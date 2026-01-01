【專欄】最後的西進
一位東北到北京闖蕩的中國年輕人說，「在家鄉肉身無法安頓，來到異鄉靈魂無處安放」，這句話也形容30年前到中國闖蕩的台商，30年後，台商回到魂歸之處，卻還有不知死活的台商打死不退，把肉身和靈魂全部壓在異鄉。
90年代，中共進行改革開放，市場百花齊放，許信良喊出大膽西進，對中國民主化充滿信心，但是，李登輝的戒急用忍，才是先知，結局是李登輝替台灣保留大半的經濟動能，免於台灣被西進浪潮掏空。
如今，老共對台灣軍演武赫之下，廈門台商大會上，每位台商心知肚明，自己是中商，不是台商，台商在中國的優勢已經繁華落盡，如果還自認自己的故鄉在台灣，等於承認自己只是老共手上的肉票。
台商的退潮已經十年，十年前北京召開政協會的台商座談，人潮洶湧，如今隨著中國經濟情勢一片大壞，持續留守中國的台商，各個都有苦衷，台商與會意願不高，只有兩百人，看來確是零落，大咖台商早就脫產離開中國，小台商苦撐，這才是台商在中國現況。
前日，中共對台灣進行圍台軍演，全世界都認為這是充滿惡意的挑釁，很可能由演習轉真，唯有鄭麗文和最近西進的台商館長，高喊，解放軍圍台是在保護台灣，主席和小商人腦袋眼界居然相同，大異於正常人思考邏輯，怪不得連藍營支持者都快要昏倒。
台商在中國30幾年，從最早的沒法律，缺乏金融規範，人口紅利加持下，跟著紅色特權腳步走的台商，到處圈地，確實賺到幾桶金，利用洗錢銀樓，把錢弄到境外或台灣，但是，如今，還在談中國投資，肯定是最後一波台商了。
很多跡象顯示，過去台商重鎮的東莞，崑山，廠房搬空，勞工失業，產業鏈轉移快速，離開中國後，撤資到越南等地的越來越多，相反的，西進投資越來越少，證明中國已經不是發財寶地。
為了再一次，吸引台商投資，前一陣子，老共搞了一個「海南特區」封關秀，企圖舊案重炒，宣布特區進出口免稅，要把海南打造成另一個香港，可惜，連中國國企也不捧場，更不用說台商投資了，結果海南島案子又是一個爛尾樓。
台商退潮，能夠人財兩收的並不多，棄廠逃命更多，現在，卻有人故意挺進，西進前還搞出很多歌頌中共，痛罵台灣的大動作，為自己的商業鋪路，他忘了有多少中國民營企業家，不是人頭落地，就是進了牢房，老共絕不會讓你好過，鐵拳落下的時間更快更急，只是這些話，館長肯定聽不進。
這時候進中國想撈錢，不是走頭無路，最後一搏，不然就是通緝犯，跑路的地方，館長在台灣，不好好經商，天天搞政治，自稱深綠台獨，卻又擁抱藍白，一嘴三字經，最後企業走到爛尾樓，到中國變成最後重起爐灶的機會，但是，不先送出投名狀，不罵一罵台灣綠營，中共絕對容不下這款有前科罵過共匪的人，館長當然知道，台灣政治不會整人，但是，「中共國」不一樣，老共不高興起來，就有人會進監牢，中共黨高於一切，所有經濟，商業必須為政治服務，你就算賺飽人民幣又如何，搬得動嗎?
如今的「中共國」，早已經不是冒險家樂園，你用直播帶貨賣東西，歌頌中國物流世界第一，以為電商好賺，每賺一塊錢人民幣，被數位電腦看緊緊，數字遭到鎖定，看得到吃不到，等到退貨潮來臨，就是企業的死期，這場最後的西進，已經注定爛尾的命運，最終連安放靈魂的家鄉也回不去了。
