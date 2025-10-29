【專欄】歐亞新秩序震盪：美國為何迫切需串聯大西洋與太平洋戰略
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
隨著全球權力重心持續轉移，歐亞大陸的地緣政治格局正經歷深刻變化。近年來，歐洲與亞洲之間的連結愈加緊密，呈現出「歐亞新秩序」的潛在樣貌。美國若仍將其大西洋與太平洋戰略割裂看待，可能錯失因應歐亞聯動所帶來的重大挑戰與機會。本文將探討歐亞新秩序的成形背景、美國為何必須串聯兩洋戰略，以及應採取的實際策略與面臨的風險。
歐亞新秩序的成形
冷戰結束後，歐洲與亞洲長期被視為兩個獨立戰略區域。然而，這一界線正在迅速消融。隨著全球化進程與能源、交通、科技的跨區發展，歐亞之間的互聯性日益加深。俄羅斯與中國大陸的合作正是最具代表性的例證。兩者在能源、軍事及外交領域相互支援，並與北韓、伊朗等國形成策略聯結，逐漸塑造出一個橫跨歐亞的權力網絡。這種合作不僅挑戰美國主導的國際秩序，也讓歐亞成為新的戰略中心。
與此同時，美國傳統的盟友體系出現鬆動。美國在冷戰期間建立的跨大西洋與太平洋同盟，長期支撐其全球主導地位。然而近年來，美國政策傾向「區域化」，分別以歐洲與印太為戰略焦點，缺乏整體連動規劃。這使盟友之間的協調變得有限，歐洲與亞洲可能分別尋求新的戰略平衡，甚至建立獨立於美國的合作機制。若美國無法重新整合兩翼的戰略結構，將面臨被排除於歐亞新秩序之外的風險。
此外，對手陣營正加速整合。俄羅斯與中國大陸透過「灰色地帶」作戰手法，逐步削弱美國與其盟友的信任與凝聚力。這些手法包括資訊戰、能源威脅、軍事演習與經濟施壓，目的在於擴張影響力、挑戰現有秩序。面對這種跨區域協作的戰略模式，美國若仍以分區方式應對，顯然難以形成有效制衡。
串聯兩洋戰略的必要性
美國若欲維持其全球領導地位，必須打通大西洋與太平洋兩個戰略軸線。首先，從整體利益來看，這種整合能避免資源重複與戰略分散。若將歐洲與亞洲視為一體，美國便能更靈活地配置軍事與經濟資源，在歐亞之間形成協同效應。例如，北約在歐洲的軍事技術可與印太盟友共享，美國防務體系亦能在全球範圍內提升運作效率。
其次，跨區域挑戰的性質決定了美國必須採取聯動戰略。供應鏈安全、能源運輸、資訊科技控制權與軍備競爭等議題，皆已超越單一地理區域。當俄羅斯與中國大陸在歐亞聯動帶上協作，透過經濟與軍事手段擴大影響，美國若未能打通兩洋縱深，便無法全面應對。
更重要的是，美國需透過兩洋串聯來強化盟友合作。歐洲盟友與亞洲夥伴各有專長，但若彼此缺乏橫向聯繫，整體力量將受限。美國可作為橋樑，推動跨區域政策協調，使北約成員與印太國家共享情報、技術與政策目標。這不僅能增強集體防禦，也可防止盟友之間出現戰略競合。
實際操作與戰略調整
要實現兩洋聯動，美國必須在軍事、經濟與外交三方面同步推進。軍事層面上，美國應加強北約與印太聯盟之間的合作，使其形成跨大洋的防禦體系。例如可設立歐亞聯合軍事演訓機制，讓不同區域盟友在共同框架下運作，確保危機發生時能迅速協同。
經濟層面上，美國應推動跨區域供應鏈重組。當前的全球供應體系過於依賴單一市場，特別是中國大陸的製造業。美國可鼓勵歐洲與亞洲盟友之間建立互補產業鏈，如半導體與能源技術合作，減少對特定地區的依賴，提升整體韌性。
在外交與科技層面，美國需運用其制度與創新優勢，重塑盟友信任。科技合作將是未來競爭的關鍵。美國可透過人工智慧、量子計算與網路安全等領域的聯合研發，將歐洲與亞洲的科技力量整合起來，形成「民主科技陣線」。此外，美國應擔任協調者角色，讓盟友在共同價值下形成一致立場，避免內部分歧削弱集體戰略。
灰色地帶作戰的威脅同樣不容忽視。中國大陸與俄羅斯已在歐洲與亞洲同時展開資訊滲透與政治影響行動。美國應建立跨歐亞的快速協調機制，整合情報分享與網路防禦，避免因分區反應而被對手分化。這將需要更靈活的外交與安全架構，甚至可能推動跨大洋制裁協調機制，以確保回應一致且具威懾力。
