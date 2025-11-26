【專欄】日本移民實驗的困境：培訓式移民模式能否抵擋反移民浪潮？



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

人口老化與勞動力短缺的嚴峻現實，正與日益高漲的反移民情緒激烈碰撞，將日本的未來置於懸而未決的天平上。根據日本早稻田大學亞太研究研究所社會學教授劉嘉琪（Gracia Liu Farrer）、人口與社會保障研究所人口動態研究部的資深研究員宮井健志（Takeshi Miyai）、國際關係部部長是川夕（Yu Korekawa）共同於2025年11月18日在《Foreign Affairs》發表的文章，日本正面臨一個矛盾的困境：反移民情緒在政治中抬頭之際，卻是日本對外國勞動力需求最為迫切之時。

日本的移民困境

作為一個長期以來以民族同質性為榮的國家，日本的外國居民僅占其總人口的3%，這個比例在所有發達經濟體中是最低的。然而，就是這樣一個表面上移民比例極低的國家，卻在2025年夏季以來，反移民情緒突然高漲，成為政治辯論的焦點話題。

這種情緒主要源於一些錯誤或誇大的說法，包括移民工人犯罪、外國居民消耗福利資源，以及國際遊客貶低日本文化等指控。現實情況卻截然不同，日本目前正面臨嚴重的勞動力短缺，特別是在護理、建築、製造業和農業等關鍵行業。

人口統計數據顯示，日本老齡化速度驚人，勞動力人口急劇下降，這使得引進外國勞動力不再是選擇題，而是必然趨勢。數據顯示，日本65歲以上人口比例已超過30%，而15至64歲的勞動年齡人口在過去十年中下降了近5%，這種結構性變化對經濟和社會保障體系構成巨大壓力。

培訓生計劃的失敗實驗

日本過去幾十年來一直依靠「技術實習生培訓計劃」來解決勞動力短缺問題，同時維持官方不歡迎非技術移民的立場。該計劃名義上是為了讓發展中國家的年輕工人獲得日本先進的技術和技能，然後將這些知識帶回祖國。

然而，實際情況顯示，這一計劃存在嚴重缺陷。培訓生通常被限制在特定的工作和雇主，幾乎沒有流動自由，這使他們容易受到剝削。許多培訓生報告稱工資低於最低標準、工作時間過長，並且生活在惡劣的條件下。

更令人擔憂的是，該計劃未能實現其既定目標。研究顯示，大多數培訓生並沒有獲得有價值的技能，反而經常被分配到不需要專門知識的簡單勞動任務。這種情況導致培訓生計劃在國際社會中受到廣泛批評，被視為一種剝削勞動力的機制。

移民政策的矛盾與轉變

儘管培訓生計劃存在諸多問題，日本政府仍在2019年通過了《特定技能勞動力法案》，創建了兩個新的移民類別：特定技能1號和特定技能2號。這被視為日本移民政策的歷史性轉變，標誌著日本正式承認需要外國勞動力來維持經濟運轉。

特定技能1號針對的是在14個勞動力短缺行業工作的外國人，最長可居留5年；特定技能2號則為那些通過更高技能考試的人提供無限期的居留權，並允許攜帶家屬。這一政策轉變顯示日本政府認識到單純依靠培訓生計劃已無法滿足勞動力需求。

然而，政策實施效果卻不如預期。截至2024年底，通過特定技能1號來到日本的外國工人僅有約10萬人，遠低於政府最初設定的5年內引進34.5萬人的目標。這種差距反映日本移民政策在設計和執行上仍存在深層次矛盾。

社會接納的挑戰

日本社會對移民的接納度一直是影響移民政策效果的關鍵因素。儘管政府試圖推動更開放的移民政策，但公眾態度卻呈現複雜的兩極化現象。一方面，企業界強烈要求引進更多外國勞動力；另一方面，部分民眾擔心移民可能帶來的社會問題。

調查顯示，日本年輕一代對移民的態度相對開放，而年長一代則更傾向於保守立場。這種代際差異在地方社區尤為明顯，在移民較多的地區，居民對移民的接受度通常更高，而在移民稀少的地區，則更容易出現排斥情緒。

語言和文化障礙是影響移民融入的關鍵因素。許多移民由於日語能力有限，難以與當地社區建立深入聯繫，這進一步強化了他們的「外人」身份。這種隔閡若不解決，將阻礙日本建立真正的多元文化社會。

經濟發展的迫切需求

從經濟角度來看，引進外國勞動力對日本的長期成長至關重要。日本內閣府的估算顯示，若維持當前的勞動力趨勢，到2040年，日本可能面臨超過1100萬的勞動力缺口，這將直接威脅到經濟的穩定發展。

多個關鍵行業已經感受到勞動力短缺的壓力。在護理行業，由於老齡人口迅速增加，到2025年預計將缺乏38萬名護理工作者；建築業為準備2030年大阪世博會和持續的都市更新項目，也面臨嚴重的人力不足；農業部門則因為農村人口老化和減少，越來越依賴外國勞動力。

引進外國勞動力不僅能填補就業缺口，還能刺激消費和促進經濟活力。研究顯示，外國居民在日本的消費支出逐年成長，對地方經濟的貢獻日益顯著。此外，多樣化的勞動力也有助於日本企業開拓國際市場和創新發展。

區域比較與國際視野

與其他發達國家相比，日本的移民政策顯得尤為保守。德國的外國居民占總人口的13%以上，英國約為9%，美國則超過14%，這些國家雖然也面臨移民整合的挑戰，但普遍認識到移民對經濟發展的積極作用。

在亞洲範圍內，韓國和台灣地區也面臨類似日本的人口老化問題，但採取了不同的應對策略。韓國自2000年代初期開始實施就業許可證制度，為外國工人提供更多保護；台灣地區則通過「就業金卡」計劃吸引高技能專業人才。這些經驗為日本提供了有價值的參考。

國際組織如經合組織（OECD）一再建議日本採取更系統化的移民策略，包括加強移民融合、提供語言培訓和改善工作條件。這些建議若被採納，將有助於日本建立更可持續的移民體系。

未來前景與可能路徑

日本移民實驗的未來將取決於如何平衡經濟需求與社會接受度。一種可能的路徑是借鑑加拿大或澳大利亞的計分制移民系統，根據年齡、語言能力、工作技能和教育背景等因素篩選移民，這種方式既能滿足經濟需求，又能提高公眾對移民的接受度。

另一關鍵在於改善現有移民的整合狀況。這需要投資於日語教育、職業培訓和跨文化交流項目，幫助移民更好地融入日本社會。同時，也需要通過公共宣傳消除對移民的誤解和偏見。

政策制定者還需要考慮移民來源的多樣化。目前，日本的外國勞動力主要來自越南、中國大陸和菲律賓等鄰國，未來可能需要擴大到其他地區，以應對全球人才競爭的加劇。

結語

日本正站在人口變遷的十字路口，其移民實驗的成敗將決定這個國家能否在21世紀中葉保持經濟活力與社會穩定。培訓式移民模式的缺陷已暴露無遺，現在需要的是一套更開放、更系統化且更人道的移民策略，既能滿足勞動力需求，又能促進社會融合。日本的選擇不僅將決定其自身未來，也將為其他面臨類似挑戰的東亞國家提供重要借鑑。