【專欄】權臣受制乃皇權舊劇重演 ——說說張又俠劉振立事件

田牧（德國）

2026年01月24日中共國防部宣布：中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查。

張又俠是中共軍中的二號人物，劉振立職位相當於毛鄧時代的總參謀長，可說是中共當代的權臣了，構成全軍作戰籌劃與指揮運轉的「中樞神經」部門。在傳統皇權體制下，看似權傾朝野的權臣，實則始終被皇權結構、制度與君主意志所牽制。在中國朝朝代代的漫長演進中，如唐朝的周興、來俊臣，明朝的張居正、魏忠賢，清朝的鰲拜、明珠、和珅等，權臣興，則權傾一時；敗，則禍及身家。

近日，中外媒體聚焦中共的「張又俠劉振立案」，眾說紛紜，諸如貪腐、政變、越權、洩密等等，如何認知、解讀與觀察此案？說說筆者的見解。

中央軍委的不同提法

從解放軍報刊載的《堅決打贏軍隊反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰總體戰》一文來看，毋庸置疑，貪腐問題是首要的：「懲治腐敗無禁區、全覆蓋、零容忍，涉及多少查多少、牽扯多深挖多深的鮮明態度；充分彰顯我們黨把反腐敗鬥爭進行到底的如磐意志；鄭重宣示不管是誰、不管職位多高，只要搞腐敗就決不姑息的堅定立場。」

針對張又俠、劉振立問題，使用了重詞「五個嚴重」：「嚴重辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重踐踏破壞軍委主席負責制，嚴重助長影響黨對軍隊絕對領導、危害黨執政根基的政治和腐敗問題，嚴重影響軍委班子形象威信，嚴重沖擊全軍官兵團結奮進的政治思想基礎，對軍隊政治建軍、政治生態和戰鬥力建設造成極大破壞，對黨、國家和軍隊造成極為惡劣影響。」其中以定性「政治團夥」、「越權犯上」、「兩面人」等尤為突出。

文章刻意表達了一層意思：「當前腐敗問題集中查處不是越反越腐，而是越挖越深。」舊案牽扯了新案，循案而索，牽連滋蔓。

貪腐舊案中帶出新案

根據解放軍報報導，張又俠涉貪腐案毫無懸念。

華爾街日報魏玲靈等撰文《張又俠被指控向美國泄露核機密》，文中指出：中國級別最高的將領張又俠因被指控向美國泄露中國核武器項目的信息，並在履行職務過程中收受賄賂，涉嫌「搞政治團夥」等而接受調查，其中包括通過受賄推動李尚福升任國防部長，牽扯到了顧軍、李尚福案子。案起於舊，禍及於今。

說張又俠泄露核機密，應該源於火箭軍一案。張又俠在2012-2017年間擔任中央裝備發展部部長，這是個貪腐重災區。不過憑借張又俠的級別與闊綽，犯得上為了收取美國的千萬美元小費而出賣情報嗎？

其實，有關張又俠貪腐傳言源自更早。香港《南華早報》專門報導國防議題的資深記者陳敏莉，早在2023年10月，赴大陸報導在北京舉行為期三天的安全研討會——「香山論壇」，自此人間消失。無疆界記者（RSF）對香港《南華早報》記者陳敏莉的失蹤深感擔憂。《南華早報》一名主管在回答共同社的詢問時，宣稱該記者「請事假」在北京「處理私事」，並以「隱私問題」為由，拒絕透露更多細節。現今有知情者披露，陳敏莉行前告知可靠人士，「此行是調查張又俠貪腐案」，知情者曾表示疑惑。筆者深信她的思維源頭，同樣是來自李尚福的腐敗舊案。據傳陳敏莉是被張又俠系統監禁，至今尚未有報導她被釋放。

近二十年的中共軍隊反腐中，曾有兩個系統被集中、系統性整肅：一是原解放軍總裝備部系統（2015年改組為中央軍委裝備發展部），二是火箭軍相關系統。

張又俠在2012年擔任解放軍總裝備部部長，2015年改組後任首任部長，2017年9月卸任。李尚福在2014年解放軍總裝備部任副部長，是張又俠的副手，改組後任副部長，2017年9月接替張又俠升任部長。