潛在挑戰與結構性風險
雖然兩洋聯動具有戰略必要性，但執行上存在多重挑戰。首先是資源與戰略疲憊問題。美國必須同時維持歐洲與印太地區的軍事存在，成本龐大且長期化，可能導致國內政治壓力上升。若無法確保穩定資源支持，整體戰略將難以持續。
其次，盟友意願不一致。歐洲國家多關注俄烏戰爭與能源供應，而亞洲國家則著重於應對中國大陸崛起。兩者的優先次序與威脅認知差異，使得政策整合難度極高。美國需在不同區域之間扮演調解角色，尋求共通利益以維持戰略連貫性。
再者，對手的反應速度亦構成風險。若美國推行歐亞聯動戰略，俄羅斯與中國大陸可能更緊密結合，形成新的聯合抗衡架構。此外，美國若在執行過程中出現策略失誤，可能適得其反，促使中俄陣營鞏固其歐亞影響力。美國因此必須保持靈活性，避免陷入過度對抗或資源分散的陷阱。
結語
整體而言，歐亞新秩序正逐漸浮現。歐洲與亞洲不再是分離的戰略劇場，而是相互連動、彼此影響的權力場域。美國若繼續以區域化方式處理其全球戰略，不僅將削弱自身影響力，也可能在歐亞權力重組中被邊緣化。唯有打通大西洋與太平洋的戰略縱深，整合盟友與資源，才能確保美國在未來全球秩序中的主導地位。這不僅是地緣政治的選項，更是維繫國際穩定與制度性權威的必要條件。對美國而言，兩洋不應再被視為兩個世界，而應是一個統一的戰略前線。
其他人也在看
華府風向轉變？林佳龍曝特定智庫「背後財團插手」：想引導美國對台政策
美國《時代（TIME）》雜誌日前刊出一篇以〈美國必須慎防台灣魯莽的領導人（The U.S. Must Beware of Taiwan's Reckless Leader）〉為題的專文，由於外交部發布回應新聞稿一度指稱該文為「報導」，導致我國家通訊社《中央社》刊登後，意外掀起波瀾。不過，外交部長林佳龍今（30）日指出，觀察到有一股力量想要引導甚至影響美國輿論......風傳媒 ・ 12 小時前
智庫接連示警 看懂華府風向
近期，《時代》雜誌刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦所撰，標題為〈美國必須警惕台灣魯莽的領導人〉的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束。5月以來，類似的呼籲與提醒，數度出現在若干具影響力的期刊、智庫報告或學者口中，背後意義或許是該讓我方思考、警惕。中時新聞網 ・ 1 天前
影／與川普對談 習近平：美中繁榮互不衝突
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平的會對面會晤，台灣時間30日上午10點左右，已在韓國釜山正式展開，2人當著全球媒體的面握手，各自發表開場白後便切斷直播，接著展開美中閉門會議。...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
新加坡的入海口哲學
10月中，頗有「哲人王」風采的新加坡總統尚達曼在IMF年會座談時，發表一段以生態系眼光比喻世局的雋語。他說，當美國不再如戰後數十年那樣，為開放市場和合作型的全球秩序挺身而出時，由單一強國主導，美國自願墊付先期成本，以成就美國長遠經濟、金融和軟實力利益「啟蒙式的自利」已成明日黃花。中時新聞網 ・ 1 天前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民進黨近期陸續拍板2026縣市長人選，其中高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩，將面臨「4搶1」提名大戰。正國會掌門人、外交部長林佳龍昨（29）日震撼表態，力挺同派系林岱樺，並為其宣傳造勢晚會，引發討論。對此，高雄市長陳其邁今（30）日回應，尊重初選機制，也尊重選對會布局與協調。