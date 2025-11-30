【專欄】日美中三角緊張 東亞秩序重組中
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
近期，日本前首相高市早苗因公開表示「台灣有事即日本有事」，引發中國大陸強烈反彈，兩岸與日方外交緊張迅速升溫。即便面對大陸的強烈抗議，高市至今仍未收回言論或正式道歉，使事件持續發酵，增加外交摩擦風險。此事件不僅暴露日本在安全政策上的敏感神經，也凸顯美日中三角關係中潛藏的深層矛盾。高市言論雖屬個人表述，但其所反映的日本政治傾向與民意氛圍，已被大陸視為潛在挑釁。本文將以此事件為契子，重新梳理日美中三角關係的結構性特徵，分析東亞安全、經濟與外交的互動邏輯。
日本戰略自主的挑戰與矛盾
日本長期以來在安全領域高度依賴美國，但近年其政策顯示追求更大自主性的企圖。高市早苗的發言即反映出部分日本政治人物認為，面對區域安全威脅，單靠美國保護不足以保障國家利益。日本強化防衛力量、調整戰略文件、提升軍費支出，都顯示這種危機意識持續擴大。
然而，日本追求自主同時面臨制度與內部限制。憲法束縛、財政壓力、社會對軍事擴張的疑慮，使其調整步伐必須小心拿捏。加上與美國的安全協力緊密，日本在情報共享、聯合演訓與先進武器採購等核心領域仍高度依賴華府。
這種矛盾導致日本在外交上容易陷入兩難：既想追求自主、提升國際影響力，又不願因與美國不同步而削弱自身安全。因此，日本在對華政策上容易採取高調、偏向美方立場的策略，卻可能引發大陸強烈反彈，增加外交與安全風險。
美國主導力下降與對日壓力增加
美國在東亞的主導力仍存在，但其內部政治分裂、全球戰略過載與財政壓力，使其難以像過去那樣單向塑造盟友行動。美國愈來愈希望日本在區域安全中承擔更多責任，包括軍費、武器採購與戰略部署等。當日本未能完全滿足期待，華府的不滿情緒便會上升。
此外，美國全球戰略重心多線分布，使其無法長期以同等資源支持亞洲盟友，日本因而必須承擔更高安全風險。這種結構性壓力促使日本在面對中國大陸的戰略態勢時，傾向提前表明立場，藉此維持與美國的戰略互動，但同時也加劇與中國大陸間的緊張。
在高市言論引發的爭議中，美國角色雖未直接介入，但日美之間的微妙平衡顯示，日本在安全自主與盟友協作之間，仍存在高度張力。這種張力既是戰略調整的動力，也是一種潛在的風險來源。
中國大陸力量崛起與對日本不信任
中國大陸在經濟、科技與軍事上的成長，使其在東亞事務中具有更大影響力。中國大陸對日本政治人物的高調言論高度敏感，尤其涉及台灣議題時，往往立即解讀為挑釁或安全威脅。這種高度警覺不僅源自戰略考量，也反映大陸對歷史與地緣政治敏感性的累積。
高市「台灣有事即日本有事」的說法，被中國視為跨越紅線，迅速引發外交強烈反彈。值得注意的是，高市至今仍未收回言論或道歉，使事件持續在媒體與外交層面發酵，這不僅加深中方的不信任，也可能在短期內限制雙方外交互動空間。該事件清楚顯示，台灣議題在中日關係中仍具有極高敏感度，任何政治表述都可能觸發緊張。
此外，中國對日本與美國的緊密安全連動持高度警戒。日本在安全政策、軍費及遠距作戰能力上不斷加強部署，均被中國視為對其區域崛起的挑戰。這種互疑結構，使大陸不僅在外交層面表達反制，也透過軍事存在及演習行動示警，強化威懾效果。
同時，中國關注日本國內政治動態，認為部分政治人物表述並非單純防衛考量，而可能受到民意、選舉或歷史情緒因素影響，容易放大政策摩擦。這種結構性不信任，使日中關係即使在經濟互依高度存在的背景下，仍充滿潛在對抗風險，形成一種難以快速化解的安全困境。
東亞三角結構的張力與穩定
日美中三角關係具有明顯互依特徵，但政治與戰略互疑正在侵蝕穩定性。日本在安全政策上追求自主並靠近美國，美國期望日本承擔更多責任，而中國大陸警戒日本與美國可能形成對其崛起的制衡，三方各自行動均被其他兩方解讀為威脅。
這種安全困境容易累積誤判風險。例如日本高調表態，雖意在強化與美國的同盟互動，卻同時觸發大陸安全焦慮，導致外交緊張升級。儘管各方均不希望爆發直接衝突，但缺乏互信與危機管理機制，任何單邊行動都可能被放大解讀。
然而，經濟依存仍提供一定緩衝。日本出口大陸市場仍具份量，美國無法承受東亞全面失序，大陸亦需穩定外部環境維持成長動能。這種利益聯結使三角關係雖帶高張力，但仍維持脆弱穩定。未來挑戰在於各方是否能建立有效溝通管道，降低意識形態化偏差，防止局部事件演變為戰略衝突。
結語
高市早苗的「台灣有事即日本有事」事件，及其至今仍未收回或道歉的態度，顯示日美中三角關係中，政治言行與安全認知的微妙互動可迅速觸發國際爭議。日本在追求戰略自主的過程中，仍受制度與盟友依賴牽制，美國的全球戰略壓力迫使其對盟友施加更大期待，而中國大陸的力量成長與不信任感，使三角互動更為複雜。
東亞未來走向將由這種競合模式決定。若三方無法在高張力架構中建立彈性危機管理，區域不穩定將持續累積。高市未收回言論的情況，也使事件可能成為持續摩擦點。然而，三方仍具經濟互依與避免重大衝突的動機，使東亞保持脆弱但可控的穩定。理解這些深層結構，對掌握未來局勢至關重要。
