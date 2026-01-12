【專欄】有用的白痴



有用的白痴，這句話形容兩種人，第一種人確實心智缺憾，但是，靠著努力活出有用的人生，第二種人貌似聰明，卻經常被利用幹蠢事，老共利用國民黨人打倒國民黨政府，事後，老共稱呼這些人是[有用的白痴]，因為最早倒戈者，最早被清算。

如今，這句話用來稱呼替中共做大外宣的人，舔共無極限，甚至不拿錢，還自己倒貼，這種白癡另一個稱呼叫做[自乾五]，自己帶乾糧，歌頌中共，甚至在網路上寫一則[讚共文]可以領五毛，也自己放棄了，不拿錢的愛國者，寧肯吃自己攜帶的乾糧。

阿館哥突然拋棄捍衛中華民國，當起老共大外宣，到底是[有料]，還是[自乾五]，只有他自己知道。

舔共當然不犯法，在台灣屬於言論自由，在中國是入境必須，愛國屬於責任，甚至要為國家擔任情報員特務，但是，當你把舔共作工具，後面想的卻是利益，話語越來越出格，超越現實和事實，這種舔法遲早要翻車。

這種亂舔法，既沒有理由更無章法，例如；讚美中共建設快速，卻不知道；這種強拆民房的快速，背後是對人權，財產權的漠視，改革開放初期，我在上海淮海路住過，眼看老共一個月就把淮海高架路蓋好了，阻礙道路的民房一周拆完，工人24小時勞動，挑燈夜戰，這種情況在自由台灣根本不可能，單單是拆屋，就需要搞幾年，所以，讚美老共建設快速的背後，不能忘掉房屋遭到強拆人民抗爭的血淚，有很多人甚至忍氣吞聲，不敢抗爭。

客觀來說；兩種不同體制下的生活，無法類比，台灣也想蓋新屋，但是，都更手續太麻煩。

中台兩國唯一可比，就是生活消費能力是否提升，中國人口太多，有消費力中產以上和底層人民，差距太大，富者日日笙歌和窮者睡大街，完全是兩個世界，更無法擇一來論，可是，為了更快進入中國市場賺錢，阿館拋棄這些客觀事實的論述，媚共投名狀，支票也越開越大張，也越無理，離譜，例如把台灣稱為不民主不自由的獨裁國家，這一點連國中生都聽不下去，至少生活在中國的台商，也聽不下去，因為自由或民主是從表面就可以比較的。

阿共是如何統治中國，有無自由，大家肚子很清楚，真的有自由，阿館肯定會在中國亂噴三字經了。描述生活困難的中國人如同活在天堂，只有被欺騙的中國人知道真實情況，這種話說太多，當然替自己帶來負面形象。

但是不管如何，阿館這一路來的操作，總算引起中國金主眼光，順利進入中共網路世界直播帶貨，接受[斗內]的賽道，人民幣數不完，這件事不簡單，還必須有台灣這種自由條件，百無禁忌，當街[舔共罵台]，罵出一身貴氣，被冠上民族英雄，阿館當然知道；這張毀台投名狀遞出去，就是人生無法回頭的路，在中國或許有市場，卻必然毀掉台灣建立的信用。

沒想到，毀掉阿館的形象，就是台灣太自由隨興，阿館在中國嘴巴閉很緊，深怕說錯話，丟掉生意還好，最怕掉腦袋，回到台灣，以為在台灣甚麼話都可以說，竟然直播要砍下總統腦袋，就算是說錯話，也是威脅恐嚇，就算對象不是總統，也是觸犯刑法的恐嚇，這下子，阿館剩下兩個選擇，拋棄台灣變成真正中國人，不回台灣了，或者，低頭回台灣受審，面對台灣司法，證明自己還是台灣人。