林佳龍昨晚突然於臉書發文，表態支持林岱樺，並誇讚其「深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取」，獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。因此，他邀請市民站出來為高雄加油，更幫忙宣傳林岱樺將於岡山舉行的造勢晚會。對此，陳其邁表示，尊重黨內民主制度，且幾位候選人表現很有風度，最近都提出非常好的政策。他也強調，幾位立委過去在立法院是好同事，皆認真爭取並支持高雄預算。陳其邁認為，初選過程當中，隨著選舉節奏難免有快、有慢，也有不同布局，中央選對會則會負責協調相關事項。因此他尊重初選機制，也尊重選對會的布局跟協調。原文出處：快新聞／支持林岱樺選高雄市長！林佳龍力挺「不貪不取」 陳其邁發聲了 更多民視新聞報導挺林岱樺參選高市長惹議 林佳龍：盼給她空間好好向支持者說明中國、北韓慘了？川普批准南韓造核動力潛艇 總統李在明談判成功行政院出手修法！故意殺人、兒虐致死判處無期或逾10年 不得假釋民視影音 ・ 14 小時前
鄭麗文中共附體 國民黨執政迷瘴
顏純鈎／香港作家，本文經授權，轉載自作者臉書鏡報 ・ 22 小時前
習近平抵韓釜山 川普會登場
[NOWnews今日新聞]中國國家主席習近平於10月30日上午抵達韓國釜山，準備與美國總統川普展開睽違六年的「川習會」。這場在亞太經合會（APEC）期間舉行的重要雙邊會談，象徵美中關係在緊張與對抗之間...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 11 小時前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
外交部組團赴瓜地馬拉貝里斯考察 擬推旅展方案
（中央社記者楊堯茹台北30日電）外交部邀集12家旅遊業者組觀光踩線團，赴瓜地馬拉、貝里斯考察，與當地旅遊業者互動交流，拓展海外合作商機，外交部規劃在11月舉行的台北國際旅展與旅行業者合作推出邦交國旅遊及促銷方案。中央社 ・ 15 小時前
網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀
政治中心／綜合報導國民黨立委陳雪生在立法院質詢時，要求觀光署開放馬祖高登島觀光，卻語出驚人，稱20幾個兵在上面，日子一久變同性戀都有可能，一番言論網路炸鍋，痛批到底有沒有上性平課，退役軍官于北辰質疑根本歧視應該道歉，也質疑高登島是台灣北疆大門，距離中國不到10公里，開放觀光豈不是門戶大開。立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「20、30個人守那個島，有什麼意義咧，讓觀光客也上去嘛、上島嘛。」國民黨立委陳雪生交委會質詢時，要觀光署幫忙一下，去和國防部溝通，開放馬祖高登島觀光，下一秒卻語出驚人！立委（國）陳雪生vs.觀光署長陳玉秀：「高登島上只有20幾人，上面的兵非常寂寞，日子一久了，同性戀都有可能。」國民黨立委陳雪生喊話開放高登島觀光，卻語出驚人稱面的兵非常寂寞日子一久了、同性戀都有可能。（圖／民視新聞）一番言論讓觀光署長陳玉秀不禁仰頭苦笑，影片網路流傳，網友罵翻了，批陳雪生性平課到底有沒有上啊？講這什麼沙文主義言論、國會殿堂可以拿性傾向開玩笑嗎？桃園市議員（無）于北辰：「我覺得這都是對不同文化，不同性向的一種侮辱，這更是歧視，孤單當然孤單 辛苦當然辛苦，是一份責任、是一份榮譽，如果用這個理由來開放高登島的觀光，難道開放觀光客上去，阿兵哥就可以軍紀解放了嗎？陳雪生委員必須要對這個事情跟國軍官兵來道歉。」況且高登島堪稱前線中的前線，國軍壓力難以想見，像是96台海危機高登島就是重要據點，還有電視劇拍攝還原時空背景。戲劇"國際橋牌社2"片段：「高登守不好，北竿就完了你知道嗎？混！」看看高登島地理位置，是馬祖列島北竿島的離島，面積只有1.84平方公里，面積小，現在駐守兵力僅剩一連，但距離中國黃岐半島只有9.25公里，具重要戰略意義。