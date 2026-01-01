【專欄】普丁如何利用俄羅斯人特有國家觀與歷史觀？──反全球化、俄羅斯彌賽亞主義與復仇主義三要素
烏克蘭與俄國最正在進行和平協議，這場戰爭是否會和平落幕？很多人很懷疑。蘇聯瓦解之後，俄國這個國家跟蘇聯時代是有不同的。從這個戰爭中，可以看出什麼樣的俄國呢？《紐約客》（The New Yorker）撰稿人約書亞・亞法（Joshua Yaffa）在《外交事務》（Foreign Affairs）網站上發表一篇題為〈Putins All the Way Down（怎麼看都是普丁）〉的文章，指出：在思想上支撐《烏克蘭戰爭的持續以及與西方國家對抗》的俄羅斯帝國主義之意識形態，並非是單純由普丁政權自上而下強加於社會的，而是來自於普丁體制與俄羅斯國民之互動的產物。這篇文章的要旨如下。
一、今天俄羅斯的意識形態是普丁體制與國民之間的互動所形成
在今天的俄羅斯，無論是在國家或國民方面，意識形態又再一次成為核心的議題。俄羅斯人民在普丁政權之下，一步步地適應其統治體制，轉而傾向於民族主義與反自由主義的思想，最終對於俄羅斯發動的烏克蘭戰爭表達他們的支持。
法國歷史學家暨政治學家瑪琳・拉里耶（Marlene Laruelle）指出，普丁所建構的新帝國主義意識形態，並非僅僅依靠自上而下所強加的價值觀，而是同時利用了早已滲透於社會之中的思想與流派。推動《烏克蘭戰爭的持續》、並成為《與西方國家更廣泛的衝突之原動力》的思想，正是來自於：普丁體制與其統治下國民之間彼此長期持續演化的互動。
拉里耶認為，普丁政權與俄羅斯社會之間的關係，並非是單純的威權主義式的支配，而是一種「共創型」的關係，是建立在「默示的社會契約」之上，而且這個關係必須「不斷重新協商、交涉」。但是，有一件事始終沒變，那就是普丁對於「讓俄羅斯重返大國地位」這個使命的堅定信念。
普丁借用了許多表面上看似彼此矛盾的教義，例如俄羅斯正教、沙皇主義、蘇聯作為超級大國的遺產，以及歐亞主義。自2022年入侵烏克蘭以來，這些思想又在所謂的「Z 部落客」與隨軍記者所推動的軍國主義之下，被進一步強化。
在這樣的整體發展當中，西方式的現代化被排擠到一邊，取而代之的是一種復仇主義的教義，這個復仇主義強調俄羅斯的《反西方、反自由主義立場》、《國家的偉大性》，以及《俄羅斯與蘇聯歷代國家領導人的「永遠無謬性」》。
隨著普丁及其所建立的政治體制逐漸成熟，俄羅斯的世界觀更加僵化，同時很容易陷入陰謀論與救世主式的使命感。依照克里姆林宮的說法，正是因為西方國家背棄了俄羅斯的價值觀，俄羅斯才成為世界舞台上唯一真正的、誠實的、高潔的力量。俄羅斯因此被賦予「秩序的守護者與修復者」的神聖使命，而行使其主權與軍事力量。
但是，這並不意味著普丁或其統治體制是全能的。拉里耶將普丁的統治形容為是「整合型的個人崇拜之威權主義」。
這是一種與完全的極權主義不一樣的獨裁體制。許多俄羅斯人並不希望「被捲入戰爭」，而是希望將戰鬥與《民間經濟及文化生活》隔離開來；而這恰好是普丁體制的優勢之所在。普丁政權所需要的並不是熱情支持，而是默許。
俄羅斯的戰爭終將結束。然而，拉里耶對於這是否會引領俄羅斯走向第二次的「改革開放」（Perestroika），亦即引領俄羅斯走向再次興盛的自由主義思想，則是抱持悲觀的態度。
在包括菁英階層的整個社會當中，將西方視為是榜樣的浪漫政治理念已經消失，而且不容易輕易復活。對許多俄羅斯人而言，西方國家本質上就是反俄的，並且想要攻擊俄羅斯。
二、普丁所利用的歷史觀與國家觀
普丁在演說中經常提及杜斯妥也夫斯基（Fyodor Mikhailovich Dostoevsky）。杜斯妥也夫斯基被認為是泛斯拉夫主義的代表人物，他主張俄羅斯國家應該將《以俄羅斯正教為基礎的獨特精神價值（即俄羅斯的「靈魂」）》作為核心。圖/維基
不僅在論述入侵烏克蘭的正當性的時候，普丁是經常提及俄羅斯的歷史觀與國家觀，而這其中是包含了三個要素。
第一是反全球化、反自由主義、反歐洲主義等的政治思想。
第二是帶有半宗教色彩的俄羅斯彌賽亞主義，認為俄羅斯在道德上更為優越，擁有西歐所沒有的倫理觀與「靈魂」，應取代墮落的西方文明而成為世界秩序的守護者。
第三則是認為俄羅斯在歷史上不斷遭受侵略的《受害者意識》，或是對於西方背叛的《復仇主義》。
理解俄羅斯最重要的一點在於：這樣的歷史觀與國家觀既非普丁個人的創作，也不是政權以暴力強加於國民的結果，而是原本就存在於俄羅斯的社會之中，普丁只是加以利用而已。從這個意義上來說，這可以認為是普丁與俄羅斯國民「相互作用」的產物。這正是上述論文最重要的觀點，是可以全面贊同的。
普丁在演說中經常提及杜斯妥也夫斯基（Fyodor Mikhailovich Dostoevsky）。杜斯妥也夫斯基被認為是泛斯拉夫主義的代表人物，他主張俄羅斯國家應該將《以俄羅斯正教為基礎的獨特精神價值（即俄羅斯的「靈魂」）》作為核心，而不是把《理性主義、個人主義等源自西歐的意識形態》當作核心，並對當時在俄羅斯所盛行的親西方革命思想提出尖銳的批判。
數百年來於俄羅斯社會當中所反覆上演的西歐主義與泛斯拉夫主義的對立之中，普丁所展開的歷史觀與國家觀正是明確站在後者的立場，而且這在俄羅斯知識界中擁有堅定的支持者。換句話說，普丁並非創造出全新的論述。
三、意識形態仍有改變的可能
但是，對於在普丁與國民的「相互作用」之下所形成的強固意識形態，是否永遠不會改變呢？則仍須保持謹慎。
第一，如前所述，俄羅斯反覆出現西歐主義與泛斯拉夫主義的對立在歷史上是反覆出現。立足於西歐主義之意識形態的蘇聯解體之後，泛斯拉夫主義的意識形態復活，並延續至今，但這並不能斷言說歷史的鐘擺不會再次反向擺動。儘管西歐主義者已被普丁排除於政治核心之外，但他們並未從俄羅斯政治思想的空間中徹底消失。