李尚福任國防部長期間，因涉火箭軍腐敗案，2023年8月被中央軍紀委停職立案審查。李尚福案發，並未牽扯老上級張又俠。

習近平寵臣張又俠

坊間曾傳言習近平與王岐山關系，習近平與韓正關系。2018年十九大時，王岐山已年滿70歲，當時有傳言王岐山會繼續留任，會擔任總理，結果連中央委員都不是，在十三屆全國人大會議上擔任國家副主席。韓正在第二十大時，年滿78歲，不再是中央委員了，在第十四屆全國人代會議上擔任國家副主席。

中共人事任命在結束終身制後，劃了一條「七上八下」底線成為慣例，即68歲及以上必須退休，67歲及以下可留任，這也是江澤民、胡錦濤執政時期的「既定方針」，適用於中央委員、政治局委員、常委等。王岐山、韓正正是被卡在了「七上八下」這條線上。

2022年10月16-22日，中共舉行第二十大，其時張又俠已年滿72歲。而張又俠完全是特例，72歲不僅繼續任中央委員，還進入中央政治局委員系列，甚至繼續擔任中央軍委副主席。

媒體扯出了他們父輩張宗遜與習仲勳的關系，稱兩人是軍區大院長大的玩伴。其實他們兩人自小相距相知甚遠。張又俠與習近平的關系，同是陜西人和官二代，父輩在1947-1949年曾是司令與政委的關系，這是主要的交接線。2012年習近平擔任中共總書記、中央軍委主席，張又俠同時踏進中央委員門檻，並進入中央軍委序列，自然成為習近平倚重的夥伴和親信。

2025年11月12日，張又俠在中央四中全會上發言，一再表達了對習近平的稱頌，肯定習近平的思想與理論，並表示「不折不扣落實黨中央、習主席的決策部署」，應該在這個時候張又俠已感覺到壓力山大、惶恐不安。

禍起蕭墻之內

中共二十大中央軍委七人班子

2022年二十大中共中央軍委班子出爐：主席習近平，副主席張又俠、何衛東，委員李尚福、劉振立、苗華、張升民，這份名單上的每一個人，顯然都是習近平的近臣和親信。

2023年火箭軍司令李玉超、周亞寧涉嫌腐敗案，同時前副司令吳國華突然去世（稱腦溢血病逝），火箭軍老上司張小陽（前軍委副主席張震之子）在家自縊。火箭軍案牽扯出前中央軍委裝備發展部部長李尚福（時任國防部長），被停職調查開除黨籍軍籍。

說張又俠「搞政治團夥」，那麽軍委名單中的李尚福、劉振立是張又俠的死黨，李尚福被清除，張又俠在軍委高層失去了政治平衡。而苗華在軍委中負責政治工作系統，被習近平視為培養對象，將在中共二十一大上接替張又俠擔任軍委副主席，何衛東是現任軍委副主席。「政治團夥」自然是自上而下，當軍隊最高層失勢，自然左右不了軍隊內部的忠誠、權力與政策行動等。結果，2024年出了苗華「政治不忠誠」案，苗華案又帶出一批習近平的嫡系將軍：前海軍政委袁華智上將、原武警部隊司令王春寧上將、原陸軍政委秦樹桐上將等紛紛落馬，均被開除黨籍軍籍。坊間盛傳「被張又俠拿下了」。另有傳言：「苗華案對習近平的打擊超過當年林彪案對毛澤東的打擊」。

苗華案，又牽出了軍委副主席何衛東案，有稱「何衛東、苗華等九人的腐敗問題是郭伯雄、徐才厚流毒的發酵變異」，「嚴重破壞了黨指揮槍原則和軍委主席負責制，嚴重損害部隊政治生態。」這其中是否因李尚福落馬的失衡，張又俠劉振立在人事上的報復行動，致使何衛東苗華等倒台受審？水深不語，人穩不言，像何衛東這些在權力頂峰上玩弄權謀者，李尚福案不牽連自己，自然是「看破，不說破」，直至被張又俠等扳倒。

