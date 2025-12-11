【專欄】棄之如敝屣的奶蜜之鄉：一塊被拋擲在歷史與戰略縫隙中的土地



文／前中華民國駐索羅門群島技術團水利專家

前言：一塊被誤解、被放棄、被困住的土地

提到「加薩」，世人往往只看到空襲、火箭、廢墟與恐怖組織；卻鮮少停下腳步追問：

加薩到底是什麼地方？它的人從哪裡來？為何今天會變成中東最無解的焦點？

事實上，加薩居民有七成以上，是在1948年以色列建國時被驅逐出家園的巴勒斯坦人及其後代。這些人原本不是加薩人，是「被迫成為加薩人」。

而加薩，也不是天生的「動亂之地」，它曾生產柳橙、草莓，是名符其實的「奶與蜜之地」。然而封鎖、戰爭與政治結構，使它一步步走向無法逃出的困局。

若將視野拉長，加薩甚至曾在1970年代同時被 埃及與以色列「棄之如敝屣」。這正是理解今日加薩悲劇所不可缺漏的歷史縫隙。

一、加薩的真正面貌：人們被迫留下，而不是選擇留下

根據岡真理教授研究指出，加薩有約七成居民源自1948年遭暴力驅逐並逃入此地的巴勒斯坦難民。他們的祖輩來自雅法、拉姆拉、海法與內蓋夫農村，原本從事農業，生活富足完整。

然而，1948年戰事徹底改變命運：

村莊被清空、焚毀

居民被迫逃亡

數十萬人僅能在加薩沿海狹長地帶避難

於是原本人口僅8萬的加薩，在短時間內湧入超過20萬名難民。

後來數十年封鎖，使這塊本可自給自足的土地，被壓縮成依賴援助求生的困境。

二、被遺棄的「奶蜜之鄉」：埃及與以色列都不要加薩

1973年贖罪日戰爭後，以色列希望歸還加薩與西奈半島給埃及；但令人費解的是：

埃及主動拒收加薩。甚至連佔領七年的以色列，也不願保留。

今天回望，此舉其實涉及四個層次的結構性因素。

（一）加薩原本就不是埃及領土

1. 歷史定位

1948年戰後，加薩落入埃及軍事管轄，但埃及並未將其視為本國領土，而是以軍政府的方式代管、收容難民。

2. 法律地位

依國際法，加薩仍屬「巴勒斯坦託管地的一部分」。

因此，埃及在任何國際談判中都沒有義務、也沒有意願將加薩視為「應收回」之地。

（二）埃及的戰略盤算：不要人口炸彈，只要西奈半島

1. 西奈半島才是核心利益

西奈：

占埃及國土約六分之一

含石油、天然氣

是蘇伊士運河安全的戰略屏障

這些都遠比人口密集的加薩重要。

2. 迴避龐大難民包袱

加薩當時已擁有逾30萬難民，經濟貧困、土地稀少。若併入埃及，將造成巨大社會壓力。

3. 避免被指控「吞併巴勒斯坦土地」

埃及若接收加薩，反而會在阿拉伯世界落人口實，削弱其外交領導地位。

（三）以色列的算盤：不要人口壓力、不想長期軍管

1. 加薩是人口密度最高之地

當時約40萬人，今天已超過230萬。

對以色列而言，併入加薩等於永久吞下巨大的阿拉伯人口。

2. 軍事壓力沉重

以色列1967~1973年曾軍管加薩，衝突不斷，成本高昂。

3. 優先次序：西岸比加薩重要太多

猶太文明中心、宗教聖地與定居點都在西岸，而不是加薩。



三、最終結果：加薩被懸置在「無歸屬」、也無退路的縫隙中

西奈歸還埃及，加薩則留給未來的「巴勒斯坦自治」方案。

此舉讓：

埃及得以全身而退

以色列避免吞下人口炸彈

巴勒斯坦人被迫困在狹小土地、無處可逃

加薩於是成為一塊 沒有國家願意承擔、卻有兩國左右牽動的「懸置空間」。

2007年以後的封鎖更讓這片土地陷入惡性循環——

經濟、流動、出口、醫療、安全……全部全面崩解。

從曾經盛產柳橙與草莓的沃土，變成全球最密集的難民區之一。

結語

加薩的悲劇不是一天形成的，而是70多年結構性拋棄的累積

加薩不是貧困之地，而是一個被打碎後無法復原的社會。

它被誤解、被妖魔化，更被歷史與大國政治共同拋棄。

加薩人的困境不是「戰爭新聞」，而是：

被從家園驅逐的難民持續三代無法回家

被埃及與以色列共同拒收的土地

被封鎖18年以上的監禁空間

被國際政治永遠暫時化、永遠未解決的問題

理解加薩，就是理解其 被放棄的歷史。

而今天的加薩悲劇，也正是在這樣的歷史縫隙中，逐步被推向深淵。



