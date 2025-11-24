【專欄】歐盟抗戰狼 日相護台海 中國國民黨卻背刺台灣 / 歷史教訓 台灣的隱憂在內部



文/朱孟庠 (李登輝基金會前副秘書長)

日相護台，馬英九前總統反搶當中共馬前卒，和中共立場一致，批「日本躁進，兩岸問題不能假手外國」，前總統竟自證和敵人是一國，一心想當中國人，不準民主國家來協防，但這黨的背骨仔可不只馬一人，紅統化的黨甘做是中共豢養的犬。

日相高市早苗出席G20

「『中國』的國民黨」背刺台灣 阻撓台灣加入IPAC

對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，縮寫為IPAC）是由四十三個國家及歐盟的議會，超過二九0名跨黨派國會議員組成的國際組織，目的在制止對中華人民共和國崛起下，所產生各種負面的問題。

對飽受中共最大威脅的台灣，竟然缺席了十年，十年前民進黨國會議員就想參與該組織，但當時規定要最大在野黨及執政黨都同意參與，才能進入IPAC，中國國民黨媚中，自然拒絕，直到去年規定改了，民眾黨願意參與，台灣才進入IPAC，吃喝台灣，卻背離台灣國家利益。近日鄭麗文主席祭拜共諜吳石，背骨鄭祭拜背骨吳， 中國的國民黨的存在，憂心！台灣民主的脆弱性。



跨越歷史的一刻 「『中國』的國民黨」見不得台灣好

廣告 廣告



蕭副總統能受邀在IPAC歐洲國會議員前演說，是一大跨越，國民黨竟跟著中共立場一致，羞辱、嘲諷，藍、白政客、媒體大肆評擊，更有散佈謠言八十億美元買個演講，沒有達到麼實質的成果。KMT永遠都是看中國的臉色做事，這黨已是「『中國』的國民黨」，背刺台灣，就是「背骨仔」。



沒有實質成果？比利時承受極大的壓力，境內各機場上空、港口均有無人機攻擊，目的是讓蕭副總統的飛機無法降落，但比利時沒有妥協，尋求德、法的協助，更強調未來強化空中安全。一直以來中國是多麼蠻橫地封鎖台灣？KMT不知？當台灣領航人能走上國際舞台，就證明中國影響力已經式微，這難道不是外交大進展？別忘了，日相高市清楚表明：台灣有事，不排除自衛隊護台。民主國家已無懼戰狼，令台灣人憂心的反而是國內親中勢力的勾結。



當民主國家與台灣站在一起 國民黨卻與敵人站同一陣線

連過去親中的菲律賓，近年都逐漸認知到其國安已經和台灣的安全緊密連結在一起，因此菲國正低調但積極地與台灣進行更多方面的接觸。

民主國家聯合抗中，願與台灣命運相契共聯時；反觀同在台灣島上的「『中國』的國民黨」，就是不認為它的生存和台灣的命運是一體的，然這種敵、我不分的政黨，卻仍有不少選票，悲！台灣民主的脆弱性！



吳石背骨通敵的歷史教訓 紅統政黨還能存在是台灣的隱憂

KMT已經是連演都不演了，主席鄭麗文白色恐怖秋祭，呼應了中共政協主席王滬寧之令，要舉國學習「吳石精神」，中國正重新上演《沉默的榮耀》，紀念吳石，此刻鄭主席立即呼應，祭拜在國共內戰關鍵戰役「徐蚌會戰」中將機密送給中共的叛徒吳石。



新聞採通中出現降共的「吳石烈士」、「堅持紅色信仰」的字句，已是公然紅統化。吳石吃中華民國軍糧，害死中華民國國軍數十萬人，被蔣介石槍斃，現在將叛徒、背骨仔當「烈士」來祭拜，那被共產黨殺死的國民黨軍人，算什麼？

歷史殷鑑不遠，當這黨已經紅統化，危害台灣國安，卻還能在台灣生存，真是民主之恥；在日本、韓國，這樣通敵的政黨還能存在？像鄭這種無恥政客，早就該切腹了，還想在政壇翻雲覆雨？台灣民主保衛戰，需要全國人民一條心，背骨仔應該被懲戒、淘汰。