何衛東在2025年3月被中央軍紀委停職立案審查後，情況就發生了變化。何衛東1972年入伍後，從偵查連戰士、班長幹起，6年後提幹就讀陸軍指揮學院，畢業後繼續任偵查參謀、偵查營教導員、偵查處副處長、處長等，偵查職業生涯長達二十余年。搞偵查專業的，察於微，查於隱，守於口。何衛東倒台後，自然不再沈默，立馬扯出了李尚福案的許多疑點，這些疑點是否直指張又俠？其時，劍指張又俠者，不僅是何衛東，還有被拘禁的香港媒體人陳敏莉，更有持續幾年的網上的傳言，張又俠的案發，應該是早晚的事。

如今宣稱張又俠「嚴重踐踏破壞軍委主席負責制」，比對2025年落馬的何衛東案用詞及定性更加嚴厲。

中共軍隊高層腐敗不可否認

李尚福(右二)2017年12月7日在克里姆林宫。(維基共享 - 俄羅斯總統府统網站)

自2023年火箭軍李玉超、周亞寧等腐敗案揭露，牽出一大批上將腐敗案，李尚福倒下，接著是苗華、袁華智、王春寧、秦樹桐、何衛東，最後又是張又俠、劉振立，這絕不是最後，還會有腐敗後來者。這些將軍有賣官買官，搞政治團夥，派別內鬥等，均圍繞著權和利角逐。這些問題其實不在於「某一代人的道德敗壞」，而是國家制度、權力結構與歷史遷延長期疊加的結果。當「槍桿子、人事權、資源分配權」集中在少數人手中，腐敗就不是偶然的，而是結構性的毒瘤。

民主國家依靠議會、反對黨、媒體、民間社團等，監督與制衡政府的治國理政，人事任免、經費使用、軍費采購、基建與土地等均公開化，在社會陽光下完成。

中國出現一大批腐敗將軍，主要是制度性惡果。中國的一黨專制，權力高度集中與封閉，社會制衡與監督幾乎為零。中共反腐打貪幾十年，從未得到過根本性的改變。總而言之，中國軍隊高層腐敗的根源，不在於「將軍特別壞」，而在於高度集權、低透明、強政治屬性、弱外部監督的結構長期並存；當這種結構穩定運行幾十年，腐敗就會從「問題」演化為「生態」。

「政變」說與現實相距甚遠

網上流傳著激情故事，張又俠劉振立發動了軍事政變。

中國歷代皇權政治中，統治者為防止軍隊政變，核心在於削弱將領兵權與強化中央集權。常見手段包括建立禁軍直接掌控京師、實行兵權分離（如兵符制）、派遣文官統兵（宋代尤甚）、輪換駐防，以及通過屠殺功臣消除潛在威脅（如明初朱元璋），確保軍隊「只知將，不知兵」或「只知有君，不知有將」。

中共幾乎沿襲了這套管理模式：建立禁軍直接掌控京師，兵權分離，輪換駐防等。中共設有中央警衛局（全稱中共中央辦公廳警衛局）與中央警衛團，前者是管理機構，後者是執行警衛任務的部隊。該機構負責黨和國家最高領導人的安全警衛，列入公安部序列（公安部九局），受中共中央辦公廳和中央軍委聯合參謀部雙重領導，屬於正軍級單位。但中央警衛局的局長因其職位的特殊性，基本上會高配中將軍銜，待遇則等於副省級），由中共中央辦公廳直接領導，其主要職責是保衛中華人民共和國黨和國家主要領導人和軍隊主要領導人的人身安全。現任中央辦公廳主任是中共常委、政治局委員蔡奇，也就是說，保衛中共黨和國家主要領導人和軍隊主要領導人的人身安全由蔡奇直接負責與指揮，毛澤東時期是由汪東興負責與指揮的。張又俠、李振立的警衛安全人員是蔡奇派遣的，他們自己的安全也完全掌控在習近平手里。

保衛中共黨和國家主要領導人和軍隊主要領導人的人身安全由蔡奇直接負責與指揮。

中共實行高度集中的軍權體制，兵權與指揮權分離，軍隊的重大調動和使用，須由中央軍委統一決策，並以中央軍委主席名義發布命令，即令出一處，責歸一人。指揮權也不等於調動權，戰區負責作戰指揮，無權自行調動跨區、跨建制部隊，軍事命令以主席名義發布。

