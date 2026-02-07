【專欄】日本高市早苗大贏的六個原因

文/曹長青

日本眾議院改選今天（2月8日）投票，高市早苗擔任總裁的保守派自民黨一定大贏。

很多人一開始質疑高市早苗才出任首相三個多月，怎麼就突然解散眾議院、提前大選？日本有1.2億人口，合格選民約一億，一旦提前大選勞命傷財。但隨著高市早苗的解釋，更多人，尤其保守派選民接受了她的看法：上次大選，自民黨和其友黨「維新會」在眾議院差一票沒有過半，所以在眾院的17個功能委員會的主席（按席位比例產生）多是在野黨的，他們在委員會阻止議案審查，所以議案無法遞交全院表決通過，高市早苗的改革嚴重受阻。

只有提前大選，執政黨獲得更多席位，才能改變這個17個功能委員會被在野黨掌控的局面，才有利於高市早苗首相大刀闊斧改革。

為什麼說高市早苗的自民黨會贏得這次大選，甚至可能是橫掃般勝利？主要有以下6個原因：

第一，高舉保守派的理念價值。

高市早苗的自民黨是右派，與左派政黨（日本民主黨、日本共產黨）的路線、理念不同。日本是保守派一直佔主導的社會，只要真正舉起保守主義的旗幟，就會是自民黨勝選。

這從日本近代政治歷史就可看出：1955年自由民主黨（自民黨）成立至今71年，總共執政了66年！左派政黨僅掌權5年半，這在全世界民選國家中極為罕見。事實上，除了日本是長期保守派執政之外，只有新加坡是保守派一黨執政的民選國家。

全球左派左媒曾罵日本是「一黨獨大」甚至「獨裁」，但這是人民選擇的結果。日本的大選投票一直都被國際社會認為公平，沒有什麼作弊的指控。因爲都是現場投票，核實證件，只有身體障礙和居住海外的公民才可郵寄投票，跟拜登的美國完全不同。

這次高市早苗首相又高舉保守主義的大旗，強調日本傳統、尊重天皇、反對非法移民，保持日本傳統文化和秩序等，都深得人心，這是大選勝利的重要條件。

第二，要實施的議題明確。

高市早苗與黨內其它的官僚派、建制派不同，與選民坦誠相見，政策具體、清晰。她本人也更親民、贏人心。

既然上述自民黨與左派政黨不同，保守主義在日本佔優勢，為什麼之前的自民黨首相岸田文雄和石破茂都會輸掉？因爲高市早苗與他們不同。

岸田文雄不僅是技術官僚，更接近建制派。僅舉一例：岸田文雄出任首相後自豪地說，他曾跑遍了中東所有國家（出訪）。日本最重要的盟國是美國，是歐洲，但岸田文雄卻以跑遍中東為傲。為什麼中東國家歡迎岸田？因為他去「大撒幣」，提供援助。哪裡都歡迎送錢的人，俗語說，跟誰過不去，不能跟錢過不去。

日本自身有太多需要錢的地方，例如還有很多地鐵站缺乏電梯，各地需要現代化更新的基建很多，老齡化人口需要照顧等等很多問題。但岸田文雄卻關心中東人民。實則更多是作秀。熱衷政治作秀的人，都不會管理好自己的國家，這也是岸田失去民心、丟掉首相位置的原因之一。

石破茂就更糟了，他甚至把重點放在了非洲。他強調自己是基督徒，要有愛心和同情心，所以要幫助非洲人民。而且不是說說而已，真正採取行動，在東京召開了題為「Africa. Home」（非洲.故鄉）的大會，要把大量非洲人移民到日本，據說首批就是50萬！日本怎麼成了非洲人的故鄉？石破茂就矯情作秀到這種地步！

在石破茂首相的推動下，東京附近的千葉等四個縣市與非洲的坦桑尼亞、贊比亞、莫桑比克等國家結成姊妹城市，計畫引進大批非洲人（包括穆斯林）到日本。

這個政策嚇死了日本人。他們憤怒地在大阪、北海道等城市遊行示威，抗議石破茂的「破政策」。石破茂最後民調跌破兩成，與這點有直接關係。

高市早苗則與岸田文雄和石破茂都不同，她沒有像岸田那樣作秀，更沒有石破茂那種奇思異想；她重點關注的不是什麼中東和非洲，而是自己的國家日本。她演講說，要把日本建成一個日本人引以為傲的國家。日本人民感覺到了，高市早苗不僅與左派民主黨、共產黨的首領大相逕庭，也與之前自民黨的領袖很大不同，她展示出真正的對保守主義理念的捍衛和堅持。所以高市早苗出任首相就刮起政治旋風，民調飆到75%以上！

第三，高市早苗的出眾氣質征服了選民。

按高市早年的經歷，她應該是個左翼份子。她年輕時喜歡騎重型摩托車，玩重金屬音樂；大學時晚上出去跟朋友喝酒，回來太晚校園大門關了，她竟翻跳圍牆回宿舍。她的性格裡有男子氣，有點像「假小子」。但她後來接受保守主義價值，加入自民黨，再加上日本傳統文化的薰陶，讓她既擁有「強勢風格」，又保持了日本傳統女性的溫柔謙恭，可謂俠骨柔情。她不僅對天皇九十度鞠躬，而且對普通選民，也是不斷地深深鞠躬。這與岸田文雄、石破茂的官僚氣有相當大的不同。