第二，就烏克蘭戰爭來說，即使普丁與國民的「相互作用」之下所形成的意識形態是包含「烏克蘭是俄羅斯一部分」的觀念，但這也不代表俄羅斯人民樂於參與這場戰爭。對於許多俄羅斯人來說，將烏克蘭視為外國確實令他們感到不自然，但這並不意味著他們都認為應該以武力加以統一。從這個角度來看，這場戰爭依然是「普丁的戰爭」。
第三，對絕大多數國民而言，最重要的並非意識形態，而是自己與家人的生命與日常生活。如同俄羅斯十月革命之前的沙皇時代，或蘇聯末期那樣，當一般民眾的生命與生活本身遭遇危機時，便有可能成為重大變革的契機。戰爭是否結束？尚無法得知。但如果普丁持續推動戰爭經濟，雖不會立即發生，但最終勢必會導致財政崩潰，進而壓迫國民的生活；而那條緊繃的線，終有斷裂的一天，這一個可能性是可加以考慮的。
其他人也在看
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 11 小時前 ・ 264
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 39
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 28
男人過40歲「做5行為」害慘攝護腺！醫示警：嚴重恐導尿
隨著年齡增長，男性恐面臨攝護腺問題。泌尿科醫師陳鈺昕提到，男人過了40歲，攝護腺開始刷存在感，受到刺激衍伸出攝護腺肥大，天冷體溫降、飲食油膩、久坐不動、長時間騎車與藥物作用，都會加劇症狀，平時加強保暖、控制飲食、運動，有助於保養泌尿系統。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
曹西平不收養乾兒子有原因？律師點破心碎真相 轟「這制度」太僵化！
「四哥」曹西平在29日猝逝後，吳姓乾兒子Jeremy悲痛指出，雖然彼此沒有法律認定的父子關係，但仍代為處理後事，這引發網友疑問，曹西平為何不乾脆收養兒子？律師指出，這其實是對民法的誤解，因為「收養是法律上的減法」，必須切斷與生父母的權利義務，實務上困難重重，更點出「真正的問題根本不在「為什麼不收養」，而是我們的繼承制度僵化，只承認『身分』，不承認『照顧』」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 851
喝咖啡、茶不算補水？營養師點破真相 你被騙很多年了
「喝咖啡、喝茶不算喝水」這句話，你一定也聽過，甚至曾經拿來提醒自己或身邊的人。但這個流傳多年的說法，其實早就該更新了。與其糾結杯子裡算不算水，更重要的是整體一天的水分是否足夠，以及你怎麼喝、喝多少。對此，營養師趙強分享對咖啡和茶的誤解，好好重新認識「補水」這件事。 人體的水分主 要來自3個途徑 1、水和其他飲料 (Water and Other Beverages)這是最主要的水分來源，約佔總攝取量的70-80% 。對於一般的久坐成年人來說，這部分大約提供1575 mL（約 7 杯）的水分 。咖啡也可以被視為水分的來源之一，雖然咖啡有輕微的利尿作用；大眾常有誤解，以為「因為咖啡因有利尿做作用而不該算為水分來源。 2、固體食物 (Food)來自食物中的水分約佔總攝取量的20-30% 。這部分大約提供675mL（約3杯）的水分 。 3、代謝過程 (Metabolic Processes)這是人體正常新陳代謝過程中產生的水分 。這部分大約提供300 mL（約1杯）的水分 。 趙強強調，如果仍有人認為「喝咖啡不算水分」，其實也不必太糾結，只要在喝咖啡後記得適度補充白開水即可。至於引用「某某專家常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 20
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 125
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 223
古巨基再當爸「老婆高齡57歲生下第二胎」 社群報喜超震撼
古巨基1日在社群平台報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）為他順利生下二寶，他的兒子Kuson變成哥哥，喜訊一傳出震驚香港演藝圈，繼52歲生下大兒子Kuson後，再以超高齡57歲生下第二胎。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 18
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 78
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 80
停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列
去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 100
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 4
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
專欄／史上最強陣容？ 經典賽中華隊旅外選手占一半且全員高層級
2025年即將告一段落，2026年全球棒壇的第一件大事將是3月5日開戰的世界棒球經典賽，中華隊已經選出35人大名單，預定...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 25
強烈冷氣團元旦襲！4縣市炸雨「暴跌探7℃凍4天」 下週這天恐首波寒流
中央氣象署針對4縣市發布豪雨、大雨特報，受到東北季風影響，今（1）日基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、宜蘭地區及臺北山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3