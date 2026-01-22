【專欄】格陵蘭風暴震撼歐洲 歐盟加速脫美自主進程
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
2026年初，一場圍繞北極圈巨大島嶼格陵蘭的地緣政治風暴，險些引爆跨大西洋聯盟的全面決裂。隨著全球暖化導致冰層消融，北極航道的商業價值與地下蘊藏的豐富礦產資源日益顯現，格陵蘭成為大國博弈的焦點。川普（Donald Trump）政府為了建構名為「金穹」（Golden Dome）的次世代飛彈防禦系統，並掌握關鍵資源，一度展現出勢在必得的強硬姿態，甚至威脅對歐洲盟友發動關稅戰。儘管川普在1月21日的達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上與北約（NATO）達成初步框架協議，並宣佈取消原定對歐洲8國的懲罰性關稅，讓這場危機出現戲劇性的「大逆轉」，但這場驚魂記已讓歐洲深切體認到，將命脈寄託於美國的風險過高，必須加速推動戰略自主與供應鏈的多元化。
峰迴路轉：從關稅威脅到框架協議
川普對於格陵蘭的野心不僅是為了資源，更是為了其「讓美國再次偉大」的戰略拼圖。他主張建立跨領域的飛彈防禦網，必須掌握格陵蘭作為關鍵節點。為此，美方此前強硬施壓丹麥，甚至不排除軍事介入，並在1月17日宣佈將對在格陵蘭有軍事存在的丹麥、德國、法國、英國、荷蘭、芬蘭、瑞典及挪威等8國，自2月1日起加徵10%關稅，且威脅6月進一步調升至25%。這一最後通牒令歐洲經濟界大為震驚。
然而，局勢在1月21日出現轉機。川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，與北約秘書長呂特（Mark Rutte）進行了「建設性會談」。會後，川普在社群媒體「真實社群」（Truth Social）上宣佈，雙方已就格陵蘭及更廣泛的北極地區形成一項「未來協議框架」。
雖然細節尚未公佈，且「金穹」防禦系統的安排仍在磋商中，但川普明確表示不會動用武力，並正式撤回對歐洲8國的關稅威脅。這場外交大逆轉雖讓原本緊繃的美歐關係暫時獲得喘息，但過程中的驚濤駭浪已在雙方互信上留下了難以彌補的裂痕。
信任危機：美官員言論與歐洲的不安
儘管關稅危機暫時解除，但美國政府高層在過程中的激進言論，仍讓歐洲各國感到寒意。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在達沃斯的一場晚宴上，公開嚴厲批評歐洲經濟，導致在場的歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）憤而提前離席。這一插曲生動地反映了美歐之間深層的價值觀與利益衝突。此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在危機期間曾傲慢地要求歐洲「稍安勿躁」，等待川普的發落，這種單邊主義的態度讓歐洲領導人深感屈辱。
現實層面的阻礙也讓川普的格陵蘭夢難以完全實現。美國國內民調顯示，僅有8%的民眾支持軍事奪取格陵蘭；而在格陵蘭當地，高達85%的居民反對併入美國，擔心失去丹麥提供的完善健保與教育福利。
這些數據顯示，即便有了框架協議，格陵蘭問題的最終解決仍充滿變數。拉加德曾直言，川普政策的反覆無常本身就是巨大的「不確定性」，這種不確定性將持續抑制企業投資與民間消費，拖累本已疲弱的歐洲經濟。
中國大陸的低調與全球地緣新局
在這場美歐博弈中，中國大陸的態度顯得格外謹慎。面對川普藉口防範中俄而發起的格陵蘭爭端，大陸方面公開表示「無意與他國競爭影響力」，試圖降低在北極議題上的對抗色彩，避免成為川普轉移焦點的箭靶。
然而，美方將格陵蘭視為防堵中俄的戰略要塞，這一點並未改變。川普雖然在關稅上收手，但其強化北極軍事部署的意圖並未動搖，這意味著圍繞北極的地緣政治角力才剛剛開始。
歐盟戰略轉向：加速自主與供應鏈重組
經歷了這場「格陵蘭驚魂」，歐盟推動戰略自主的決心比以往任何時候都更加堅定。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在達沃斯的演說中強調，面對「世界的永久性變化」，歐洲必須在國防與產業競爭力上實現自立。歐洲領導人意識到，不能再將自身的安全與經濟繁榮，完全寄託於大西洋彼岸那個隨時可能變卦的盟友身上。
在具體行動上，歐盟正加速推動供應鏈的「去風險化」，避免對單一國家形成過度依賴。這不僅針對大陸與俄羅斯，也包括美國。歐盟近期已與印尼及南方共同市場（Mercosur）簽署自由貿易協定（FTA），並積極推進與印度的談判。
此外，歐洲將目光投向亞洲的民主夥伴，特別是日本。在2025年7月的日歐峰會上，雙方啟動「競爭力聯盟」，宣示在經濟安全、貿易及防衛產業深化合作。市場對此反應正面，歐洲防衛類股在經歷波動後重拾漲勢，反映出投資人對歐洲強化國防自主的長期趨勢抱持信心。
結語
格陵蘭風暴雖隨川普的一紙聲明而暫時平息，但它所暴露的跨大西洋裂痕已無法忽視。這場危機成為了歐洲地緣政治覺醒的催化劑，迫使歐盟在美中兩強對峙的夾縫中，加速走出一條獨立自主、多元結盟的道路。未來的歐洲，將不再是美國戰略佈局下的被動棋子，而是一個積極尋求自身定位與安全保障的獨立極權。
