華民國領隊人員（英語）／前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家)

文化的臍帶：蘭嶼與巴丹的南島血脈共鳴

台灣的南方想像，絕非僅止於地理上的「近」。更深層的動力，來自於蘭嶼達悟族（Tao/Yami）與巴丹群島伊巴雅特人（Ivatan）之間，那層難以分割的血脈與文化臍帶。這份連結，是台灣打造巴丹生態樂園最「有溫度、具文化深度」的軟實力基礎。

同一個文化圈的雙生島嶼

巴丹群島不只是「一座完整的自然教室」，它同時也是一座活生生的南島文化博物館。達悟族與伊巴雅特人同屬於南島語族（Austronesian）的分支，語言學家和人類學家的研究早已證實，兩地在數千年前擁有共同的祖先與遷徙路徑。

- 語言的互通性：達悟語與伊巴雅特語在詞彙、語法上存在高度相似度，許多基礎詞彙如數字、親屬稱謂、生活用品，發音幾乎相同，彷彿是「姊妹方言」。對台灣人而言，探訪巴丹就像踏入一個能聽見古老語言迴音的秘境。

- 建築的同源性：巴丹的石造屋與蘭嶼的半穴居屋，雖形式不同，卻同樣展現出抵抗颱風季風的智慧。這是南島民族共同的生存哲學。

- 海洋文化的共通性：蘭嶼的拼板舟（Tatala）、飛魚祭典，與巴丹人世代相傳的漁獵智慧，共同構成了「黑潮文化圈」的獨特文明。

因此，巴丹群島不該只是菲律賓的邊陲離島，而是台灣「南島文化廊道」的延伸與起點。

南方航線的戰略想像

在東南亞的群島之間，向來蘊藏著一種深沉而務實的智慧：如何在有限的土地上，創造無限的可能。新加坡的發展歷程，正是這種智慧最鮮明的展現。

印尼的巴淡島（Pulau Batam）雖未如傳聞般正式租予新加坡，但新加坡卻透過多元投資，成功地將裕廊工業區當中高污染風險的煉油產業整體遷往巴淡，不僅有效守護了國土的空氣品質，更體現出「以區域合作換取永續發展」的小國大戰略。新加坡能做到的事，台灣不僅能做，而且能做得更細緻、更有溫度。

巴丹群島於其最北方的伊巴雅特島（Itbayat）距離台灣蘭嶼僅 132 公里 ，與呂宋島北岸的阿帕里港（Aparri）相隔卻超過 162 公里。這樣的地理結構清楚揭示：巴丹群島與台灣，比它與菲律賓本島還要親近。

目前台灣的海上客運航線，僅有：

- 基隆港東航石垣島的八重山航線

- 基隆港西北行的馬祖航線

- 高雄港西南行的金門航線

唯獨欠缺一條象徵國境之南的「南方航線」。若能自蘭嶼啟航直抵巴丹群島，通航時間僅3小時，這不只是交通的便捷，更是文化血脈的再連結。

台菲共榮的願景

今日的台灣，早已具備完整的：

- 生態保育規劃能力

- 永續觀光管理經驗

- 離島醫療與再生能源技術

- 熱帶農業與水資源治理實力

若能透過官方合作、民間投資與學術串聯，巴丹群島將成為：

- 「低碳、低量、高品質」的國際級生態旅遊示範區

- 「南島文化與生態共生」的典範

- 「黑潮文化對話」的舞台

這不只是觀光，而是一場尋根之旅；不只是經濟合作，而是文明海路的共榮起點。

結語：文明海路上的築夢者

當台灣人不再將蘭嶼視為國境之南的終點，而是南島文化向南延伸的「橋頭堡」，並以最誠摯的合作態度協助巴丹群島守護珍貴的自然與文化資產，「南方航線」的開通就超越了單純的經濟利益。

這是一條通往南島文化復振的航線；是台灣生態外交的實踐場域；更是台、菲兩國人民以文化血緣為基礎，實現永續發展與區域共榮的「文明海路」。

新加坡能，台灣更能。 我們的優勢，不僅在於地理親近與技術實力，更在於擁有獨一無二的南島血脈情感與文化共鳴。這是最強大、最能引起國人探訪動力的軟實力，也是台灣擁抱南方淨土的築夢力量。

