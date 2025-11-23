【專欄】正確而簡單的理財哲學



文/王至劭(台聯政策顧問、台灣教授協會會員)

做生意、做事業有時候確實要貸款，但能還掉的時候要儘快還掉。

有一些中國來的視頻一直告訴大家，傻瓜、笨蛋、凡夫俗子才會把錢放銀行，企業家、有錢人都是拼命跟銀行借錢，這種說法對的成分不到百分之二十。手中一直握有充分的現金，不是借貸來的現金，這才是求生、求快樂之道。

當你有賺一些錢時，應該趕快把所有的債務都清償掉，而不是讓債務越滾越大，尤其是利息高的部分，只是急著拿你的錢再去做新的投資，似乎錢很多、事業很大，那只是假象。這個世界只有借貸龐大而破產的富人，沒有無借貸而破產的窮人，沒有借貸一身輕的人生才真正輕鬆、光亮、實在，債務是毒藥。

來談一下我看到的老王，真實例子。老王一生劍及履及、說做就做，一直希望立竿見影，永遠非常匆忙、急躁，這樣的個性偶而是好的，但大部分狀況是很糟糕的。

投資最主要是複利的概念，複利是需要時間的，需要有耐心、要慢，不可能一蹴可幾。老王早期很貧窮，因他失業七年且不斷創業、不斷失敗，負債累累。後半期賣了他爸爸的田產得到很多錢後，又說自己「白手起家，創業有成。」催眠自己似乎真的賺很多錢。

二00一年，老王家的不動產總共大約有四億，大約60%是他父親留下來的，40%是他們夫妻賺錢去買來的地產或者他們蓋的房子(後來成為建商)。他們把所有房地產全部拿去貸款，貸到兩億八千多萬，利息大約10%，他們貸款是在一九九一年開始的，為了選舉，接著他們夫婦就一路貸過來，從來都是只還利息不還本金，維持家業龐大、金錢很多的假象。

往後十年期間給銀行拿去的利息大約是一億七千萬，兩億八千萬減掉一億七千萬，相當於花用了一億一千萬。二00二年年初所有房地產遭到法拍。

告訴老王夫婦土地、房子不要拿去貸款，「你們想花錢的時候就土地一塊一塊賣、房子一棟一棟賣，賣掉了再去花那些錢。」他們不聽。市價四億的房地產就這樣完全沒有了，前後卻只花用到一億一千萬。

就銀行的角度來看，市價四億的房地產他們當然可以法拍等等賣到四億，又事先收走一億七千萬的利息，所以他們的獲利是五億七千萬，扣掉給老王夫婦的兩億八千多萬，銀行還賺了接近三億，這就是銀行的生財之道。

我們是不可能玩得過銀行的，許多投資者自己以爲自己很聰明，可以玩得過銀行或是其他金融專業人士，其實他們很傻，這不是投資，是投機，不用數學期望值算算，是自找死路。

要靠借貸來彰顯自己事業的偉大，一開始就失敗了，要去借貸維持成功，那算什麼成功？最後會怎樣不知道嗎？我們寧願錯過機會，也絕不去大量借貸最後求得災難。老王一生追求冒險、刺激，腦內多分泌多巴胺，最後當然一無所有。

我們看個普通人例子，他如果買超過自己能力的房子、車子，接著就要拼命去償還貸款，那不是自找麻煩是什麼？

遠古時候，打個比方，十萬年前，原始人在草原上碰到獅子要快跑，有果實要快摘，馬上吃，得到立即的滿足，你如果在投資的時候，也希望立即的滿足、刺激、快感，那你和原始人就很接近了，快速致富絕對是錯誤的想法。

我看到很多人買股票，高點他就買，低點就賣，頻繁交易，這種人都不會賺錢的，更糟糕的是如果錢是借來的。這種人穿得再體面，也只是「穿著西裝的囚徒。」

老王破產後，一直認為他運氣不好、社會不好，其實真正原因是他思維錯了。



