【專欄】柯文哲與張文

這個聖誕節過得有點灰暗，因為發生在耶誕節前的國家亂象令人不安。首先是國民黨從黨主席對台灣的貶抑和極度傾中，到首都市長和一堆立委，拼命到中國朝聖勾結，還有一些立委繼續在國會擋預算、擋軍購、毀憲亂政，無所不用其極，好像不摧毀台灣不會善罷干休；其次是柯文哲的司法審判，有那麼多證據和證人都擺在他眼前，他不但不認罪，還口口聲聲誣衊賴清德獨裁干預司法。睜眼說瞎話，顛到黑白，把人民當三歲小孩，令人懷疑這是台灣教育出來的高等知識份子和醫生。這個人像混世魔王，把社會搞得昏天暗地。而在台北捷運發生的張文恐攻殺人事件，則給向來安居樂業的台灣社會抹上一道濃重的陰影。雖然殺人事件令人驚悚。然而，比起國民黨和民眾黨這兩年來對台灣的破壞和攻擊，可以說是小巫見大巫。

為什麼國民黨會明目張膽為虎作倀，一心一意傾中賣台？配合中共外部軍事威脅在國內搞破壞呼應，讓台灣陷入危急存亡的境地，對他們有什麼好處？難道投票給國民黨的台灣人是要他們來破壞台灣，讓共產黨侵略台灣的嗎？

為甚麼柯文哲敢睜眼說瞎話，顛倒是非黑白，把人們當傻瓜？為什麼還有小草毫無理性、毫無常識地相信他的話？令我們覺得不安的是，為什麼台灣社會有這樣的小草？物必自腐而後蟲生。台灣的國家和家庭，一定出了甚麼問題。我們的社會存在著腐敗的病灶，時不時就出現像張文、柯文哲和鄭麗文這種人。這是值得深思的問題。

台灣培養出很多醫生，也培養出很多工程師和企業經營人才，讓我們在中共的威脅下，得以生存發展。固然我們也有勇於對抗國民黨專制獨裁的政治運動者，我們卻也有被洗腦而支持國民黨的共犯結構。這些混亂都源自國民黨的壓迫和洗腦教育，而民進黨卻束手無策。期待有志於從政的台灣人，要認真增強自己的哲學和思想，讓人民可以對抗中共和國民黨、民眾黨的思想作戰。這是拯救台灣的根本之道。

聽說中國今年的聖誕節跟往年不同。在共產黨一聲令下，街頭完全看不到聖誕裝飾和氣氛，一片死寂。這一個反宗教、反基督的無神論國家，現在猶如鬼域。不知那些自認是中國人的國民黨立委們在走訪中國的旅程中，有沒有看到這個不同已往的聖誕節？

在台灣自由生活的我們，儘管因為這些亂象而感到不快，但是我們還是一個有愛有溫暖的社會，何苦去認同那個鬼地方為祖國！