中共建政76年餘，說到政變，一是1971年曾發生的林彪兒子林立果策劃的「五七一工程紀要」，謀劃暗殺毛澤東，但在京城是無法實施計劃的，林立果曾欲利用毛澤東下省視察的途中實施計劃，最終以失敗告終。當時林彪是中共二把手，是毛的接班人，其親信有總參謀長、中共政治局委員黃永勝，空軍司令、中共政治局委員吳法憲、海軍政委、副總參謀長、中央政治局委員李作鵬，副總參謀長、中央政治局委員邱會作。林彪出事後，這些親信、還有下屬將軍們同樣是倒下一大批。當年林彪的政治軍事實力遠遠超過今天的張又俠劉振立勢力。二是1976年的政變，是由中共初掌權者華國鋒與葉劍英、汪東興等合作實施的成功計劃，抓捕了中共中央常委、副主席王洪文，中共常委、國務院副總理張春橋，中共中央政治局委員、毛澤東夫人江青，中共中央政治局委員、負責中共文化宣傳工作姚文元，同樣自上而下倒下了一批將軍與地方大員。可見在京畿重鎮實行政變，只有掌控中央警衛局才能如願。

簡言之，在現行中共軍權體制下，部隊調動權高度集中於中央軍委，任何個人不得私自用兵。將帥有指揮之責，無用兵之權。軍令出一處，兵權不旁落，是制度的核心底線。權可授，兵不可私；位可高，令不可自出。

習近平政權是否失控

海外普遍同情與支持張又俠、劉振立，一直希望通過張又俠制約習近平，這個想法其實只是一廂情願，張又俠年長習近平三歲，從年齡上來說，早該下課了，卻一直沈浸於中共高層內的爭權奪利上。而期望張又俠制約習近平，結束獨裁統治，可能性是零。

面對自毀軍隊中樞高層，習近平是否會失控？

2025年5月28日，美國前駐中國大使伯恩斯接受媒體采訪，報導文章題目是「直到這刻我才看清，這就是威權的本質」。

美國前駐中國大使伯恩斯

伯恩斯說：「中國和美國曾經是朋友，現在卻是敵人。」站在敵人的對立面，由他來評論習近平是可信的。他是這麽說的：「跟習近平面對面十幾次，習近平是自毛澤東以來中國最強勢的領導人，他幾乎完全控制著黨、軍、國務院、政治局等中國權力機關，他對中國的未來有著遠大的願景。」

當聊到習近平對共產黨的掌握。勃恩斯說：「我發現習近平主席非常了解情況，而且我認為他對權力工具、解放軍、財政部和人民銀行的控制程度比任何你熟悉的中國領導人都要高。」

習近平現在是「我獨自強大」的領導狀態。他說：「習近平不是笨蛋，不是我們嘲笑的小學畢業不懂管理，回答記者問題要看小本本的那種傻大寶。不，習近平很清楚自己在幹嘛。」

據傳習近平與張又俠的爭議點：一是在武統台灣問題上存在分歧，張又俠曾公開表示軍方在2027年前難以具備武力攻台能力，可能導致兩人關系緊張。張又俠的垮台，無疑在台灣問題上少了一個踩剎車者。二是張又俠建議習近平不要繼續在軍隊高層抓腐敗了，國際國內影響都不好，動搖了解放軍在人民中的形象。據傳這個建議是在抓捕了何衛東、苗華等九上將之後。客觀來說，權臣之興，非其能也；其亡，非其罪也。

皇權統治之術：群臣相軋以固其上

張又俠、劉振立案爆發，引起整個世界震驚，中共軍方中樞核心層僅剩習近平和張升民兩人，有人憂慮，有人歡呼。

中國皇權專制統治下，其統治之術：便是群臣相軋，以固其上。在高度集權體制中，穩定並非來自信任，而來自相互制約。制造與維持內部矛盾，是皇權實現長期穩定統治的重要手段之一。

比如滿清的康熙有意識地利用滿、漢大臣之間的身份差異與政治不信任，形成長期、制度化的相互監督與制約，從而穩固皇權。

康熙的高明之處在於：權在崗位，不在族群，但族群差異永遠存在，不靠皇帝天天盯，而讓滿漢大臣之間互相盯。皇帝防範的就是結黨營私，防止地方官坐大，防止文官集團形成整體政治意志。表面上是大臣之間的防範與內鬥，實質是：皇帝縱容權臣對立，防止任何一人形成「穩定首輔地位」。

