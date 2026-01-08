【專欄】林濁水有所不知



最近拜讀綠營台獨理論大師林濁水對總統民調不高的分析，任何民調都在40%上下徘徊，顯示沒有機構效應問題。其實，這個分析漏掉真正的背後原因，在老共認知作戰之下，台灣確實已經分裂成極端兩個族群，「反賴」和「挺賴」，所有議題從社會到政治，台灣人看法全面分岐，從國防預算卡關，就可以證明，老共認知作戰確實對台灣人腦袋認知造成影響。

過去，朝野政黨或許某些議題會出現衝突，爭論，但是對國防重要的認知相當一致，因為這是生死存亡關鍵，但是，長期的「疑美論」和「投降論」灌輸之下，對加強國防，認知出現變化，甚至認為老共不壞，這才是最危險的地方，老共當然知道，台灣買美國武器，重點不是買武器，而是買美國保險，能否如期交貨，屬於第二問題，老共更清楚，買美國武器，不可能準點交貨，但是，這一點會被擴大傳播，形成「疑美論」，用認知作戰讓台灣人絕望投降，才是老共真實目的。

過去，基於敵人企圖侵略台灣，朝野反共看法一樣，所以不會對國防過於杯葛，但是，現在情況不同了，國民黨或白黨，很顯然痛恨綠營，更勝於痛恨共產黨，這種認知改變，已經影響到總統的民意調查。

某些專家把賴總統支持度不高，歸咎大罷免失敗，其實，這種說法缺乏證據，大罷免不是綠營主導，只能說前面兩階段成功，後面階段不成功，總結一句，公民團體努力不足，加上老共認知作戰，街頭耳語出現效果，如今反省起來，在野黨如穿上鐵衣，在國會更加濫權，國家面臨停擺險境，正好坐實公民團體搞大罷免運動是對的。

客觀來說，賴總統任內表現並不差，延續小英的政策，修正幅度不大，各項指標也顯示台灣正在向上提升，國際外交空間擴大，經濟成長超越亞洲國家，甚至新加坡，國民所得超過日韓，雖然詐騙犯罪問題無法降低，這和司法對詐騙過於寬大有關，甚至共諜滲透案件，也長期被輕判，從這裡來看，司法確實需要更大改革。

中台關係是否緊張升溫，主控權不在台灣，老共只要多飛幾趟飛機，就可以讓緊張升溫，台灣只能兵來將擋。

說實在，台灣言論自由被濫用，甚至被老共利用為作戰武器，從媒體到網路，撒錢收買，紅色傳聲筒多於綠色，導致紅色認知作戰，滲透到台灣人日常，這才是重要因素，舉簡單的例子，藍白立委領錢不辦事，不審預算，已經造成國安問題，台灣全民受傷，但是，無腦支持者還是支持藍白，更深入分析，經常閱聽紅色媒體，不可能支持綠營，經常看偏綠或中立媒體，比較支持民進黨，更進一步分析，媒體網路的掌控，紅媒或網路的閱聽習慣，比起綠媒更多，更持久，簡單說，已經被非理性洗腦的人，短時間很難擺脫。

過去數十年，老共用謊言，假訊息，假歷史，資訊封鎖，聽從黨媒，這一套方法，洗腦中國人，管理中國，台灣雖然資訊開放，如果人民保持客觀，確實不容易被洗腦，問題是固定化的同溫層閱聽習慣，比較難改變，假訊息聽久就變成真的，這也可以解釋，為什麼2018年會出現韓流的因素，如今證據流出，那一年台灣社會確實遭到中共認知作戰操控。

認知作戰就是詐騙，台灣人容易被騙，也容易陷入認知作戰陷阱，基於這個道理，賴總統就算任內把股票拚到3萬點，國民所得僅次新加坡，對民調升高，其實幫助不大，尤其是現在，國會問政被藍白惡意亂搞，人民還是把罪名丟給綠營，腦袋清晰或覺醒的人才感嘆，大罷免大失敗的苦果，還是人民承擔。

我們無法知道，到底誰是老共收買潛伏在國會第五縱隊，但是，賴總統民調高低事小，台灣人若笨到拋棄台灣，才是頭等大事。







