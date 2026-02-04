【專欄】是誰掏空台灣?

國共北京論壇上，老共鼓勵台商二次西進，一則挽救崩潰的經濟，二來提升AI科技戰力，這是老共對台灣最大的需求，美中的AI科技競逐，目前看似平手，但是，沒有台灣加入，老共必敗，如今的局勢是台灣押在美國隊，老共急了，因此，緊急推出北京智庫論壇，企圖再對高科技台商工廠詐騙一次。

在這個前提下，國民黨已經瘋狂到在敵國面前，公開則指責外國掏空台灣，所指的就是台積電投資美國，國民黨傳假訊息，赤裸裸背叛台灣利益，台積電已經多次說明；沒有掏空問題，最頂級的晶片製造還在台灣，如果掏空了，黃仁勳難道發瘋了，居然把AI總部設在台灣，可見國民黨就是一個謊言黨，這個謊言黨是被老共帶壞了，學習老共那一套假話說一千遍就成真了，國民黨把假訊息一傳再傳，還在學者雲集的論壇上公然說謊，到底是笨還是壞。

所謂國共智庫論壇，根本就是一場擁抱紅色大野狼的大戲，想起來，台灣人真的好運氣，若不是賴清德當選總統，今天台灣恐怕早被國民黨整個送給老共，任老共宰割，根本無需掏空，2300萬台灣人先接受洗腦教育，財產充公，接下來一起享受[中共國]給予牛馬的福利待遇，還奢談甚麼經濟發展，所得超越四萬美金。

1992年，香港國共會談，硬生生假造出[92共識]，開啟台灣西進元年，除了懷鄉中國人，可以帶著電器衣錦還鄉，連商人也可以過去中國發展，由於西進熱潮滾燙，台商的資金掃遍中國大江南北，結果是台灣產業幾乎被掏空，資金湧向中國。

1996年，李登輝開創台灣總統直選，眼看情況不妙，中國磁吸效應太大，商人逐利是本性，為了保住台灣命脈，特別喊出[戒急用忍]，並規定特殊產業投資中國的門檻限令，終於保住正在發展的積體電路產業，今天的台積電才有機會變成護國神山，李登輝的遠見拯救了台灣。

2000年，台灣第一次政黨輪替，可惜朝小野大，諸事不順，中國也和台灣同時進入世貿組織，中國變成全球化的受益者，國民黨也看好中國，北京紅色地毯上國民黨政客跳躍飛舞，老共用茅台加上美女迎賓，藍色政客很快忘了被趕到小島的恥辱。

真正轉折點在老馬哥執政8年，從2008到2016，中國風生水起，悶聲發大財，號稱大國崛起，人均所得突破一萬美金，而台灣社會卻在低薪22K動彈不得，產業被掏空，不只是工廠西進，零售業也跑到中國，2014年，國會偷偷走私[中台服務貿易條例]，老馬哥企圖把台灣經濟更進一步完全鎖進中國，最終完成一個中國美景，所謂中台經濟融合的併吞模式，突然搬到國會運作，這時候台灣年輕人猛然覺醒，包圍國會，上演所謂[太陽花運動]，成功擋下國民黨的[服貿條例]，中國經濟鎖死台灣的戰略，台灣政治局面也因此翻轉。

2016年，國民黨失去政權，被扁案陷入泥淖的民進黨藉機翻身，小英打敗連宋同盟，綠營第二度奪得中央政權，小英上台，打出[新南向戰略]，企圖挽回西進的台商，阻擋台商向中國輸血，幸運的是，川普上台了。

2019年，川普開始對中國進行貿易戰爭，藉由中國基地勞動力出口美國的台商，開始感到壓力，這是外商離開中國的開始，川普救了台灣，到了2025年川普第二次就職，關稅戰爭加碼使中國經濟更加惡化，但是，台灣卻因為資金回流，開始好轉，中台貿易量降低，台美貿易量增加，長期被中國掏空的台灣恢復活力，中國掏空台灣，美國卻拯救了台灣，這才是真實的敘事，國民黨老蕭卻反過來講，腦袋有問題嗎?