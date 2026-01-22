【專欄】歷史轉戾點：高市的2026眾議院解散

文／林省吾(Shogo Lim) 台湾独立建国聯盟日本本部 中央委員

解散眾議院進行改選，是議員內閣制賦予日本首相的專責權力。有人說：當上首相，誰都會想要喊一次「解散！」。那種豪氣萬千「恁祖媽共你拚啦」，賭上政權、甚至政治生命的覺悟與壓力，撐不住還真的當不了首相。

高市接手時，自民黨是參眾兩院未過半的弱勢政權。就如她在記者會上所說，高市內閣還沒有經過選民的檢驗，打出「選舉是讓國民決定高市早苗是否適任日本首相」這張牌來訴求民意，其實理所當然。

再者，高市政權的施政方針與前幾個自民黨內閣有180度的不同。以美國為例的話，說是民主黨與共和黨之間的差距也不為過。連立政權的夥伴也由公明換成維新，的確是有需要國民以投票的方式，來決定是否贊成高市政權的路線。

自民黨內部也一直有要求高市趁高民調時解散總選舉的聲音。但如果只是為了贏得選舉而解散，會給予選民「為了政局不擇手段」的印象。高市選在就任兩個月內拿出「汽油減稅」「打破103萬之牆」等成績後，以「日本的未來交給國民決定」來包裝，漂亮的將解散由「私利」轉變為「公益」。也企圖以「你的一票可以決定國家未來」來重新喚起日本人對政治的關心。

也因為高市的高人氣，讓反對黨有高度的危機感。使得反保守陣營不得不有放下成見、牽手合作。立憲民主黨與公明黨不惜以「合併一半」這不常見的方式，各自留著參議院與政黨本體，弄一個眾議院專用的新黨「中道改革連合」，企圖以「創價學會票」的加成，來集結反高市的能量，孤注一擲。

當然這次的解散總選舉，自民黨並不是躺著選。高市是否能將個人的高支持率轉移給自民黨，還是一個未知數。加上就算是連立政權的維新、被視為友軍的國民民主黨、或保守色彩濃厚的參政黨、日本保守黨等政黨之間，自民黨並沒有選舉合作的計劃，各黨會在小選區與自民黨自由競爭。這點在日本倒是非常正常的現象，不會出現「不三票◯◯黨就是背刺」的情勒語言。

自民黨勝選的關鍵在於提高投票率。如果高市定位的「這是一場決定日本未來的解散總選舉」，能打動原本投票意願不高的中間選民，將整體投票率拉到6成甚至7成，便有辦法稀釋「創價學會票」，讓自民黨議員在小選區中出線。

對高市政權而言，這次選舉如果可以取得一定的勝利，除了在野反對黨會被打趴到短時間內再起不能以外，自民黨黨內的各派系也會暫時找不到造反的好處，長期政權可望誕生。高市將會有機會實現她在安全保障上長年的願望，建立一個真正「自立」的日本。

2026年2月8日，是否會成為日本歷史上的轉戾點，就看日本選民怎麼以選票關心自己的國家了。