她被譽為「日本的佘契爾夫人」，像當年的英國鐵娘子首相。甚至被稱為「日本的川普」，因爲不僅保守主義理念相同，而且也有那種敢說敢做、銳意改革的強人氣質。所以她和來訪的義大利保守派首相梅洛尼一拍即合，也與來訪的美國總統川普一見如故，都是理念一致，氣質相同。

所以大批日本選民和高市早苗的強勢、堅定改革的決心共鳴，同時也被她的謙卑、親民氣質吸引和感動。這些都會轉化爲選票，使高市早苗擔任總裁的自民黨大贏。

第四，反非法移民引起日本選民強烈共鳴。

日本是單一民族的國家，所以日本人對外來者，尤其非法移民、不守法移民，相當敏感，甚至反感。東京北部的埼玉縣重鎮川口市選市長，自民黨候選人喊出「反非法移民，反不守法移民」的兩反口號，就使他的民調一下子翻番了，可見日本選民對非法移民（主要是穆斯林）和不法移民（主要是中國人）的反感。

雖然高市早苗沒有明確地提出「反非法移民和不守法移民」，但她任命的負責移民的內閣部長則強調日本不再忽視「非法」和「不守法」移民，誓言絕對要嚴肅對待。這些都得到日本選民，尤其保守派選民的強烈支持！這將是自民黨獲得大選勝利的重要原因。

第五，中國對日本和高市早苗的打壓適得其反，反而給自民黨的選情升溫。

這一點是高市早苗的自民黨贏得大選的極為重要因素，但日本媒體比較迴避，可能不願得罪或刺激中國。但無法迴避的事實是，高市早苗在國會質詢時提到如果中國對台灣動武，日本會考慮出兵。等於兌現原來自民黨提出的「台灣有事，就是日本有事」。

這引起中國憤怒和報復，北京政權取消了49個到日本的航班，多達六十多萬中國遊客取消了日本旅遊，中國政府最近還宣布，把這個取消飛機航班的政策延續到今年10月。

但這種打壓，一定引起日本人民的強烈反感。這種反感情緒會轉化爲選票，投給高市早苗的自民黨。

這種對中國打壓的反彈，在台灣的大選中已多次明顯展示：1996年台灣首次總統直選，中國發射飛彈演習，結果在有四組政黨總統候選人競爭下，李登輝拿到54%的選票，高票當選。

四年後的2000年台灣總統大選，投票前夜中國總理朱鎔基發表威脅台灣的講話，結果又是適得其反，民進黨候選人陳水扁當選總統。所以說，台灣的首次政黨輪替，權力和平轉移，也是「得力於」中國的這種打壓。

更典型的是2020年蔡英文的連任。因她當時民調太低，四名綠營大佬（彭明敏，吳澧培，李遠哲，高俊明）公開發表勸退信，呼籲蔡英文退居第二線，由更強棒代表綠營參選。但中共鎮壓香港人民的暴行，刺激了台灣人民，把蔡英文的聲勢和選情拉得直線上升，最後蔡英文高票贏得大選而連任。

這次中國對高市早苗和日本的打壓，同樣會在日本選民中產生台灣多次大選的那種效果，就是選民會把這種打壓（欺壓）轉變成憤怒的情緒，最後把選票投給被中國打壓的政黨。目前民調，對中國反感的日本人已高達90%以上！

中國政府不僅是台灣民進黨「最佳助選員」，也將成為日本自民黨的「推手」。這次日本大選結果，就將證明這一點。

第六，川普總統「臨門一腳」、力挺高市早苗的效應。

川普昨天發表聲明表示，全力支持高市早苗首相，盛讚她是睿智、能幹、深愛自己國家的領導人，並呼籲日本選民支持自民黨和高市首相。在日本選舉期間，美國現任總統公開呼籲支持特定政黨，是罕見的政治舉動。

美國總統的表態對日本選民將產生相當影響，因美國是日本重要盟友，又是全球最大經濟體（GDP已達30.6萬億美元，是日本4.4萬億的7倍），美日關係強化，尤其川普和高市的個人友誼加深（有望恢復到安倍時代），對日本經濟有重大益處。

而美日安保聯盟的強化，對亞太和平、台海局勢穩定等都有重要意義。所以，日本選民會看重美國總統的支持。

而且川普總統在支持聲明中說，高市首相將於3月19日訪問美國，是她出任首相後首次訪美。意思很清楚，如果高市早苗的自民黨這次選舉沒有獲勝（高市說她會辭去首相），那就沒有日本首相來訪美國了。

這是川普總統特殊的背書方式，就像他準備在匈牙利今年4月份大選時訪問布達佩斯，給他的好朋友、匈牙利總理歐爾班背書。歐爾班已前後執政了20年，這次大選能否勝利非常關鍵，所以川普要去「兩肋插刀」。

上述影響日本大選的六個因素都預示，高市早苗的自民黨這次會大贏，一個黨就能贏得過半數席位，再加上盟友黨等，可能衝到絕對多數的高度，由此為高市早苗今後的強力改革提供最佳起跳點，也為日美關係、日台關係的強化，創造更大契機。

2026年2月7日晚