中共毛澤東執政時期有個政治專用名詞叫「摻沙子」，這是毛的權力運作方式，在黨內、軍內通過引入異質力量，打散既有權力結構、防止一方坐大。實際上就是歷史上皇權統治的升級版，以制造結構性互相制約的手段，使統治者直控百官，群臣無法合力，這就是駕馭百官的人事技巧。

伯恩斯的評價一語道破：「習近平是自毛澤東以來中國最強勢的領導人……。」習近平幾乎繼承了毛澤東衣缽。

中央軍委與現代戰爭

中共二十大的軍委七人班子中，自張又俠、劉振立落馬，現僅剩習近平和張升民兩人，在世人眼里中共軍隊高層已被消弱，似乎會出現系統運作的混亂。

中國與民主國家區別在於，中共是最高政治組織，軍隊被定義為黨的武裝力量，即黨指揮槍，源於毛澤東提出的「槍桿子里面出政權」。中共統領與負責高於行政體系的軍事最高中樞。中央軍委的核心作用，不是提升作戰效率，其首要功能，不是打仗，而是確保「槍桿子歸誰」，是軍隊權力的總閥門。這正是中共軍隊區別於其他國家軍隊的制度核心。中央軍委的定位是：決定戰略方向，決定戰爭準備標準，決定資源與優先級別。

現代戰爭節奏極快、信息密度極高，傳統層級森嚴、逐級請示的指揮體系，已無法匹配「秒級決策」的戰場現實。因此，指揮系統必然從金字塔式結構，轉向更扁平、更直接的網絡化體系。現代戰爭中的指揮優勢，不再來自「誰級別高」，而來自如何能最快形成共識、最短路徑下達意圖、最接近戰場作出判斷。

戰爭形態的更替，本質上是在「去英雄化」。當戰爭從冷兵器的個人勇武，轉向工業化的火力對抗，再進入信息化、智能化的體系作戰，決定勝負的因素不斷從「人」轉移到「系統」。英雄並未消失，但英雄不再是戰爭的核心變量。

比如：法國「一戰」時期的菲利普•貝當元帥是英雄，但他的成功經驗，在「二戰」戰爭形態徹底改變時，已不再適用。面對德國的閃電戰、機動裝甲、空地協同與指揮高度靈活等，貝當沒有怯懦，遺憾的是他的思維與經驗「陳舊過時」了。最終被徹底擊敗，從「英雄墮落為叛徒」，「二戰」結束他因叛國被判處死刑，後改為終身監禁。

在傳統戰爭中，英雄往往意味著個體的膽識、技巧與犧牲；而在現代戰爭中，算法、情報、後勤、協同比個人英勇更重要。一個士兵再勇敢，也難以對抗無人機群、遠程精確打擊或體系化壓制。於是，英雄敘事被壓縮進宣傳與記憶，而非真實戰場的決定性環節。

張又俠、劉振立在中越戰場上的那些戰場指揮經驗，擺在現代戰爭面前還有作用嗎？

現代戰爭已不再局限於山野叢林的線性對抗，而是演變為海、空、天、電、網一體化的體系對抗，信息與數據取代個人經驗，數據鏈與系統協同取代單一作戰行動。當戰爭變成體系對抗時，任何脫離系統的個人經驗，都不再具有決定意義，單個英雄的價值迅速下降，系統的可靠性成為決定性因素。

結語：憲政民主是中國的未來

整個世界處在時代動蕩與變革之中，中國同樣處在時代浪潮的風口浪尖中，從中共軍方高層的何衛東、苗華、張又俠、劉振立等中共群臣亂鬥案例審視，中國人民應該更加清醒與悟覺，憲政民主制度始終是取代中國獨裁統治、一黨統治的最佳方案，換言之是文明制度的改造與升級，應與當今國際的現代文明接軌，要落實與體現在民主人權與憲政制度上。

瞻望前程、放眼未來，創建與建立憲政民主中國，應該是每一個中國人的使命與責任。