陳雪生要高登島開放觀光，桃園市議員于北辰質疑把軍事價值降低可能導致國門大開。（圖／民視新聞）桃園市議員（無）于北辰：「我遇到的各種狀況，它是立刻要動員編使的，那黃岐島上面有非常多的中共軍事的雷達跟精密的設施，那如果你將高登島全部的軍事價值把它給壓到最低，變成觀光價值，那麼是不是我們中華民國國之北疆的大門就整個都開啟了。」高登島開不開放觀光有待討論，只是陳雪生拿駐守國軍不當舉例，沒人聽得下去。原文出處：網友炸鍋！陳雪生喊高登島開放觀光 稱日子久官兵可能變同性戀 更多民視新聞報導川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」黃國昌喊不排斥見習近平邀吃雞排 梁文傑「這一句」酸度爆表民視影音 ・ 10 小時前
國民黨進入雙核心女力時代嗎？
鄭麗文當選國民黨主席後，黨內政治發展，進入「雙女力時代」或雙核心時代嗎？這個問題頗為尖銳及敏感，然這涉及國民黨是否能在2026年持續贏得地方選舉及2028年攻克中央執政權。鄭麗文脫穎而出，戰勝國民黨前副主席、前臺北市長郝龍斌及立委羅智強等五位男性候選人；並成為首位由民進黨轉入國民黨後，再登上黨魁的女性政治人物。鄭能否像民進黨的前總統蔡英文，也是民進黨前主席一樣由藍轉綠後，帶領民進黨贏下三屆總統大選？已引起許多政治觀察家廣泛型討論。奔騰思潮 ・ 1 天前
駁陸「和平統一更好」 賴總統首度回應「反對推進統一」
中共中央政治局常委王滬寧日前表示，大陸將堅持「和平統一」，並明確列舉「和平統一」的七個「更好」。賴清德總統昨主持將官晉任...聯合新聞網 ・ 22 小時前
外長林佳龍挺林岱樺「不貪不取」 支持者炸鍋：別鬧了｜#鏡新聞
身兼民進黨正國會掌門人的外交部長林佳龍，昨晚(29日)突然在臉書表態，力挺派系立委林岱樺選高雄市長，還強調林岱樺「不貪不取」；綠營支持者傻眼紛紛高喊「要確定欸」、「別鬧了」。對此，林佳龍今天(30日)再喊話，社會應給林岱樺空間說明。但另一名參選人邱議瑩開嗆，從政者得把派系放在最後，引來林岱樺回擊「別傷害我朋友」。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
中國「長臂管轄」進逼！ 沈伯洋示警︰恐擴大威脅一般民眾
中國片面宣稱對我國民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，沈伯洋今（30）日在立法院外交及國防委員會質詢時表示，這雖是「涉己事件」，但他更擔憂中國的長臂管轄逐步擴大，未來恐如灰色地帶襲擾步步進逼「及於一般人民」。他指出，中方從懲戒名單擴及家人、商業往來對象，現在進到立案偵查，「再來就是通緝、缺席審判」，若不提自由時報 ・ 15 小時前
中午來開匯／朱立倫率211黨工總辭 戴錫欽：非架空鄭麗文、給最大人事空間
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 準國民黨主席鄭麗文即將上任，現任黨主席朱立倫宣布率211人總辭，藍營權力佈局引發外界關注。台北市議長戴錫欽今（29）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他認同朱立倫的作法，這並非要「架空」鄭麗文，而是基於制度運作原則，應給予新任黨主席充分的人事授權與發揮空間。 戴錫欽...匯流新聞網 ・ 1 天前
華府風向已變 政府該如何調整兩岸政策
近期，《時代》(TIME)雜誌在官網刊登由美國保守派智庫學者高德斯坦(Lyle Goldstein)所撰，標題為《美國必須警惕臺灣魯莽的領導人》(The U.S. Must Beware of Taiwan’s Reckless Leader) 的專文，批評賴清德總統的演說刺激中共，呼籲美國政府應適時出手約束賴總統，使外交部罕見地於連假期間，發出新聞稿予以駁斥。奔騰思潮 ・ 22 小時前